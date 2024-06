Od czasu kryzysu kubańskiego minęło ponad 60 lat. Zmieniły się technologie, świat ma znacznie bardziej zaawansowaną broń o znacznie dalszym zasięgu. A mimo to Putin wciąż sięga do metod z czasów swoich jeszcze radzieckich poprzedników. Czy to oznacza, że wyspa nadal ma strategiczne znaczenie dla Rosjan?

Kuba jest bardzo potrzebna Rosji, bo leży blisko Stanów Zjednoczonych. Z terytorium Kuby czy z jej wód przybrzeżnych Rosjanie mogliby z bliskiej odległości atakować obiekty amerykańskie. I to jest problem, bo ewentualna instalacja na Kubie jakichkolwiek wyrzutni mobilnych byłaby bardzo istotnym zagrożeniem dla Stanów Zjednoczonych.

Gdyby Amerykanie zauważyli, że coś takiego się do nich zbliża, to rekcja byłaby podobnie ostra jak ta, którą znamy z czasów kryzysu kubańskiego. Było blisko wojny, ale Amerykanie w końcu zdecydowali się na spełnienie żądań rosyjskich i wycofali broń jądrową z Turcji. Rosjanie z kolei wycofali swoje rakiety z Kuby pod presją USA.

Jaka reakcja USA mogłaby być dzisiaj? Pod presją jądrową Rosjan wycofałyby się z poparcia dla Ukrainy?

Rosjanie wywierają presję w tej sprawie, ale nie posuną się aż tak daleko, bo na razie to element zastraszania, łatwo było to przewidzieć. Znacznie groźniej wyglądałaby sytuacja, gdyby Rosjanie zdecydowali się wyposażyć płynące na Kubę okręty w broń jądrową. Ale wiemy, że nie są wyposażone w taką broń. To jednak i tak ma spore znaczenie. Bardzo mało obserwatorów zwraca uwagę na skutki podobnych działań, odstraszania lub zastraszania. A są widoczne po obu stronach. Zachód ciągle powtarza, by nie eskalować konfliktu i wynika to w jakimś stopniu z tego, co robi Moskwa.

Amerykanie bardzo nerwowo zareagowali na atak Ukraińców na rosyjskie radary, dzięki którym Rosja monitoruje ewentualny atak jądrowy ze strony Zachodu. Waszyngton pokazał, że jest zainteresowany tym, by Kreml wiedział o działaniach Zachodu. By Putin wiedział, że Zachód nie zamierza atakować Rosji. Obydwie strony są tym zainteresowane, bo obawiają się błędu albo odwetu w ciemno. Brak rozpoznania mógłby spowodować, że ktoś naciśnie atomowy guzik na podstawie niepełnego obrazu.