Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

Komisja programu Teatr Ministerstwa Kultury poszła drogą wykluczeń

Poznaliśmy skład komisji, która dzieliła w Instytucie Teatralnym dotacje z Programu Ministra Kultury Teatr. W komisji dominują specjalistki od teorii, jest tylko jeden praktyk z pewnymi osiągnięciami. Taki skład okazał się przepisem na wykluczanie środowisk, estetyk i pokoleń.

Publikacja: 19.02.2026 10:15

Marta Cienkowska, minister kultury i dziedzictwa narodowego

Marta Cienkowska, minister kultury i dziedzictwa narodowego

Foto: PAP/Radek Pietruszka

Jacek Cieślak

Skład Zespołu Sterującego Programu Teatr wygląda następująco: dr Martyna Groth, Anna Pajęcka, prof. Małgorzata Budzowska, dr Zofia Smolarska-Korkmaz, dr Hubert Michalak i Dominik Nowak. To ta komisja pozbawiła ministerialnych dotacji kilka najważniejszych festiwali, wśród których są Międzynarodowy Festiwal Boska Komedia w Krakowie, Międzynarodowy Festiwal Kontakt w Toruniu, Ogólnopolski Festiwal Sztuki Reżyserskiej „Interpretacje” w Katowicach i Festiwal Konfrontacje Teatralne w Lublinie. Pieniędzy nie otrzymała również nowa inicjatywa Teatru im. Stefana Jaracza w Łodzi Nowe Narracje.

Wykładowczynie wykluczają festiwale w uniwersyteckich ośrodkach

Można mówić o całkowitym wykluczeniu, ponieważ wspomnianym festiwalom nie okrojono dotacji, tylko nie przyznano ani jednej złotówki. Taką cenzurę ekonomiczną stosowano w czasach rządów Zjednoczonej Prawicy.

Zastanawiające jest też to, że osoby wchodzące w skład komisji to również wykładowczynie uniwersytetów i Akademii Teatralnej – zastanawiające, ponieważ wykluczyły z dotacji festiwale w ważnych ośrodkach uniwersyteckich: Krakowie, Katowicach, Toruniu i Lublinie. Festiwale o ogólnokrajowym znaczeniu i europejskiej, a nawet światowej renomie.

Czytaj więcej

O rozdysponowaniu rezerwy po kontrowersyjnym konkursie zdecyduje ministra kultury Marta Cienkowska.
Teatr
Rzeź kilku czołowych festiwali w Instytucie Teatralnym

Dr Martyna Groth to badaczka i dydaktyczka. Kuratorka wystaw, badaczka zainteresowana relacjami transdyscyplinarnymi teatr–sztuki wizualne–media awangardą, nauczaniem sztuki oraz sztuką ziemi. Wykładowczyni Akademii Teatralnej w Warszawie. Współpracuje z Instytutem Sztuki Mediów Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie i Uniwersytetem SWPS. Członkini Polskiego Instytutu Studiów nad Sztuką Świata.

Reklama
Reklama

Anna Pajęcka jest krytyczką teatru i sztuki, redaktorką. Pisze eseje na temat polityki kulturalnej m.in. dla „Pisma”, publikuje w „Dwutygodniku”, szczególnie interesują ją nowoczesne instytucje kultury i ich przemiany.

Dr hab. Małgorzata Budzowska zajmuje się nauką o kulturze i religii oraz nauką o sztuce. Jej badania dotyczą „sposobów współczesnej adaptacji scenicznej starożytnego kanonu tragedii greckich i rzymskich”. Interesuje ją także zmiana paradygmatu tragizmu w teatrze współczesnym i to zagadnienie bada w szerokim kontekście globalnych i lokalnych zmian kulturowych. Jej motto to: „Aby dotrzeć do tego, czego nie wiesz, / Musisz iść drogą, która jest drogą niewiedzy (...) / Jedyna mądrość – którą możemy osiągnąć, / Jest mądrością pokory” (T. S. Eliot).

