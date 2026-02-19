Co dalej ze środowiskiem politycznym, którego twarzą do niedawna był Szymon Hołownia?
Prof. Sławomir Sowiński: To polityczna burza, chociaż nie grom z jasnego nieba, ponieważ od dawna nad ugrupowaniem Szymona Hołowni gromadziły się ciemne chmury. Było kwestią czasu, kiedy dojdzie do przesilenia.
Jej misja jako odnowicielki dzieła Szymona Hołowni wydaje się teraz niemal niemożliwa do realizacji. Nie wiemy, czy w dłuższej perspektywie pozostanie przy niej 15 posłów i czy Polska 2050 nadal będzie mieć klub parlamentarny. Odejście kilkanaściorga posłów z Pauliną Hennig-Kloską osłabia struktury Polski 2050, dlatego że tego typu partie są w dużej mierze oparte o biura poselskie. Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz nie jest posłem, co też osłabia jej pozycję. Chyba jest tak, że Polska 2050 dzieli los swojego założyciela i w jakimś sensie odchodzi do historii.
Ta opinia była bardzo emocjonalna. W zawodowej polityce nie bardzo jest miejsce na uzewnętrznianie emocji. Zbyt emocjonalne reakcje nieraz już marszałkowi Hołowni szkodziły.
I dość nieprofesjonalne. Zawodowi politycy skrywają takie uczucia, nawet jeśli są nimi poruszeni. Wydaje mi się, że za sytuację w Polsce 2050 odpowiada przede wszystkim Szymon Hołownia. Swoją niekonsekwencją, hamletyzowaniem, nielogicznymi działaniami (np. słynną herbatą u Adama Bielana) on ten kryzys rozpoczął, a dzisiaj jego ugrupowanie zbiera tego efekty.
Szymon Hołownia okazał się trochę Ikarem polskiej polityki i jak Ikar skończył. Chciał wznieść się ponad brutalne reguły politycznej gry, ale wzniósł się tak wysoko, że jego ambicje, także osobiste, w sensie politycznym spaliły jego karierę i doprowadziły ją do upadku, jak Ikara. Myślę, że Szymon Hołownia pozostał w duchu człowiekiem mediów i estrady, który sprawnie sięga po efektowność, a niekoniecznie po efektywność. Pozostał też bardziej działaczem społecznym niż politykiem. Na początku dawało mu to świeżość, zainteresowanie i niekonwencjonalność. To jednak, co na początku było jego kapitałem, na końcu okazało się pułapką.
Nie, natomiast myślę, że zrobił błąd, od początku bardzo wysoko podnosząc poprzeczkę zainteresowania jego osobą oraz błąd nadmiernej spektakularności, która była nie do utrzymania w dłuższej perspektywie. Niewątpliwie jednak największe błędy popełnił w ostatnim półroczu: najpierw spotkania z politykami Prawa i Sprawiedliwości, potem kandydowanie do ONZ. Nie wiadomo było, czy chce być przewodniczącym Polski 2050, czy nie. To wszystko roztoczyło nad nim nimb polityka niekonsekwentnego, nie do końca przewidywalnego, a to jest źle widziane przez wyborców. Chcę jednak podkreślić, że Szymon Hołownia ma także wielkie zasługi dla polskiej demokracji. Tak oceniam ucięcie przez niego bardzo wątpliwego spektaklu, jakim było kwestionowanie przez niektórych wyniku wyborów prezydenckich w roku 2025.
Niekoniecznie. Ryszard Petru też poniósł kiedyś sromotną klęskę polityczną, a po latach podniósł się, wrócił do polityki i próbuje odgrywać w niej pewną rolę. Nie wykluczam, że tak może być też z marszałkiem Hołownią. Ale na jakiś przynajmniej czas powinien on chyba wziąć rozbrat z czynną polityką.
Wydaje mi się, że ich klub parlamentarny, z całym dla nich szacunkiem, będzie klubem trochę technicznym, którego członkowie będą czekali na możliwość innej kariery politycznej. Gdy rozbite zostało po 2020 r. ugrupowanie Jarosława Gowina, także powstały nieduże parlamentarne koła, w których posłowie czekali na możliwość wystartowania pod sztandarem PiS-u. Być może Koalicja Obywatelska będzie chciała z tego klubu parlamentarnego uczynić jakąś opcję dla wyborców, których nazywamy wyborcami trzeciego pola, którzy nie chcą głosować ani na PiS, ani na Koalicję Obywatelską. Tych wyborców jest coraz więcej i być może to będzie taka próba reaktywowania idei Trzeciej Drogi. Chociaż, prawdę mówiąc, nie przewiduję tutaj wielkiego sukcesu.
Były lider Polski 2050 Szymon Hołownia
Powiedziałbym raczej „ugrupowaniem orbitującym”.
