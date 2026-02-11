Na dowód Kreml umorzył 30 mld dol. kredytów wcześniej udzielonych władzom wyspy. Prawdopodobnie w Moskwie doszli do wniosku, że i tak ich nie odzyskają. Jeśli Kubańczycy będą stawiali opór żądaniom USA, to wyspa objęta amerykańską blokadą (na razie tylko dotyczącą dostaw ropy) nie będzie w stanie ich spłacić. Jeśli natomiast Hawana wybierze drogę negocjacji z Białym Domem, to Kreml tym bardziej nie zobaczyłby tych pieniędzy.

„Tylko Rosja i Korea Północna mogą zapewnić Kubie utrzymanie niezależności” – twierdzą rosyjscy propagandyści. Charakterystyczne, nie wymieniają w tym kontekście Chin.

– Kuba i Iran są nam bliskie. Ale tak naprawdę czy Kuba to nasz narodowy interes? – pytał jednak prokremlowski ekspert Aleksiej Naumow. Pojawiające się odmienne zdania na temat wspierania kubańskiego reżimu odzwierciedlają wahania samego Kremla.

Moskwę i Hawanę łączą ścisłe związki od początku lat 60. ubiegłego wieku. Kuba i jeszcze istniejący ZSRR wspólnie interweniowały w kilku krajach afrykańskich. Zarówno w ZSRR, jak i w Rosji żywa była wizja „Wyspy Wolności”, która rzuciła wyzwanie Amerykanom.

Ale po upadku komunistycznego imperium wyspa przeżyła tylko dzięki wsparciu lewicowego reżimu Wenezueli, który dostarczał jej tanią ropę. Kuba zaś eksportowała usługi medyczne, swej świetnej – jak na warunki Ameryki Łacińskiej – opieki zdrowotnej.

Kolejny cios wizerunkowy w Kreml