Ukraina ma szansę wygrać, bo wreszcie podejmuje działania o charakterze ofensywnym. Samą obroną nie byłaby w stanie tego osiągnąć. Byłaby to wojna na wyniszczenie samej Ukrainy. Uderzenia, które teraz siły specjalne przeprowadziły na lotniska rosyjskie za pomocą dronów – śmiałe akcje, rajdy – wreszcie uzmysławiają rosyjskiemu społeczeństwu, że to nie jest tak, że można bezkarnie mordować i niszczyć tylko infrastrukturę ukraińską. Siła Rosji to dzisiaj tylko ropa i straszak w postaci broni atomowej. Zachód mógłby zrobić więcej, aby sankcje uszczelnić. Stany Zjednoczone są w stanie skłonić chcącą uratować się przed zapaścią gospodarczą Rosję do konkretnych ustępstw.

Czy Ukraina jest w stanie wygrać bez wsparcia Stanów Zjednoczonych?

Ukraina nie jest w stanie wygrać bez wsparcia z zewnątrz. Wciąż buduje swoją armię. To niesamowite, jaka rewolucja już się dokonała, bo na początku to była zbieranina. Ukraina szukała sposobu odparcia agresji. Łapała się byle czego. Dostała HIMARS-y nie w tej ilości, którą potrzebowała, ale potrafiła zrobić z nich użytek i przeszła do działań ofensywnych. Ukraina w tej chwili ma najlepszą armię w Europie – doświadczoną, bojową, złożoną z rezerwistów, ale świadomych odpowiedzialności za kraj i zdolnych do prowadzenia działań bojowych. Ukraina, tak jak każdy kraj europejski, potrzebuje wspólnego działania, wsparcia logistycznego, bo bez tego nie jest w stanie prowadzić działań. Ukraina potrzebuje wsparcia Europy, tak jak Polska programu SAFE po to, aby w krótkim czasie zbudować potencjał odstraszania, aby ruszyć z produkcją zbrojeniową, żeby zbudować własny przemysł obronny. Stać nas, żeby produkować sprzęt blisko, mieć fabryki amunicji, a nie liczyć tylko na to, że będziemy otrzymywać zaopatrzenie w postaci uzbrojenia zza oceanu czy z Korei Południowej, z kodami źródłowymi, które mogą w każdej chwili być wykorzystane po to, aby blokować możliwość działania tego uzbrojenia.

A może lepiej jednak oddać część terytoriów, które Rosja przejęła, chociażby Donbas, Krym, tak jak chce administracja Donalda Trumpa?

Jeżeli terroryście daje się łup, to zachęca się go do tego, żeby wziął więcej. Największą głupotą dzisiaj byłoby oddanie Rosji pasa, którego od kilkunastu lat nie może zdobyć w rejonie Donbasu, bo to otwierałoby furtkę, żeby pójść w głąb Ukrainy. Rosja nie przestrzega żadnych umów, takich jak memorandum budapesztańskie, porozumień mińskich. Będzie wykorzystywać wszelkie ustępstwa i kontynuować agresję. Jeżeli Ukraina poddałaby się, to zasoby ukraińskie w postaci ludzi, techniki, sprzętu, uzbrojenia, byłyby wykorzystane przeciwko niej. Obawiałem się tego, że Polska stoi na krawędzi wojny. Ukraina nas uratowała przed pełnoskalowym starciem z Rosją, przez to, że wzięła na siebie ciężar wojny, tak jak my, kiedy w 1939 r. zatrzymywaliśmy faszystów.

Polska jest następną pozycją w menu Putina?

Oczywiście. Ławrow z tym się nie krył, mówiąc w marcu 2022 r., że wcale nie chodzi o Ukrainę, ale o nowy porządek światowy. Jeszcze przed agresją na Ukrainę, Rosja podkreślała, że chce wycofania instalacji struktur NATO z państw Europy Środkowo-Wschodniej, czyli chce powrotu do tego, co było przed wstąpieniem Polski do Sojuszu i mieć tutaj własną strefę wpływów. Oczywiście Rosja nie planuje agresji za pomocą czołgów, ale wojna hybrydowa jest realizowana. Generowany jest konflikt, który eskaluje i jest obliczony na wewnętrzne podziały. Rosja prowadzi działania przeciw Polsce o charakterze hybrydowym, dywersyjnym, w cyberprzestrzeni, informacyjnym, co niestety w dużej części się udaje. W obszarze wojny informacyjnej mamy bardzo wiele do zrobienia. Powinniśmy stosować zasadę solidarności, którą deklarują politycy, a nie realizują jej w praktyce. W kwestiach bezpieczeństwa powinniśmy mówić jednym głosem. Nic tak nie jednoczy, jak wspólny wróg. Zjednoczenia trudno w tej chwili w Polsce znaleźć i to największy problem, bo Putin realizuje to, co potrafi najlepiej – dzieli i rozbija częściami potencjalnego przeciwnika.