Przyczyny tego rozejścia się były bardziej strukturalne. Poza błędami Szymona Hołowni i bardzo marnym spektaklem politycznym pod tytułem „wybory w Polsce 2050”, który tę partię kompromitował, jest jeszcze inny powód. Myślę, że struktury pozaparlamentarne Polski 2050 są bardziej krytyczne wobec Koalicji Obywatelskiej i opowiadają się za bardziej autonomicznym kursem wobec Donalda Tuska. I to one wybrały Katarzynę Pełczyńską-Nałęcz. Natomiast część struktur parlamentarnych Polski 2050 na bliską współpracę z Donaldem Tuskiem patrzy znacznie cieplejszym okiem. Myślę, że do wydarzeń ze środy doprowadziło właśnie to napięcie.
Tak, ale w dość podobnej sytuacji było także Polskie Stronnictwo Ludowe. Tam również pojawiła się owa kwadratura koła, jak być „trzecią drogą”, jednocześnie będąc w koalicji rządzącej. A jednak Władysław Kosiniak-Kamysz bardzo sprawnie ten problem rozwiązał, zjednoczył partię wokół siebie, a jego przywództwo w PSL jest niekwestionowane. To kwestia doświadczenia i kompetencji zawodowego polityka, który potrafi organizować struktury i nimi sprawnie kierować.
Nie kwestionuję kompetencji Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz, które pokazała, zanim weszła do polityki, w dyplomacji czy jako działaczka organizacji publicznych. Myślę, że jest ona dość sprawną polityczką i ma też swoje ambicje. Nie ma natomiast narzędzi, bo Polskę 2050 na początku zbudowała sceniczna charyzma Szymona Hołowni, a potem świetny pomysł, jakim była Trzecia Droga razem z PSL-em. I to kapitał, którego dzisiaj Polska 2050 nie ma, nie ma go też jej przewodnicząca. Wydaje się zatem, że ma ona niewiele instrumentów, żeby ocalić nadzieje, które wyborcy wiązali kiedyś z Polską 2050.
Przewodnicząca partii Polska 2050, minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz
Tak, partia będzie działała, natomiast niezwykle trudne, być może niemożliwe, będzie odzyskanie przez nią świeżości politycznej, a przede wszystkim odwrócenie zawiedzionych nadziei zarówno wyborców, jak i działaczy. Pamiętajmy, że Polska 2050 to nieduża grupa polityków, którzy są u władzy i czerpią z tego benefity, i większa grupa działaczy, którzy przez kilka lat szli za Szymonem Hołownią, inwestując swój czas i pieniądze. Dzisiaj czują się rozczarowani. Odzyskanie ich zaufania będzie równie trudne, jak odzyskanie zaufania wyborców.
Jakąś część tak, ale niedużą. Jeden z podstawowych podziałów w polskiej polityce to podział pokoleniowy i rzeczywiście, pewna część młodszych wyborców Polski 2050, którzy czują się rozgoryczeni, być może będzie głosowała na Konfederację jako na nową „trzecią drogę”, partię, która kontestuje duopol PiS-PO, ale nie sądzę, żeby to była jakaś wielka liczba wyborców. Jeśli przyjmiemy, że Polska 2050 miała w 2023 r. w ramach Trzeciej Drogi ok. 1,5 mln wyborców, to kilkadziesiąt tysięcy z nich może zasilić Konfederację. Wydaje mi się jednak, że rozłam w Polsce 2050 jakoś istotnie Konfederacji nie wzmocni.
Plansza z logo partii Polska 2050 w holu Sejmu
Pozycja obu tych polityczek jest nie do pozazdroszczenia. Szyld i dostęp do wszystkich formalnych zasobów partii ma Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, ale wydaje mi się, że ona nie ma dzisiaj niczego szczególnego do zaoferowania posłom, którzy przy niej zostali, poza ciężką pracą. Możemy się domyślać, że Paulina Hennig-Kloska, być może w kontakcie z premierem Tuskiem, będzie mogła pośredniczyć w perspektywie ewentualnego kandydowania z listy Koalicji Obywatelskiej. Zatem formalnie więcej narzędzi ma przewodnicząca, Pełczyńska-Nałęcz, natomiast politycznie większe szanse na perspektywy dla swoich posłów ma minister Hennig-Kloska.
Oczywiście. I na pewno działacze Koalicji Obywatelskiej nie będą szczęśliwi, przyjmując dodatkowych konkurentów na swoje listy. Ale dzisiaj i tak właściwie przed politykami Polski 2050 nie ma większych możliwości, więc nawet takie niepewne obietnice wyglądają lepiej, niż trwanie w klinczu, w jakim Polska 2050 była w ciągu ostatnich tygodni. Jest jeszcze jedna możliwość: mówi się o tym, że być może powstanie jakieś nowe ugrupowanie polityczne, centrowe. Być może część posłów, którzy odeszli z Polski 2050, się w to zaangażuje.
Myślę, że to mogą być różne inicjatywy, które złączą się w jedno. Przypominam, w jaki sposób powstawała Platforma Obywatelska. Tam był z jednej strony Donald Tusk, który odszedł z grupą działaczy z Unii Wolności; był Andrzej Olechowski, niesiony na fali dobrego wyniku w wyborach prezydenckich; był Maciej Płażyński, który opuścił AWS. Z tak różnych inicjatyw i środowisk powstało ugrupowanie, które potem zdominowało scenę polityczną. Nie można wykluczyć powtórki tego scenariusza, czyli połączenia się różnych, dość odległych środowisk w jakąś nową, być może interesującą dla wyborców siłę. To dla wyborców Polski 2050 mogłaby być lepsza perspektywa, niż powtórzenie przez jej polityków losu Nowoczesnej, czyli stopienia się z Koalicją Obywatelską.
