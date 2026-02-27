Leki z Chin zaleją Europę? "Poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa lekowego"

Leki z Chin zalewają europejski rynek. Jak zapobiec monopolowi?
Stoimy tuż przed momentem, gdy producentami większości innowacyjnych leków będą Chińczycy – powiedział w rozmowie z WNP Grzegorz Rychwalski, wiceprezes Polskiego Związku Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego „Krajowi Producenci Leków”.
Jak przyznaje Grzegorz Rychwalski, sektor farmaceutyczny już teraz jest w bardzo dużym stopniu zależny od substancji czynnych niezbędnych do produkcji leków (API), pochodzących z Chin.
– Polska i UE są w ponad 80 proc. zależne od importu API – głównie z Chin i Indii, co stanowi oczywiście poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa lekowego – mówi Grzegorz Rychwalski, wiceprezes Polskiego Związku Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego „Krajowi Producenci Leków” w rozmowie z portalem WNP.
Czytaj więcej
Jeszcze przed wakacjami zakończyć ma się procedowanie w Sejmie projektu nowelizacji ustawy refund...
Przez to nawet niewielki przestój w dostawach może wywołać braki kluczowych leków. Zdaniem rozmówcy portalu WNP, niezbędne są odpowiednie regulacje, w przeciwnym razie polscy producenci leków nie będą mieli szans w konkurencji z Azją.
– Jeśli Akt o lekach krytycznych (prace nad jego przyjęciem wciąż w UE trwają) nie wprowadzi skutecznych narzędzi finansowych, uzależnienie będzie się zwiększać – dodaje rozmówca portalu WNP.
Czytaj więcej: Europę czeka zalew chińskich leków. Bez wsparcia państwa polscy producenci są bezsilni
Przez dekady farmakoterapia ADHD opierała się na dopaminie i noradrenalinie. Nowy lek dorzuca do tego równania t...
Ponownie wzrosła liczba recept wystawianych na opioidy i marihuanę medyczną. Wcześniejszy spadek był efektem zmi...
Około 60 proc. chorych na nowotwory przyjmuje suplementy diety lub leki medycyny alternatywnej w okresie aktywne...
Nowoczesny, podskórny lek nadal nie jest refundowany dla dorosłych pacjentów bez inhibitora. Mimo pozytywnej rek...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas