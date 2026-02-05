Nowelizacja ustawy refundacyjnej planowana była już na początek 2024 roku jako szybka zmiana. Z czasem jednak przekształciła się w szerszy projekt. Teraz, jak donosi Rynek Zdrowia, jej realizacja przyspiesza.

Ruszyły konsultacje ustawy refundacyjnej

Ministerstwo Zdrowia pod koniec stycznia rozpoczęło konsultacje nowych propozycji z branżą farmaceutyczną i do tej pory w ich ramach odbyły się dwa spotkania. W planach są kolejne.

– Mieliśmy spotkanie z całą branżą i pokazaliśmy, że nie zmarnowaliśmy tych miesięcy tylko na to, żeby przejrzeć te uwagi i nic z tym nie zrobić – przyznał Mateusz Oczkowski, dyrektor Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji Ministerstwa Zdrowia, cytowany przez Rynek Zdrowia.

Resort w ramach nowelizacji ustawy zaproponował m.in. pomostowy dostęp pacjentów do programów lekowych, rozwiązania dotyczące strat technologicznych czy nowy model w zakresie czwartej kategorii dostępności. Chce również wprowadzić wyższe dopłaty NFZ do tzw. polskich leków, czyli gotowych produktów wytworzonych w naszym kraju lub leków wyprodukowanych na terenie Polski dodatkowo z polskich substancji czynnych (API). Ponadto Ministerstwo Zdrowia planuje zmiany dotyczące tzw. bezpłatnych leków.