Marta Cienkowska, minister kultury i dziedzictwa narodowego
Skład Zespołu Sterującego Programu Teatr wygląda następująco: dr Martyna Groth, Anna Pajęcka, prof. Małgorzata Budzowska, dr Zofia Smolarska-Korkmaz, dr Hubert Michalak i Dominik Nowak. To ta komisja pozbawiła ministerialnych dotacji kilka najważniejszych festiwali, wśród których są Międzynarodowy Festiwal Boska Komedia w Krakowie, Międzynarodowy Festiwal Kontakt w Toruniu, Ogólnopolski Festiwal Sztuki Reżyserskiej „Interpretacje” w Katowicach i Festiwal Konfrontacje Teatralne w Lublinie. Pieniędzy nie otrzymała również nowa inicjatywa Teatru im. Stefana Jaracza w Łodzi Nowe Narracje.
Można mówić o całkowitym wykluczeniu, ponieważ wspomnianym festiwalom nie okrojono dotacji, tylko nie przyznano ani jednej złotówki. Taką cenzurę ekonomiczną stosowano w czasach rządów Zjednoczonej Prawicy.
Zastanawiające jest też to, że osoby wchodzące w skład komisji to również wykładowczynie uniwersytetów i Akademii Teatralnej – zastanawiające, ponieważ wykluczyły z dotacji festiwale w ważnych ośrodkach uniwersyteckich: Krakowie, Katowicach, Toruniu i Lublinie. Festiwale o ogólnokrajowym znaczeniu i europejskiej, a nawet światowej renomie.
Dr Martyna Groth to badaczka i dydaktyczka. Kuratorka wystaw, badaczka zainteresowana relacjami transdyscyplinarnymi teatr–sztuki wizualne–media awangardą, nauczaniem sztuki oraz sztuką ziemi. Wykładowczyni Akademii Teatralnej w Warszawie. Współpracuje z Instytutem Sztuki Mediów Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie i Uniwersytetem SWPS. Członkini Polskiego Instytutu Studiów nad Sztuką Świata.
Anna Pajęcka jest krytyczką teatru i sztuki, redaktorką. Pisze eseje na temat polityki kulturalnej m.in. dla „Pisma”, publikuje w „Dwutygodniku”, szczególnie interesują ją nowoczesne instytucje kultury i ich przemiany.
Dr hab. Małgorzata Budzowska zajmuje się nauką o kulturze i religii oraz nauką o sztuce. Jej badania dotyczą „sposobów współczesnej adaptacji scenicznej starożytnego kanonu tragedii greckich i rzymskich”. Interesuje ją także zmiana paradygmatu tragizmu w teatrze współczesnym i to zagadnienie bada w szerokim kontekście globalnych i lokalnych zmian kulturowych. Jej motto to: „Aby dotrzeć do tego, czego nie wiesz, / Musisz iść drogą, która jest drogą niewiedzy (...) / Jedyna mądrość – którą możemy osiągnąć, / Jest mądrością pokory” (T. S. Eliot).
Dr Zofia Smolarska-Korkmaz ma na koncie „Ekologie teatru. Analiza relacyjna instytucji teatru z perspektywy rzemieślników i rzemieślniczek teatralnych”. Książka podejmuje problematykę pracy rzemieślników i rzemieślniczek teatralnych – grupy zawodowej marginalizowanej zarówno w badaniach, jak i w praktyce instytucjonalnej. Jest zaangażowana w działania upowszechniające wiedzę na temat roli instytucji i ludzi kultury w zapobieganiu zmianom klimatu, współpracując m.in. z Fabryką Sztuki w Łodzi i Teatrem Chorea, z którymi współtworzy serię spotkań i ebooków „Ekologie kultury".
Jako asystentka reżyserów i reżyserek oraz dramaturżka współpracowała z: Rimini Protokoll, Edit Kaldor, Erlingiem Johannessonem, Igorem Gorzkowskim.
Dr Hubert Michalak z „zespołem krakowskiego Teatru Figur występował na festiwalach krajowych i zagranicznych”.
Jedynym praktykiem z doświadczeniem kierowania dużej instytucji teatralnej jest Dominik Nowak, który od 2016 do 2025 r. był dyrektorem naczelnym i artystycznym Nowego Teatru im. Witkacego w Słupsku.
Tymczasem, jak czytamy na stronie Ministerstwa Kultury, „Program »Teatr« ma na celu wspieranie najwartościowszych zjawisk we współczesnej kulturze teatralnej, zarówno przedsięwzięć kultywujących tradycję i nawiązujących do najwybitniejszych osiągnięć w dziedzinie teatru, jak i projektów poszukujących nowych wartości i oryginalnych środków ekspresji artystycznej”.
Przeglądając listę dotacji nietrudno stwierdzić, że grono komisji, które miało do podziału strategiczną dla polskiego teatru kwotę 15 mln zł nie reprezentowało wszystkich estetyk, generacji i nurtów, tylko raczej „projekty poszukujące nowych wartości i oryginalnych środków ekspresji artystycznej”, zaś wspieranie „najwartościowszych zjawisk we współczesnej kulturze teatralnej, zarówno przedsięwzięć kultywujących tradycję i nawiązujących do najwybitniejszych osiągnięć w dziedzinie teatru” często nie było brane pod uwagę.
W obecnej formule trudno uznać, że Instytut Teatralny pełni rolę wspomagającą wszystkie nurty polskiego teatru. Zamiast integrować – dzieli i konfliktuje, a jest instytucją publiczną, korzystającą z budżetu państwa jako agenda Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, który w osobie ministry ma ledwie 15 proc. budżetu programu do podziału w ramach odwołań.
