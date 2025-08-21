Rzeczpospolita
Prawo
Reklama

Jest pierwsze weto nowego prezydenta. Karol Nawrocki mówi o „szantażu wobec społeczeństwa"

W czwartek prezydent Karol Nawrocki ogłosił podpisanie 21 ustaw. Jednocześnie zdecydował o zawetowaniu tzw. ustawy wiatrakowej. Chodzi o projekt ustawy, który, oprócz liberalizowania zasad inwestycji w wiatraki na lądzie, do końca tego roku mrozi również ceny prądu dla gospodarstw domowych.

Publikacja: 21.08.2025 12:29

Prezydent RP Karol Nawrocki

Prezydent RP Karol Nawrocki

Foto: PAP/Paweł Supernak

Mateusz Adamski

– W sposób jednoznaczny zdecydowałem się zawetować ustawę wiatrakową, bo to rodzaj szantażu wobec społeczeństwa. – To oczywiste, że ludzie nie chcą mieć obok swoich domów wiatraków. Jestem głosem Polaków i tak na to patrzę, że tam, gdzie możemy Polskę wzmocnić, będziemy to robić. A tam, gdzie większość parlamentarna nie wsłuchuje się w głosy Polaków, to Prezydent Polski będzie za społeczeństwem stał – dodał. 

Prezydent podkreślił, że staje po stronie społecznej, a „nie po stronie tych, którzy chcą mieszać cenę energii elektrycznej z wiatrakami i działaniami lobbingowymi”. 

Czytaj więcej

Prezydent RP Karol Nawrocki podczas uroczystości powołania swoich doradców
OZE
Polacy popierają liberalizację ustawy wiatrakowej mrożącą ceny prądu

Donald Tusk: Weto oznacza droższy prąd dla wszystkich Polaków

Do decyzji Karola Nawrockiego w sprawie tzw. ustawy wiatrakowej odniósł się premier Donald Tusk. „Zła wola albo koszmarna niekompetencja prezydenta Nawrockiego. Niewykluczone, że jedno i drugie. Jego weto oznacza droższy prąd dla wszystkich Polaków – dziś i w przyszłości. Pierwsze egzaminy: z dyplomacji i energetyki oblane. Zapłacą wszyscy" – napisał na platformie X szef rządu. 

Reklama
Reklama

O co chodzi w tzw. ustawie wiatrakowej

Jak pisaliśmy na łamach rp.pl, głównym celem tzw. ustawy wiatrakowej jest liberalizacja dotychczasowych przepisów ws. inwestycji w wiatraki na lądzie. Nowela znosi wprowadzoną w 2016 r. zasadę 10H i wprowadza 500 m jako minimalną dopuszczalną odległość nowych turbin wiatrowych od budynków mieszkalnych. Obecnie jest to 700 m.

Oprócz przepisów dotyczących budowy turbin wiatrowych w ustawie znajduje się wprowadzony w trakcie prac sejmowych zapis przedłużający na IV kwartał 2025 r. zamrożenie ceny energii elektrycznej dla gospodarstw domowych na poziomie 500 zł za MWh netto. Obecnie mrożenie obowiązuje do końca września.

Co z zamrożeniem cen prądu? Prezydent składa własną ustawę

Przypomnijmy, iż w ubiegłym tygodniu rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz zapowiedział, że Nawrocki sam niebawem przedstawi własne rozwiązanie w sprawie cen. Potwierdził to w czwartek sam Karol Nawrocki, który oświadczył, że złoży w Sejmie własny projekt ustawy zamrażający ceny energii.- W tej ustawie, która została zawetowana, są natomiast rozwiązania, które spotykają się z moim uznaniem i z uznaniem całej kancelarii. To jest w sposób oczywisty kwestia zamrożenia cen energii elektrycznej, o którą wołam od początku roku 2025 jeszcze jako kandydat na urząd prezydenta, więc dzisiaj podpisałem także projekt, propozycję, która jest literalnie wyjęta z ustawy, która została zawetowana – powiedział.

Ministerstwo Energii przygotowywało się na ewentualne weto prezydenta. Jak informowaliśmy na łamach rp.pl, resort chce złożyć nową ustawę dotyczącą bezpieczeństwa energetycznego, w której pojawi się kilka nowych rozwiązań dotyczących energetyki. Resort chciałby tam utrzymać zapisy dotyczące mrożenia cen energii, biogazowni, ale i liberalizacji lokowania farm wiatrowych na lądzie, ale już bez zapisu o 500 m. Inne przepisy, skracające czas realizacji inwestycji z 5-7 lat do nawet 3 lat, miałyby zostać.

Czytaj więcej

Prezydent zawetuje ustawę wiatrakową mrożącą ceny energii. Rząd ma plan awaryjny
OZE
Prezydent zawetuje ustawę wiatrakową mrożącą ceny energii. Rząd ma plan awaryjny

Podczas czwartkowej konferencji Karol Nawrocki poinformował, że wśród 21 ustaw, które zyskały jego akceptację są m.in. ustawa dotycząca tzw. emerytur czerwcowych oraz ustawy deregulacyjne.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Osoby Karol Nawrocki

– W sposób jednoznaczny zdecydowałem się zawetować ustawę wiatrakową, bo to rodzaj szantażu wobec społeczeństwa. – To oczywiste, że ludzie nie chcą mieć obok swoich domów wiatraków. Jestem głosem Polaków i tak na to patrzę, że tam, gdzie możemy Polskę wzmocnić, będziemy to robić. A tam, gdzie większość parlamentarna nie wsłuchuje się w głosy Polaków, to Prezydent Polski będzie za społeczeństwem stał – dodał. 

Pozostało jeszcze 87% artykułu
Reklama
Plan ministra Żurka na reaktywację KRS. Konstytucjonalista: nielegalne działanie
Sądy i trybunały
Plan ministra Żurka na reaktywację KRS. Konstytucjonalista: nielegalne działanie
Citi Handlowy: Lokata do 2 mln zł w Ofercie Powitalnej. Ważne do 09.09.2025
Materiał Promocyjny
Citi Handlowy: Lokata do 2 mln zł w Ofercie Powitalnej. Ważne do 09.09.2025
Advertisement
Sąd Najwyższy wydał ważny wyrok ws. zasiedzenia służebności przesyłu
Nieruchomości
Sąd Najwyższy wydał ważny wyrok ws. zasiedzenia służebności przesyłu
Przewodnicząca KRS: Sędzia Ulman nie znalazł czasu, by osobiście pojawić się w KRS
Sądy i trybunały
Przewodnicząca KRS: Sędzia Ulman nie znalazł czasu, by osobiście pojawić się w KRS
Prezydent Karol Nawrocki podczas uroczystości powołania swoich doradców
Prawo w Polsce
Karol Nawrocki chce zmienić ustrój. Są nieoficjalne informacje o nowej konstytucji
Gama LCV już od 69 900 zł netto! Do tego do 4 lat przedłużonej ochrony!
Materiał Promocyjny
Citi Handlowy: Zgarnij 1200 zł do Biedronki! Oferta ważna do 15.09.2025
Advertisement
CKE podała terminy egzaminów w 2026 roku. Zmieni się też harmonogram ferii
Matura i egzamin ósmoklasisty
CKE podała terminy egzaminów w 2026 roku. Zmieni się też harmonogram ferii
Berlingo Van od 69 900 zł netto! Do tego do 4 lat przedłużonej ochrony
Materiał Promocyjny
Berlingo Van od 69 900 zł netto! Do tego do 4 lat przedłużonej ochrony
Advertisement
Reklama
Reklama
e-Wydanie