Dla premiera sytuacja nie jest szczególnie komfortowa, ale z punktu widzenia koalicji ostatecznie lepiej, że pewne rzeczy się wyklarowały. Myślę, że rozłam służy szefowi rządu w tym sensie, że trochę stabilizuje sytuację w koalicji.
Sądzę, że ostatecznie tak, dlatego że sytuacja jest bardziej czytelna. Dużo zależy od tego, ilu posłów opuści Polskę 2050. Dziś mówimy o czternaściorgu, ale sądzę, że trwają jeszcze rozmowy, indywidualne negocjacje.
Właśnie, trzeba poczekać, aż rzecz się wyklaruje, ale wydaje mi się, że dla Tuska lepiej, że sytuacja się formalizuje i stabilizuje. Niepewność ostatnich tygodni szkodziła koalicji.
Myślę, że Donald Tusk nie będzie chciał prowokować dodatkowego niezadowolenia czy poczucia zawodu i odbierać stanowiska dotychczasowym politykom Polski 2050. Natomiast nie wydaje mi się, żeby w tej sytuacji Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz została wicepremierem. Jeśli chodzi o stanowiska rządowe, to będzie to raczej status quo.
Joanna Mucha odeszła z Polski 2050, Aleksandra Leo przeszła do klubu Centrum
To rzeczywiście ciekawe pytanie, ale poczekajmy na wyklarowanie się sytuacji. Czy Paweł Zalewski ostatecznie pozostanie posłem niezależnym, czy na przykład nie zgłosi się do Centrum, a może przejdzie do ław PSL-u? Sądzę, że jakąś rolę odegra tu też jego formalny zwierzchnik, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
Takie peregrynowanie polityków przez różne partie polityczne to w polskiej polityce rzecz dość często spotykana.
Tak, ale na przykład mało kto pamięta, że Leszek Miller miał epizod wyborczy z Samoobroną, niektórzy politycy PiS-u kiedyś funkcjonowali w Platformie Obywatelskiej lub Unii Wolności, a Roman Giertych z LPR trafił do Koalicji Obywatelskiej. Politycy dość często zmieniają barwy polityczne. Wydaje mi się, że rozłam w Polsce 2050 otwiera szersze okno transferów politycznych w przedwyborczym sezonie. Pytanie, czy do tego typu ruchów nie dojdzie w innych klubach. Jeśli miałoby powstać nowe ugrupowanie polityczne, to być może rozłam w partii Szymona Hołowni jest pierwszym krokiem do takiego scenariusza.
Podobne konflikty, jak w Polsce 2050, choć w mniejszej skali, widzimy w Prawie i Sprawiedliwości. Różne frakcje w PiS sondują przywództwo, dotychczas niekwestionowaną rolę Jarosława Kaczyńskiego. Po tym, co stało się w Polsce 2050, Jarosław Kaczyński musi brać pod uwagę, że podobne ruchy mogą pojawić się także w jego partii, choć oczywiście nie na taką skalę, jak ma to miejsce w Polsce 2050. Ale skoro proces transferów został uruchomiony, to będzie to dodatkowa zmienna, którą prezes PiS musi brać pod uwagę, próbując przywrócić swej partii sterowność.
Druga rzecz to krążące po kuluarach polskiej polityki przypuszczenie, że może powstać nowa partia polityczna, która gromadziłaby wędrujących polityków parlamentarnych, polityków czy osoby publiczne, które miałyby ambicje polityczne. Być może ogłoszenie powstania klubu Centrum to pierwszy krok w kierunku takiego scenariusza, powstania nowej centrowej partii, która byłaby skrzydłem KO; partii wolnorynkowej, liberalnej w sensie obyczajowym, która byłaby konkurencją dla Konfederacji, która jest partią wolnorynkową, ale wyraziście konserwatywną obyczajowo; partii liberalno-liberalnej, technokratycznej, orientującej się na gospodarkę.
Do 10 proc., ale w polskiej polityce to bardzo dużo. Gdyby partia wystartowała w dobrym momencie, czyli nie za wcześnie, np. pół roku przed wyborami, żeby wejść w kampanię w aurze nowości, to miałaby szansę powtórzyć wyczyn Nowoczesnej z 2015 r., Pawła Kukiza z tego samego roku albo Szymona Hołowni, który z impetem wszedł na polską stronę polityczną. Są przykłady, że taka partia może przekroczyć próg wyborczy. Prawdziwe schody zaczynają się później, w parlamencie.
Poseł Ryszard Petru
Oczyma wyobraźni widzimy w takiej partii zapewne Ryszarda Petru, który pozycjonuje się jako specjalista od spraw gospodarczych oraz polityk dosyć liberalny czy neutralny w sprawach aksjologicznych. Ważne, czy jakieś osoby spoza polityki chciałyby się w taki projekt zaangażować.
