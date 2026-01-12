Aktualizacja: 12.01.2026 05:50 Publikacja: 12.01.2026 05:30
Donald Trump ma rozważać różne opcje dotyczące działań militarnych i niemilitarnych wobec Iranu
Foto: REUTERS
Informacje o tym, że prezydentowi USA przedstawiono różne opcje militarne dotyczące Iranu jako pierwszy podał „New York Times”, a telewizja CNN potwierdziła te doniesienia w dwóch źródłach. Wcześniej Trump groził, że USA mogą przeprowadzić uderzenie na Iran, jeśli władze w Teheranie będą używać siły wobec protestujących.
W sobotę Trump pisał w serwisie Truth Social że „Iran patrzy w stronę wolności, być może tak, jak nigdy dotąd. USA są gotowe pomóc”.
W ostatnich dniach prezydentowi USA miały zostać przedstawione różne plany potencjalnej interwencji wojskowej w Iranie. Liczba ofiar protestów, które wybuchły na tle niezadowolenia z trudnej sytuacji gospodarczej kraju, odczuwającego skutki amerykańskich sankcji i embarga na ropę, w ostatnich dniach miała wzrosnąć do niemal 500, a ponad 10 tysięcy osób zostało aresztowanych.
Czytaj więcej
Największy od trzech lat protest w Iranie zderzył się z całą machiną państwowych represji, łączni...
Przedstawione Trumpowi opcje dotyczące działań wojskowych przeciwko Iranowi miały skupiać się na uderzeniu w irańskie służby bezpieczeństwa, które biorą udział w tłumieniu protestów – podaje CNN, powołując się na przedstawicieli amerykańskiej administracji.
W czasie niedzielnej rozmowy z dziennikarzami na pokładzie prezydenckiego samolotu Air Force One Trump poinformował, że w sobotę przedstawiciele władz w Teheranie wyrazili gotowość do negocjacji z USA. – Przywódcy Iranu chcą negocjować. Myślę, że mają dość tego, jak USA ich ciągle dociskają, Iran chce z nami negocjować – podkreślił.
System władzy w Iranie
Foto: PAP
Jednocześnie prezydent USA powtórzył, że Waszyngton jest zaniepokojony przemocą wobec protestujących.
– Wygląda na to, że zginęły osoby, które nie powinny zginąć. To brutalni ludzie – jeśli w ogóle możemy nazwać ich przywódcami. Nie wiem, czy ich rządy opierają się wyłącznie na przemocy, ale traktujemy sprawę bardzo poważnie – stwierdził Trump. – Armia się temu przygląda, rozważamy bardzo stanowcze opcje. Podejmiemy decyzję – dodał, potwierdzając doniesienia, że rozważane jest podjęcie działań militarnych przeciw Iranowi.
USA w 2025 roku przeprowadziły naloty na ośrodki, w których prowadzone są prace nad irańskim programem nuklearnym w czasie krótkiej wojny między Iranem a Izraelem. Obecnie niektórzy przedstawiciele administracji Trumpa wyrażają obawy, że potencjalne uderzenie USA na Iran może zaszkodzić protestom przeciwko reżimowi ajatollahów. Obawy dotyczą tego, że atak z zewnątrz może wywołać niezamierzony efekt skupienia się Irańczyków wobec władz kraju, a także, że doprowadzi on do odwetu militarnego Iranu, wymierzonego np. w amerykańskie wojska stacjonujące na Bliskim Wschodzie.
Trump ma rozważać również opcje niemilitarne, które miałyby uderzyć w irański reżim i w ten sposób pomóc protestującym. Taką opcją mógłby być np. cyberatak mający zakłócić funkcjonowanie irańskich władz. USA mogłyby też nałożyć nowe sankcje na przedstawicieli władz w Teheranie albo na irański sektor energetyczny lub bankowy.
Administracja Trumpa miała też rozważyć wykorzystanie systemu Starlink, by pomóc protestującym w komunikowaniu się (w Iranie, w związku z protestami, władze wyłączyły internet). Trump zapowiedział, że porozmawia o tym z Elonem Muskiem po powrocie do Waszyngtonu z Florydy.
Czytaj więcej
Ten schemat Rosja już wypróbowała na Syrii. Dyktator ucieka do Rosji wraz ze złotem należących do...
Jak dotąd prezydent USA nie podjął ostatecznej decyzji dotyczącej tego, czy USA interweniują w Iranie, ale – jak twierdzi informator CNN z Białego Domu – ma poważnie rozważać podjęcie działań w związku z rosnącą liczbą ofiar protestów. Wśród rozważanych przez Trumpa opcji nie ma jednak działań, które oznaczałyby pojawienie się amerykańskich żołnierzy na terytorium Iranu. W piątek, w czasie spotkania z przedstawicielami branży paliwowej Trump podkreślał, że USA podejmą działania wobec Iranu, jeśli władze w Iranie będą „zabijać ludzi, jak robiły to w przeszłości”. – To nie oznacza pojawienia się tam żołnierzy, ale oznacza uderzenie ich bardzo, bardzo mocno, tam gdzie zaboli – stwierdził.
Donald Trump o sytuacji w Iranie
W najbliższych dniach Trump ma wziąć udział w kolejnych konsultacjach dotyczących potencjalnych działań wobec Iranu. We wtorek prezydent USA ma spotkać się z przedstawicielami administracji odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo narodowe, z którymi będzie rozmawiał o sytuacji w Iranie.
Tymczasem przewodniczący irańskiego parlamentu (Madżlisu) Mohammad Bakir Kalibaf ostrzegł, że jeśli USA podejmą działania militarne przeciwko Iranowi, wówczas amerykańska armia, a także ośrodki transportu morskiego staną się celem dla irańskich sił zbrojnych. Trump, pytany o to, jak zareagują USA, jeśli Iran uderzy na amerykańskie bazy wojskowe na Bliskim Wschodzie, odparł, że wówczas USA uderzą w Iran „w sposób, w jaki dotychczas nigdy go nie zaatakowano”.
W sobotę o protestach w Iranie rozmawiać mieli sekretarz stanu Marco Rubio i premier Izraela Beniamin Netanjahu. W niedzielę izraelska armia poinformowała, że obserwuje „rozwój sytuacji” w Iranie. Jednocześnie rzecznik Sił Obronnych Izraela zapewnił, że protesty są „wewnętrzną sprawą Iranu”.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Pomimo wielokrotnych zapewnień Danii, że Grenlandia nie jest na sprzedaż, prezydent USA Donald Trump i jego zesp...
Zasady użycia siły przez duńską armię (ang. rules of engagement) przewidują, że w przypadku inwazji obcych sił n...
Prezydent Donald Trump poparł przygotowaną przez senatorów Lindseya Grahama (Partia Republikańska) i Richarda Bl...
Podczas środowego spotkania szefów MSZ Niemiec, Francji i Polski poruszona ma zostać kwestia planu działania na...
Administracja Donalda Trumpa miała ostrzec szefa MSW Wenezueli, Diosdado Cabello, że może stać się celem dla Sta...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas