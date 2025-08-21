O co chodzi w tzw. ustawie wiatrakowej

Jak pisaliśmy na łamach rp.pl, głównym celem tzw. ustawy wiatrakowej jest liberalizacja dotychczasowych przepisów ws. inwestycji w wiatraki na lądzie. Nowela znosi wprowadzoną w 2016 r. zasadę 10H i wprowadza 500 m jako minimalną dopuszczalną odległość nowych turbin wiatrowych od budynków mieszkalnych. Obecnie jest to 700 m.

Oprócz przepisów dotyczących budowy turbin wiatrowych w ustawie znajduje się wprowadzony w trakcie prac sejmowych zapis przedłużający na IV kwartał 2025 r. zamrożenie ceny energii elektrycznej dla gospodarstw domowych na poziomie 500 zł za MWh netto. Obecnie mrożenie obowiązuje do końca września.

Co z zamrożeniem cen prądu? Prezydent składa własną ustawę

Przypomnijmy, iż w ubiegłym tygodniu rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz zapowiedział, że Nawrocki sam niebawem przedstawi własne rozwiązanie w sprawie cen. Potwierdził to w czwartek sam Karol Nawrocki, który oświadczył, że złoży w Sejmie własny projekt ustawy zamrażający ceny energii.- W tej ustawie, która została zawetowana, są natomiast rozwiązania, które spotykają się z moim uznaniem i z uznaniem całej kancelarii. To jest w sposób oczywisty kwestia zamrożenia cen energii elektrycznej, o którą wołam od początku roku 2025 jeszcze jako kandydat na urząd prezydenta, więc dzisiaj podpisałem także projekt, propozycję, która jest literalnie wyjęta z ustawy, która została zawetowana – powiedział.

Ministerstwo Energii przygotowywało się na ewentualne weto prezydenta. Jak informowaliśmy na łamach rp.pl, resort chce złożyć nową ustawę dotyczącą bezpieczeństwa energetycznego, w której pojawi się kilka nowych rozwiązań dotyczących energetyki. Resort chciałby tam utrzymać zapisy dotyczące mrożenia cen energii, biogazowni, ale i liberalizacji lokowania farm wiatrowych na lądzie, ale już bez zapisu o 500 m. Inne przepisy, skracające czas realizacji inwestycji z 5-7 lat do nawet 3 lat, miałyby zostać.



Podczas czwartkowej konferencji Karol Nawrocki poinformował, że wśród 21 ustaw, które zyskały jego akceptację są m.in. ustawa dotycząca tzw. emerytur czerwcowych oraz ustawy deregulacyjne.