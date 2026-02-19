Niewiadomą pozostaje, jaką decyzję prezydent podejmie w sprawie ustawy o SAFE. Weta prezydenta oczekuje Prawo i Sprawiedliwość, o czym otwarcie mówił prezes partii Jarosław Kaczyński.

Weta Karola Prezydenckiego. Co kieruje prezydentem? Polacy odpowiedzieli w sondażu

Z badania United Surveys by IBRiS dla Wirtualna Polska wynika, że 47,5 proc. respondentów uważa, iż prezydent wetuje ustawy głównie po to, by utrudnić pracę rządowi.

Odmienne zdanie ma 37,8 proc. badanych, którzy są przekonani, że decyzje głowy państwa wynikają z troski o jakość stanowionego prawa i dobro obywateli. 14,7 proc. ankietowanych nie potrafi jednoznacznie ocenić motywacji prezydenta.

Wśród wyborców koalicji rządzącej (KO, Trzecia Droga, Lewica) aż 87 proc. uznaje weta za formę politycznej obstrukcji. Jedynie 3 proc. respondentów z tej grupy dostrzega w działaniach prezydenta merytoryczną troskę o prawo.

Z kolei w elektoracie opozycji (PiS i Konfederacja) 78 proc. badanych stoi po stronie prezydenta, uznając jego decyzje za podyktowane dobrem obywateli. 17 proc. wyborców tej grupy interpretuje weta jako uderzenie w rząd.