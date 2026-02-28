Ajatollah Ali Chamenei nie żyje? Irańskie media zaprzeczają

Najwyższy Przywódca Iranu ajatollah Ali Chamenei został zamordowany w izraelskim ataku na Teheran, a jego ciało znaleziono pod gruzami spowodowanymi przez izraelski nalot, poinformowali w sobotę wieczorem wysocy rangą izraelscy urzędnicy, których cytuje Times of Israel.

Reklama Reklama

Informację o śmierci ajatollaha przekazał amerykańskim urzędnikom ambasador Izraela w USA – podaje portal Axios. Dotychczas jednak nie ma oficjalnego jej potwierdzenia.

Izraelscy urzędnicy twierdzą, że Izrael zaatakował synów Chameneiego, ale dane wywiadowcze sugerują, że przetrwali oni ataki. Mojtaba Chamenei, jeden z synów najwyższego przywódcy, jest uważany za potencjalnego następcę ojca.

Izraelskie media twierdzą, że zdjęcia ciała Chameneiego zostało pokazane premierowi Beniaminowi Netanjahu.