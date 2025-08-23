Prezydenta walka z wiatrakami. Rząd nie składa broni. Będzie nowy projekt ustawy

– Karol Nawrocki nie może przepisywać naszych ustaw, wyłączając to, co mu się w nich nie podoba i przedstawiać jako własne. To byłby precedens, na który nie będzie zgody – odpowiada „Rzeczpospolitej” Zbigniew Konwiński, szef klubu parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej na pytanie, czy KO poprze prezydencki projekt ustawy przewidujący utrzymanie zamrożonych cen energii elektrycznej dla gospodarstw domowych na poziomie 500 zł za MWh netto aż do 31 grudnia 2025 r. To inicjatywa głowy państwa po tym, gdy zawetował tzw. ustawę odległościową.

– Ustawa wiatrakowa, bo tak w istocie powinniśmy ją nazywać, jest rodzajem szantażu większości parlamentarnej i rządu. Ta ustawa dotyczy wiatraków, a nie obniżenia cen energii elektrycznej – argumentował swoje weto Karol Nawrocki. Prezydent złożył inicjatywę ustawodawczą w zakresie zamrożenia cen energii. 9 września planowane jest posiedzenie Sejmu, a 24 września Senatu. Karol Nawrocki zapowiedział, że od 24 września będzie gotowy na to, by podpisać ustawę o zamrożeniu cen energii elektrycznej, czyli przedłużającą obowiązywanie tzw. tarczy osłonowej. Pewne jest jednak, że ustawa nie zyska większości parlamentarnej w Sejmie. Nad swoją ustawą pracuje koalicja rządowa.

Rząd Donalda Tuska pracuje nad nową ustawą, która wyklucza wątpliwości prezydenta

Z informacji „Rzeczpospolitej” wynika, że w projekcie ustawy, w zakresie dotyczącym wiatraków, nie zostanie zmniejszona odległość z 700 metrów do 500. Minister energetyki Miłosz Motyka potwierdził w rozmowie z nami, że powstanie nowa ustawa, nad którą pracuje jego resort oraz Ministerstwo Klimatu i Środowiska, co powtórzyła również szefowa resortu Paulina Hennig-Kloska. Szefowie gabinetów nie chcą jednak zdradzać szczegółów ani potwierdzić naszych informacji dotyczących zmian odległościowych. – Projekt zostanie przedstawiony szybko, gdyż Polacy nie mogą być ofiarami weta prezydenta, które uderza w polskie rodziny, przemysł, bezpieczeństwo energetyczne i całą gospodarkę – powiedział minister energetyki.