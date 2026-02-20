4 zł tygodniowo przez rok !
Szturm na Kapitol Stanów Zjednoczonych
Czy wśród nas są również ludzie, którzy chcą patrzeć, jak świat płonie?
„Niektórzy ludzie chcą po prostu patrzeć, jak świat płonie” – tę kultową kwestię wypowiedział Alfred, wierny kamerdyner rodziny Wayne'ów, tłumacząc Bruce’owi Wayne’owi – Batmanowi – motywy chaotycznych aktów przemocy Jokera. Niedawno powtórzył ją Elon Musk, komentując nagranie wideo przedstawiające podpalenie salonu Tesli w Las Vegas przez protestujących przeciwko niemu. To zdanie przywołuje z pamięci obrazy ataku na Kapitol, zamieszki wywołane we Francji reformą systemu emerytalnego czy niedawne protesty w Nepalu. Płonące samochody, dymiące zgliszcza, ranni, zabici. Czy wśród nas są również ludzie, którzy chcą patrzeć, jak świat płonie?