Ekologia kultury czy toksyczne wykluczenia?

Dr Zofia Smolarska-Korkmaz ma na koncie „Ekologie teatru. Analiza relacyjna instytucji teatru z perspektywy rzemieślników i rzemieślniczek teatralnych”. Książka podejmuje problematykę pracy rzemieślników i rzemieślniczek teatralnych – grupy zawodowej marginalizowanej zarówno w badaniach, jak i w praktyce instytucjonalnej. Jest zaangażowana w działania upowszechniające wiedzę na temat roli instytucji i ludzi kultury w zapobieganiu zmianom klimatu, współpracując m.in. z Fabryką Sztuki w Łodzi i Teatrem Chorea, z którymi współtworzy serię spotkań i ebooków „Ekologie kultury".

Jako asystentka reżyserów i reżyserek oraz dramaturżka współpracowała z: Rimini Protokoll, Edit Kaldor, Erlingiem Johannessonem, Igorem Gorzkowskim.

Dr Hubert Michalak z „zespołem krakowskiego Teatru Figur występował na festiwalach krajowych i zagranicznych”.

Jedynym praktykiem z doświadczeniem kierowania dużej instytucji teatralnej jest Dominik Nowak, który od 2016 do 2025 r. był dyrektorem naczelnym i artystycznym Nowego Teatru im. Witkacego w Słupsku.

Reklama
Reklama

Jakie są zasady Programu Teatr?

Tymczasem, jak czytamy na stronie Ministerstwa Kultury, „Program »Teatr« ma na celu wspieranie najwartościowszych zjawisk we współczesnej kulturze teatralnej, zarówno przedsięwzięć kultywujących tradycję i nawiązujących do najwybitniejszych osiągnięć w dziedzinie teatru, jak i projektów poszukujących nowych wartości i oryginalnych środków ekspresji artystycznej”.

Przeglądając listę dotacji nietrudno stwierdzić, że grono komisji, które miało do podziału strategiczną dla polskiego teatru kwotę 15 mln zł nie reprezentowało wszystkich estetyk, generacji i nurtów, tylko raczej „projekty poszukujące nowych wartości i oryginalnych środków ekspresji artystycznej”, zaś wspieranie „najwartościowszych zjawisk we współczesnej kulturze teatralnej, zarówno przedsięwzięć kultywujących tradycję i nawiązujących do najwybitniejszych osiągnięć w dziedzinie teatru” często nie było brane pod uwagę.

W obecnej formule trudno uznać, że Instytut Teatralny pełni rolę wspomagającą wszystkie nurty polskiego teatru. Zamiast integrować – dzieli i konfliktuje, a jest instytucją publiczną, korzystającą z budżetu państwa jako agenda Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, który w osobie ministry ma ledwie 15 proc. budżetu programu do podziału w ramach odwołań. 

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Polityka Rząd Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
O rozdysponowaniu rezerwy po kontrowersyjnym konkursie zdecyduje ministra kultury Marta Cienkowska.
Teatr
Rzeź kilku czołowych festiwali w Instytucie Teatralnym
AI to test dojrzałości operacyjnej firm
Materiał Promocyjny
AI to test dojrzałości operacyjnej firm
Fot. Cezary Piwowarski/Teatr Capitol
Patronat Rzeczpospolitej
„Bożyszcze kobiet” – nowość w gwiazdorskiej obsadzie!
Jacek Jabrzyk
Teatr
Jabrzyk wygrał w sądzie. Zarząd województwa ma przedstawić warunki pracy dyrektora teatru w Kielcach
Anna Dymna w spektaklu Teatru TV "Królowa miłości" w reżyserii Moniki Czajkowskiej, mat. prasowe TVP
Teatr
Styczniowe premiery Teatru TV bez wyróżnień
ROP na zakręcie. Bez kompromisu się nie uda
Materiał Promocyjny
ROP na zakręcie. Bez kompromisu się nie uda
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama