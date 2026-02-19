Rzeczpospolita
Czy prezydent Nawrocki paraliżuje rząd? Najnowszy sondaż przynosi wyraźny sygnał

W ostatnim tygodniu prezydent Karol Nawrocki podjął decyzję o zawetowaniu ustawy o rynku kryptowalut oraz ustawy dotyczącej języka śląskiego. Polacy w badaniu odpowiedzieli, co ich zdaniem kieruje decyzjami prezydenta.

Publikacja: 19.02.2026 15:00

Prezydent RP Karol Nawrocki (P) i premier Donald Tusk (L)

Przemysław Malinowski

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jakie są powody decyzji prezydenta Nawrockiego o zawetowaniu ustaw dotyczących rynku kryptowalut i języka śląskiego?
  • Jak Polacy oceniają decyzje prezydenta Karola Nawrockiego?
  • Jakie są różnice w poglądach elektoratu koalicji rządzącej i opozycji w kwestii wet prezydenckich?

Kancelaria Prezydenta poinformowała w ubiegłym tygodniu, że Karol Nawrocki zawetował ustawę uznającą język śląski za regionalny. 

– Szanuję i bardzo cenię tradycję i kulturę Śląska. Jest ona integralną częścią dziedzictwa Rzeczypospolitej. Jednak faktów naukowych nie ustala się głosowaniem w Sejmie, trzeba słuchać, co o tej sprawie mówią specjaliści. Eksperci i językoznawcy wskazują, że mowa śląska jest dialektem języka polskiego. Nie możemy tworzyć precedensu, w którym większość polityczna rozstrzyga kwestie naukowe – tłumaczył prezydent.

Podobną decyzję Karol Nawrocki podjął w sprawie regulacji rynku kryptowalut. – Otrzymałem po raz drugi projekt praktycznie identyczny jak ten, który już wcześniej zawetowałem. Zmieniono jeden detal, nie usunięto zasadniczych błędów – stwierdził w opublikowanym oświadczeniu prezydent Karol Nawrocki. – Nie podpiszę złego prawa tylko dlatego, że zostało przegłosowane ponownie przez parlamentarną większość – złe prawo przegłosowane nawet sto razy ciągle pozostaje złym prawem – dodał. 

Prezydent Karol Nawrocki podczas posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego
Prawo w Polsce
Prezydent ponownie zawetował ustawę o rynku kryptowalut. „Nie podpiszę złego prawa”
Niewiadomą pozostaje, jaką decyzję prezydent podejmie w sprawie ustawy o SAFE. Weta prezydenta oczekuje Prawo i Sprawiedliwość, o czym otwarcie mówił prezes partii Jarosław Kaczyński.

Weta Karola Prezydenckiego. Co kieruje prezydentem? Polacy odpowiedzieli w sondażu

Z badania United Surveys by IBRiS dla Wirtualna Polska wynika, że 47,5 proc. respondentów uważa, iż prezydent wetuje ustawy głównie po to, by utrudnić pracę rządowi.

Odmienne zdanie ma 37,8 proc. badanych, którzy są przekonani, że decyzje głowy państwa wynikają z troski o jakość stanowionego prawa i dobro obywateli. 14,7 proc. ankietowanych nie potrafi jednoznacznie ocenić motywacji prezydenta.

Karol Nawrocki
Polityka
Sondaż: To prezydenckie weto ma więcej zwolenników niż przeciwników

Wśród wyborców koalicji rządzącej (KO, Trzecia Droga, Lewica) aż 87 proc. uznaje weta za formę politycznej obstrukcji. Jedynie 3 proc. respondentów z tej grupy dostrzega w działaniach prezydenta merytoryczną troskę o prawo.

Z kolei w elektoracie opozycji (PiS i Konfederacja) 78 proc. badanych stoi po stronie prezydenta, uznając jego decyzje za podyktowane dobrem obywateli. 17 proc. wyborców tej grupy interpretuje weta jako uderzenie w rząd.

Wśród pozostałych wyborców 44 proc. badanych ocenia działania prezydenta jako utrudnianie pracy rządu, a 21 proc. przychyla się do argumentacji o trosce o jakość prawa.

Badanie United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski przeprowadzono w dniach 13–15 lutego 2026 r. metodą CATI i CAWI na próbie 1000 osób.

Źródło: rp.pl

