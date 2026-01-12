USA w 2025 roku przeprowadziły naloty na ośrodki, w których prowadzone są prace nad irańskim programem nuklearnym w czasie krótkiej wojny między Iranem a Izraelem. Obecnie niektórzy przedstawiciele administracji Trumpa wyrażają obawy, że potencjalne uderzenie USA na Iran może zaszkodzić protestom przeciwko reżimowi ajatollahów. Obawy dotyczą tego, że atak z zewnątrz może wywołać niezamierzony efekt skupienia się Irańczyków wobec władz kraju, a także, że doprowadzi on do odwetu militarnego Iranu, wymierzonego np. w amerykańskie wojska stacjonujące na Bliskim Wschodzie.

Donald Trump rozważa też działania niemilitarne przeciw Iranowi. Jakie?

Trump ma rozważać również opcje niemilitarne, które miałyby uderzyć w irański reżim i w ten sposób pomóc protestującym. Taką opcją mógłby być np. cyberatak mający zakłócić funkcjonowanie irańskich władz. USA mogłyby też nałożyć nowe sankcje na przedstawicieli władz w Teheranie albo na irański sektor energetyczny lub bankowy.

Administracja Trumpa miała też rozważyć wykorzystanie systemu Starlink, by pomóc protestującym w komunikowaniu się (w Iranie, w związku z protestami, władze wyłączyły internet). Trump zapowiedział, że porozmawia o tym z Elonem Muskiem po powrocie do Waszyngtonu z Florydy.

Jak dotąd prezydent USA nie podjął ostatecznej decyzji dotyczącej tego, czy USA interweniują w Iranie, ale – jak twierdzi informator CNN z Białego Domu – ma poważnie rozważać podjęcie działań w związku z rosnącą liczbą ofiar protestów. Wśród rozważanych przez Trumpa opcji nie ma jednak działań, które oznaczałyby pojawienie się amerykańskich żołnierzy na terytorium Iranu. W piątek, w czasie spotkania z przedstawicielami branży paliwowej Trump podkreślał, że USA podejmą działania wobec Iranu, jeśli władze w Iranie będą „zabijać ludzi, jak robiły to w przeszłości”. – To nie oznacza pojawienia się tam żołnierzy, ale oznacza uderzenie ich bardzo, bardzo mocno, tam gdzie zaboli – stwierdził.