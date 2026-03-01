Z tego artykułu się dowiesz: Jakie wydarzenia doprowadziły do śmierci Alego Chameneiego?

Jakie były konsekwencje rządów Chameneiego dla relacji Iranu z USA i Izraelem?

W jaki sposób Chamenei wpływał na rozwój irańskiego programu nuklearnego?

Jakie były główne wydarzenia konfliktu izraelsko-irańskiego w ostatnich latach?

W jaki sposób Chamenei umacniał władzę wewnętrznie oraz rozszerzał wpływy Iranu w regionie?

Jakie zmiany zaszły w regionalnych sojuszach Iranu pod koniec rządów Chameneiego?

Śmierć Chameneiego kończy 36-letni okres rządów, podczas których Iran stał się jednym z najważniejszych przeciwników USA na Bliskim Wschodzie, a jego wpływy militarne objęły Irak, Syrię, Liban i Jemen.

Reklama Reklama

Śmierć Chameneiego. Twarda linia wobec USA i Izraela

Chamenei konsekwentnie budował pozycję Iranu jako państwa wrogiego wobec Stanów Zjednoczonych i Izraela. Wielokrotnie określał USA mianem „Wielkiego Szatana”, podtrzymując ideologiczne fundamenty rewolucji islamskiej z 1979 roku.

W 2015 roku ostrożnie poparł porozumienie nuklearne wynegocjowane przez administrację prezydenta Hassana Rouhaniego z mocarstwami światowymi. Umowa ograniczała irański program atomowy w zamian za zniesienie części sankcji. Jednak w 2018 roku administracja Donalda Trumpa wycofała USA z porozumienia i przywróciła sankcje, co doprowadziło do gwałtownego pogorszenia relacji.

W 2025 roku, gdy Waszyngton naciskał na nowe porozumienie, Chamenei otwarcie odrzucał możliwość rezygnacji z prawa do wzbogacania uranu.