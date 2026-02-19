Wygląda na to, że Szymon Hołownia przegrał politycznie. Popełnił błąd, stawiając wszystko na wybory prezydenckie?

Szymon Hołownia okazał się trochę Ikarem polskiej polityki i jak Ikar skończył. Chciał wznieść się ponad brutalne reguły politycznej gry, ale wzniósł się tak wysoko, że jego ambicje, także osobiste, w sensie politycznym spaliły jego karierę i doprowadziły ją do upadku, jak Ikara. Myślę, że Szymon Hołownia pozostał w duchu człowiekiem mediów i estrady, który sprawnie sięga po efektowność, a niekoniecznie po efektywność. Pozostał też bardziej działaczem społecznym niż politykiem. Na początku dawało mu to świeżość, zainteresowanie i niekonwencjonalność. To jednak, co na początku było jego kapitałem, na końcu okazało się pułapką.

Czyli jeżeli chciał utrzymać swoje wysokie poparcie z 2023 r. to popełnił błąd przyjmując funkcję marszałka Sejmu?

Nie, natomiast myślę, że zrobił błąd, od początku bardzo wysoko podnosząc poprzeczkę zainteresowania jego osobą oraz błąd nadmiernej spektakularności, która była nie do utrzymania w dłuższej perspektywie. Niewątpliwie jednak największe błędy popełnił w ostatnim półroczu: najpierw spotkania z politykami Prawa i Sprawiedliwości, potem kandydowanie do ONZ. Nie wiadomo było, czy chce być przewodniczącym Polski 2050, czy nie. To wszystko roztoczyło nad nim nimb polityka niekonsekwentnego, nie do końca przewidywalnego, a to jest źle widziane przez wyborców. Chcę jednak podkreślić, że Szymon Hołownia ma także wielkie zasługi dla polskiej demokracji. Tak oceniam ucięcie przez niego bardzo wątpliwego spektaklu, jakim było kwestionowanie przez niektórych wyniku wyborów prezydenckich w roku 2025.

Szymon Hołownia jest już skończony w polityce?

Niekoniecznie. Ryszard Petru też poniósł kiedyś sromotną klęskę polityczną, a po latach podniósł się, wrócił do polityki i próbuje odgrywać w niej pewną rolę. Nie wykluczam, że tak może być też z marszałkiem Hołownią. Ale na jakiś przynajmniej czas powinien on chyba wziąć rozbrat z czynną polityką.

Czy pańskim zdaniem politycy skupieni wokół Pauliny Hennig-Kloski będą chcieli stworzyć nową partię, jakąś Nowoczesną 3.0?

Wydaje mi się, że ich klub parlamentarny, z całym dla nich szacunkiem, będzie klubem trochę technicznym, którego członkowie będą czekali na możliwość innej kariery politycznej. Gdy rozbite zostało po 2020 r. ugrupowanie Jarosława Gowina, także powstały nieduże parlamentarne koła, w których posłowie czekali na możliwość wystartowania pod sztandarem PiS-u. Być może Koalicja Obywatelska będzie chciała z tego klubu parlamentarnego uczynić jakąś opcję dla wyborców, których nazywamy wyborcami trzeciego pola, którzy nie chcą głosować ani na PiS, ani na Koalicję Obywatelską. Tych wyborców jest coraz więcej i być może to będzie taka próba reaktywowania idei Trzeciej Drogi. Chociaż, prawdę mówiąc, nie przewiduję tutaj wielkiego sukcesu.