Bezpłatne leki i wsparcie krajowych producentów: Nowelizacja ustawy refundacyjnej nabiera tempa

Jeszcze przed wakacjami zakończyć ma się procedowanie w Sejmie projektu nowelizacji ustawy refundacyjnej, informuje Rynek Zdrowia. Obecnie Ministerstwo Zdrowia konsultuje projekt z branżą farmaceutyczną.

Publikacja: 05.02.2026 09:26

Ministerstwo Zdrowia prowadzi konsultacje dotyczące nowelizacji ustawy refundacyjnej

Foto: Nina L/peopleimages.com / Adobe Stock

Joanna Kamińska

Nowelizacja ustawy refundacyjnej planowana była już na początek 2024 roku jako szybka zmiana. Z czasem jednak przekształciła się w szerszy projekt. Teraz, jak donosi Rynek Zdrowia, jej realizacja przyspiesza.

Ruszyły konsultacje ustawy refundacyjnej

Ministerstwo Zdrowia pod koniec stycznia rozpoczęło konsultacje nowych propozycji z branżą farmaceutyczną i do tej pory w ich ramach odbyły się dwa spotkania. W planach są kolejne.

– Mieliśmy spotkanie z całą branżą i pokazaliśmy, że nie zmarnowaliśmy tych miesięcy tylko na to, żeby przejrzeć te uwagi i nic z tym nie zrobić – przyznał Mateusz Oczkowski, dyrektor Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji Ministerstwa Zdrowia, cytowany przez Rynek Zdrowia.

Resort w ramach nowelizacji ustawy zaproponował m.in. pomostowy dostęp pacjentów do programów lekowych, rozwiązania dotyczące strat technologicznych czy nowy model w zakresie czwartej kategorii dostępności. Chce również wprowadzić wyższe dopłaty NFZ do tzw. polskich leków, czyli gotowych produktów wytworzonych w naszym kraju lub leków wyprodukowanych na terenie Polski dodatkowo z polskich substancji czynnych (API). Ponadto Ministerstwo Zdrowia planuje zmiany dotyczące tzw. bezpłatnych leków.

Czytaj więcej: Polskie leki z większym wsparciem państwa? Ministerstwo Zdrowia planuje zmiany w refundacji

Źródło: rp.pl

Ministerstwo Zdrowia (MZ) Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) Leki
