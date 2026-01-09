Aktualizacja: 09.01.2026 18:45 Publikacja: 09.01.2026 18:37
W piątek, 9 stycznia, Sejmowa Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii przyjęła rządowy projekt nowelizacji ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa. Nad przyjęciem projektu przygotowanego przez Koalicję Obywatelską głosowało 12 posłów. „Za” padło 9 głosów, a przeciwko 3. Przeciwko przyjęciu projektu głosowali posłowie Prawa i Sprawiedliwości oraz Konfederacji.
Przedstawiciele tych ugrupowań zasiadający w prezydium komisji argumentowali, że nie mogą poprzeć ustawy, ponieważ poprawki zgłoszone przez ich partie zostały odrzucone. Ich zdaniem, projekt stanowi przykład tzw. gold platingu, co oznacza, że zawiera szereg przepisów wykraczających poza unijne przepisy, które ma wprowadzać.
W tej kwestii opinia posłów PiS i Konfederacji jest zbieżna z głosami aktywnej w dyskusji strony społecznej: głównie prawników i szefów organizacji zrzeszających przedsiębiorców w Polsce.
– Tak, musimy wprowadzić prawo, które UE przygotowała, ale my dodajemy do tego prawa bardzo dużo przepisów, o czym wypowiadali się profesorowie, prawnicy. Jeszcze nigdy nie widziałem, aby strona społeczna była tak zjednoczona – mówił poseł PiS Dariusz Stefaniuk, zastępca przewodniczącego komisji.
Paweł Olszewski, wiceminister cyfryzacji (Koalicja Obywatelska), odpowiadający za projekt zapewnił zebranych, że głosy przeciwne projektowi w proponowanym kształcie to nie jedyne głosy w tej sprawie i nowelizacja ma też szereg zwolenników, ale są oni „cichsi”.
– Państwo sami jako przewodniczący komisji otrzymali wiele stanowisk za tą ustawą – mówił Olszewski do prezydium komisji.
Ocenił też, że długotrwałość dyskusji nt. projektu wynika z lobbingu wokół tego aktu. To stwierdzenie pojawia się nie po raz pierwszy. Po raz pierwszy natomiast wiceminister zaproponował niejawne posiedzenie komisji, na którym posłowie będą mogli zapoznać się z raportami służb specjalnych nt. lobbingu wokół projektu ustawy oraz zagrożeń, które niosą ze sobą auta elektryczne.
Ta propozycja znalazła poparcie posłów opozycji. – Ja też się zgadzam, że jest to najbardziej lobbowana ustawa w historii polskiego parlamentu – mówił Dariusz Stefaniuk.
– Ubolewam, że zgłasza pan taką propozycję dopiero teraz – mówił do wiceministra Bartłomiej Pejo, przewodniczący komisji, poseł Konfederacji.
Olszewski wyjaśniał, że wcześniej nie było w przestrzeni publicznej wątku zagrożeń wynikających z wprowadzania aut elektrycznych oraz że dopiero półtora tygodnia temu otrzymano odpowiednie dokumenty.
Nie podano ewentualnej daty zamkniętego posiedzenia.
Wypowiedź wiceministra na temat lobbingu podniosła ciśnienie stronie społecznej. Olszewski zasugerował bowiem, że wie, iż wśród zlobbowanych są profesorowie.
To na tę sugestię odpowiadał prof. Maciej Rogalski, b. członek zarządu T-Mobile Polska i dyrektor w Orange Polska, prowadzący własną kancelarię i wykłady na Uczelni Łazarskiego, często występujący w mediach z krytyką projektu KSC.
– Nie byłem jeszcze w takiej sytuacji, aby publicznie podważano kompetencje profesorów z racji tej, że reprezentują odmienne stanowiska, albo zmierzano do ich dyskredytowania poprzez różne aluzje niestosowne dla urzędu, poprzez wytaczanie takich działań, jak nielegalny lobbing – powiedział Maciej Rogalski. – Zawsze miałem i będę miał swoje stanowisko w dyskusjach merytorycznych. To, że stanowiska są różne, jest oczywiste. Ścierają się różne interesy – mówił profesor.
Piotr Podgórski, reprezentujący Ogólnopolską Federację Przedsiębiorców i Pracodawców oponował: – Nie może być tak, że przedsiębiorcom dorabia się gombrowiczowską gębę przeciwników cyberbezpieczeństwa kraju – mówił.
Prace nad nowelizacją UKSC (ustawa obowiązuje od 2018 r.) trwają ósmy rok. W nowelizacji UKSC proponowane vacatio legis to miesiąc, co Paweł Olszewski wyjaśnia opóźnieniem we wdrażaniu przepisów UE, karami, które za to grożą oraz rosnącą liczbą ataków na ważne obiekty w Polsce.
Do najbardziej kontrowersyjnych zapisów ustawy należą te o karach finansowych za naruszanie ustawy oraz dostawcach wysokiego ryzyka (DWR), pozwalające rządowi na wydanie nakazu wycofania sprzętu teleinformatycznego i oprogramowania dostarczonego przez konkretne firmy. W powszechnym rozumieniu zostały one przygotowane (jeszcze przez rząd PiS), aby Polska mogła wykluczyć w razie potrzeby rozwiązania firm z państw, które nie należą do sojuszu NATO. Wówczas, za pierwszej prezydentury Donalda Trumpa, chodziło o dostawców z Chin, z tego względu ukuto termin „lex Huawei”.
Projekt PiS przygotowywany był kilka lat, a wycofany został z Sejmu przed wyborami parlamentarnymi w 2023 r.
Procedowany obecnie akt przygotował rząd Donalda Tuska. Komisja sejmowa pracuje nad nim od grudnia. W tym tygodniu przyjęła blisko 100 zmian do projektu. Większość ma charakter redakcyjny lub techniczny, ale wiceminister Olszewski nie ukrywał, że część wprowadzono także po rozmowach z przedstawicielami środowiska telekomunikacyjnego.
Na sprawozdawcę, który przedstawi projekt nowelizacji na posiedzeniu plenarnym Sejmu wskazano posła Platformy Obywatelskiej – Pawła Bliźniuka.
