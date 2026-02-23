4 min. 59 sek.

Zgniły kompromis, czyli reforma PIP 2.0

Można jeszcze zrezygnować z pomysłu przekształcania, w drodze decyzji administracyjnej, innych form zatrudnienia w umowy o pracę - przekonują członkowie i eksperci Rady Legislacyjnej "Rzeczpospolitej". Jeżeli jednak rząd nie wystąpi o rewizję tzw. kamienia milowego KPO, Rada ma całą listę poprawek do ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy, które mogliby wprowadzić posłowie i senatorowie, aby ulepszyć proponowane rozwiązania. A raczej sprawić, że będą trochę mniej złe.

