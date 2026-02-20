Tusk mówił też, że być może wśród protestujących przeciw SAFE „są lobbyści, którzy działają na rzecz innych państw i firm”. Dodał jednak, że „nic nie usprawiedliwia” sprzeciwu wobec tego programu. – Zastanówcie się: zwracam się do prezydenta Nawrockiego i jego ludzi, do liderów politycznych PiS-u i Konfederacji, zastanówcie się, czy naprawdę chcecie uderzyć w samo serce Polski w sytuacji, gdy za granicą jest tak okrutna wojna. Nikt wam tego nie wybaczy, nikomu łaski nie robicie, pomagając rządowi w realizacji tego programu – mówił. – Takiej zdrady interesów narodowych nikt wam nigdy nie wybaczy, jeśli będziecie je atakować w sposób tak cyniczny – dodał.

Program SAFE Foto: PAP

Tymczasem prezes PiS Jarosław Kaczyński ostrzegał, że program SAFE służy interesom Niemiec, które – według Kaczyńskiego – za jego pomocą chcą doprowadzić do realizacji planu polegającego na przejęcia przywództwa w Europie. PiS wskazuje na mechanizm warunkowości, jako potencjalne zagrożenie związane z programem. Chodzi o to, że wypłata środków z tego programu może być wstrzymana lub ograniczona jeśli wydatkowanie jest niezgodne z regułami fiskalnymi i prawnymi UE, przez co należy rozumieć np. brak przejrzystości lub odpowiedniej kontroli wydatkowania lub naruszenia praworządności w zakresie wykorzystywania środków. PiS obawia się, że Komisja Europejska mogłaby – wykorzystując ten mechanizm – zablokować wypłatę środków w przypadku dojścia do władzy określonych sił politycznych.

– Unia Europejska dzisiaj jest pod decydującym wpływem Niemców. Każdy Polak, który chce iść tą stroną, nawiązuje do takich tradycji, których ja bym tutaj wolał nie przypominać. Alternatywą jest normalne zaciąganie zwykłych, na komercyjnych zasadach kredytów, bez tych wszystkich ograniczeń. Ile jest warta polska niepodległość? Nawet gdyby to było 30 miliardów różnicy, to co, to tyle jest warta polska niepodległość? Polska niepodległość nie ma ceny. Dlatego nawet jeżeli byśmy mieli trochę więcej zapłacić, to to jest nieporównanie bardziej opłacalne dla Polski, dla przyszłości, także osobistej pomyślności Polaków, polskich rodzin niż to, co jest nam proponowane. Proponowana nam jest Polska pod niemieckim butem. My ten niemiecki but odrzucamy – mówił Kaczyński. 30 a nawet 35 mld zł to różnica między kosztem pozyskania przez Polskę pożyczki z SAFE a kosztem zaciągnięcia zobowiązania na rynkach finansowych przez Polskę działającą samodzielnie.

Politycy PiS protestują też przeciwko temu, że środki z SAFE mają być wydawane przede wszystkim na zakupy w Europie obawiając się, że skorzysta na tym przede wszystkim niemiecki przemysł zbrojeniowy.