Prezes ABM zrezygnował ze stanowiska

Prof. Wojciech Fendler, prezes Agencji Badań Medycznych, 28 stycznia złożył rezygnację z pełnionego stanowiska. Jego decyzja zbiegła się w czasie z zapowiedziami cięć finansowych w ABM.

Publikacja: 29.01.2026 13:11

prof. Wojciech Fendler i wiceminister zdrowia Katarzyna Kęcka, 28.01.2026 r.

Foto: Ministerstwo Zdrowia

Zuzanna Świerczek

O rezygnacji złożonej przez prezesa ABM poinformowało Ministerstwo Zdrowia. Poprosiliśmy resort o komentarz w sprawie decyzji prof. Fendlera. – Na tym etapie Ministerstwo Zdrowia nie komentuje powodów tej decyzji – przekazało nam biuro prasowe MZ. – Nowy prezes zostanie wybrany w drodze konkursu, który zostanie ogłoszony w ciągu najbliższych dni – czytamy w odpowiedzi.

Z informacji "Rz" wynika, że spotkanie w resorcie, które poskutkowało rezygnacją szefa ABM, zostało zwołane znienacka. Fendler miał dostać od wiceminister Katarzyny Kęckiej ultimatum: albo podpisze rezygnację, albo dojdzie do dymisji. 

Półtora roku pracy w ABM

– Po 19 miesiącach intensywnej pracy na rzecz rozwoju polskiego sektora biomedycznego kończę misję kierowania Agencją Badań Medycznych. Był to okres wyjątkowo wymagający, ale jednocześnie przynoszący wymierne i trwałe efekty – napisał w czwartek w mediach społecznościowych prof. Wojciech Fendler. 

Były szef ABM podsumował działalność Agencji pod jego kierownictwem: „W tym czasie przeprowadziliśmy pięć konkursów finansowanych ze środków Krajowego Planu Odbudowy, w wyniku których sektor biomedyczny uzyskał wsparcie przekraczające 980 mln zł. Rozstrzygnęliśmy największy w historii Agencji konkurs na badania w onkologii, z rekordową alokacją 600 mln zł, a także ogłosiliśmy pierwszą edycję konkursu dotyczącego badań translacyjnych, kluczowego dla realizacji Rządowego Planu Rozwoju Sektora Biomedycznego” – czytamy. 

Fendler podkreślił, że przez półtora roku, kiedy sprawował funkcję prezesa, do Agencji Badań Medycznych wpłynęło więcej projektów niż przez wcześniejsze 4,5 roku. – Dzięki wsparciu Agencji ponad 90 tysięcy pacjentów zostanie włączonych do badań oferujących nowoczesne procedury diagnostyczne i innowacyjne terapie, a zaawansowane badania wyjdą poza obszar największych metropolii – dodał. Wskazał, że dzięki wzorowej współpracy z partnerami biznesowymi w ramach Warsaw Health Innovation Hub możliwe było skuteczne zidentyfikowanie potrzeb polskich przedsiębiorstw prowadzących zaawansowane projekty naukowe oraz podmiotów odpowiadających za bezpieczeństwo lekowe państwa.

Rezygnacja prezesa w cieniu dyskusji o cięciu finansowania ABM

Decyzja Fendlera o rezygnacji z funkcji prezesa ABM zbiega się w czasie z dyskusją na temat możliwych cięć w finansowaniu Agencji Badań Medycznych. Pierwsze doniesienia na ten temat pojawiły się w grudniu, wraz z ujawnieniem potencjalnego planu oszczędności w liście skierowanym przez minister zdrowia do ministra finansów. O sprzeciwie środowiska naukowego wobec takiego pomysłu pisaliśmy niedawno na łamach „Rzeczpospolitej”. 

