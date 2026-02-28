Ajatollah Ali Chamenei nie żyje? Irańskie media zaprzeczają

Ali Chamenei
Najwyższy Przywódca Iranu ajatollah Ali Chamenei został zamordowany w izraelskim ataku na Teheran, a jego ciało znaleziono pod gruzami spowodowanymi przez izraelski nalot, poinformowali w sobotę wieczorem wysocy rangą izraelscy urzędnicy, których cytuje Times of Israel.
Informację o śmierci ajatollaha przekazał amerykańskim urzędnikom ambasador Izraela w USA – podaje portal Axios. Dotychczas jednak nie ma oficjalnego jej potwierdzenia.
Izraelscy urzędnicy twierdzą, że Izrael zaatakował synów Chameneiego, ale dane wywiadowcze sugerują, że przetrwali oni ataki. Mojtaba Chamenei, jeden z synów najwyższego przywódcy, jest uważany za potencjalnego następcę ojca.
Izraelskie media twierdzą, że zdjęcia ciała Chameneiego zostało pokazane premierowi Beniaminowi Netanjahu.
Czytaj więcej
Rozpoczęliśmy prewencyjny atak przeciwko Iranowi - poinformował minister obrony Izraela. Przedtem...
„Iran udzielił jasnej i jednoznacznej odpowiedzi na zarzuty Benjamina Netanjahu. Najwyższy Przywódca, ajatollah Ali Chamenei, i prezydent Iranu są całkowicie bezpieczni. Cały system rządowy kraju funkcjonuje normalnie, bez żadnych zakłóceń” - twierdzi natomiast irański portal.
Po tym, jak Izrael poinformował o śmierci ajatollaha Alego Chameneiego, szef działu public relations w biurze Najwyższego Przywódcy Iranu oskarżył wrogów Iranu o „wojnę mentalną” - podały irańskie media państwowe.
86-letni Chamenei rządził Iranem przez 35 lat, co czyni go jednym z najdłużej panujących autorytarnych przywódców na świecie. Jego śmierć - jeśli się potwierdzi - byłaby ogromnym ciosem dla reżimu i mogłaby przyspieszyć jego upadek, co przedstawiciele USA i Izraela określili jako cel swojej operacji.
Czytaj więcej
Biuro najwyższego duchowego przywódcy Iranu, ajatollaha Ali Chameneia, funkcjonuje jako rozbudowa...
Zgodnie z irańską konstytucją, po śmierci ajatollaha rada duchownych powinna wybrać nowego Najwyższego Przywódcę — ale izraelskie ataki wymierzone były również w wysokich rangą dowódców Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC) i przywódców politycznych, co wprowadziło chaos w hierarchii władzy.
Izraelscy urzędnicy twierdzą, że ich zdaniem wśród ofiar sobotnich ataków zginęli również irański minister obrony i dowódca Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC).
Chamenei objął władzę w 1989 roku po śmierci założyciela rewolucji ajatollaha Ruhollaha Chomeiniego i spędził 35 lat sprawując niemal całkowitą kontrolę nad państwem irańskim. Jako najwyższy przywódca sprawował władzę nad sądownictwem, mediami państwowymi i wszystkimi siłami bezpieczeństwa – w tym Korpusem Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC).
24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę.
W sobotę późnym popołudniem nastąpiła kolejna fala izraelskich ataków, Iran podjął działania odwetowe. Irańskie...
Przywódcy Partii Republikańskiej w Kongresie poparli decyzję prezydenta Donalda Trumpa o przeprowadzeniu ataków...
Rozpoczęliśmy prewencyjny atak przeciwko Iranowi - poinformował minister obrony Izraela. Przedtem Reuters podał...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas