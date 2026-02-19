Prezydent RP Karol Nawrocki (P) i premier Donald Tusk (L)
Kancelaria Prezydenta poinformowała w ubiegłym tygodniu, że Karol Nawrocki zawetował ustawę uznającą język śląski za regionalny.
– Szanuję i bardzo cenię tradycję i kulturę Śląska. Jest ona integralną częścią dziedzictwa Rzeczypospolitej. Jednak faktów naukowych nie ustala się głosowaniem w Sejmie, trzeba słuchać, co o tej sprawie mówią specjaliści. Eksperci i językoznawcy wskazują, że mowa śląska jest dialektem języka polskiego. Nie możemy tworzyć precedensu, w którym większość polityczna rozstrzyga kwestie naukowe – tłumaczył prezydent.
Podobną decyzję Karol Nawrocki podjął w sprawie regulacji rynku kryptowalut. – Otrzymałem po raz drugi projekt praktycznie identyczny jak ten, który już wcześniej zawetowałem. Zmieniono jeden detal, nie usunięto zasadniczych błędów – stwierdził w opublikowanym oświadczeniu prezydent Karol Nawrocki. – Nie podpiszę złego prawa tylko dlatego, że zostało przegłosowane ponownie przez parlamentarną większość – złe prawo przegłosowane nawet sto razy ciągle pozostaje złym prawem – dodał.
Niewiadomą pozostaje, jaką decyzję prezydent podejmie w sprawie ustawy o SAFE. Weta prezydenta oczekuje Prawo i Sprawiedliwość, o czym otwarcie mówił prezes partii Jarosław Kaczyński.
Z badania United Surveys by IBRiS dla Wirtualna Polska wynika, że 47,5 proc. respondentów uważa, iż prezydent wetuje ustawy głównie po to, by utrudnić pracę rządowi.
Odmienne zdanie ma 37,8 proc. badanych, którzy są przekonani, że decyzje głowy państwa wynikają z troski o jakość stanowionego prawa i dobro obywateli. 14,7 proc. ankietowanych nie potrafi jednoznacznie ocenić motywacji prezydenta.
Wśród wyborców koalicji rządzącej (KO, Trzecia Droga, Lewica) aż 87 proc. uznaje weta za formę politycznej obstrukcji. Jedynie 3 proc. respondentów z tej grupy dostrzega w działaniach prezydenta merytoryczną troskę o prawo.
Z kolei w elektoracie opozycji (PiS i Konfederacja) 78 proc. badanych stoi po stronie prezydenta, uznając jego decyzje za podyktowane dobrem obywateli. 17 proc. wyborców tej grupy interpretuje weta jako uderzenie w rząd.
Wśród pozostałych wyborców 44 proc. badanych ocenia działania prezydenta jako utrudnianie pracy rządu, a 21 proc. przychyla się do argumentacji o trosce o jakość prawa.
Badanie United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski przeprowadzono w dniach 13–15 lutego 2026 r. metodą CATI i CAWI na próbie 1000 osób.
