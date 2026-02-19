W środę osiemnaście osób, które do tej pory należały do Polski 2050, odeszło z ugrupowania i pod wodzą Pauliny Hennig-Kloski utworzyło nowy klub parlamentarny. Zdaniem Szymona Hołowni, założyciela partii, prawdziwym powodem rozłamu jest „nienawiść do Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz”. Obecna liderka partii oceniła te słowa w rozmowie z Radiem ZET.

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz: Rozłam w Polsce 2050? To jest nieprawda

– W tej sprawie mam inny pogląd. Były demokratyczne wybory, część osób wyraźnie się spodziewała, że ten wynik wyboru będzie inny. Wszyscy zadeklarowali, że wybory uznają, a jak się okazało, że wynik jest nie taki, jaki by oczekiwali, nie udźwignęli odpowiedzialności za demokrację– powiedziała.

– Jak ktoś dezerteruje z własnej partii, to musi znaleźć ku temu przyczynę. Fakty są faktami, a opinie to już inna sprawa. Wybory się odbyły, a wszyscy zadeklarowali, że wyniki tych wyborów uznają. Mamy publiczne wypowiedzi, że nigdzie się nie wybierają, że zostają w Polsce 2050 i nagle, dwa tygodnie po wyborach, radykalna zmiana i odejście, bo wyniki wyborów nie takie, jak się spodziewali– dodała.