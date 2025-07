- To ostatnia piosenka. Wasze wsparcie pozwoliło nam żyć niesamowitym życiem, dziękujemy wam z całego serca. Kocham was, kochamy was – mówił Ozzy Osbourne, nie kryjąc wzruszenia z powodu końca swojej kariery. Siedział na rockowym tronie, jak na Księcia Ciemności przystało, zwieńczonym figurą nietoperza, zaś na kurtce jaśniały dwa połyskliwe krzyże. Nieodwrócone do góry nogami! Oczy miał mocno podkreślone czarną kreską, z trudem panował nad łzami, nogi latały mu nerwowo. Ale wytrzymał przypływ wzruszenia i zaśpiewał na sam koniec „Paranoid”.

Finał koncertu „Back To Beginning” złożony był z czterech kompozycji Black Sabbath tylko z pierwszych dwóch płyt – „War Pigs”, „N.I.B.”, „Iron Man” i wspomnianego „Paranoid”. Tony Iommi grał świetnie solówki, Geezer Butler dudnił na basie z wielką klasą, jak zwykle. Bill Ward kończył show półnagi, szczęśliwy, że po wielu latach dołączył do kolegów.

Pożegnalny koncert Black Sabbath

Wcześniej Ozzy przypomniał kompozycje z solowego repertuaru: „Mama, I’m Coming Home”, „I Don't Know”, „Mr. Crowley”, „Suicide Solution” i „Crazy Train”. Towarzyszyli mu gitarzysta Zakk Wylde, basista Mike Inez, klawiszowiec Adam Wakeman i perkusista Tommy Clufetos.

Gwiazd było co niemiara – warto wspomnieć, że wystąpiły Metallica, Tool, Guns N' Roses, Alice in Chains i Slayer. Guns N' Roses zagrali „Never Say Die”, Metallica – „Hole in the Sky”.