Prezydent Karol Nawrocki podczas posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego
To kolejne weto do ustawy dotyczącej rynku kryptowalut. – Otrzymałem po raz drugi projekt praktycznie identyczny jak ten, który już wcześniej zawetowałem. Zmieniono jeden detal, nie usunięto zasadniczych błędów – stwierdził w opublikowanym oświadczeniu prezydent Karol Nawrocki. – Nie podpiszę złego prawa tylko dlatego, że zostało przegłosowane ponownie przez parlamentarną większość – złe prawo przegłosowane nawet sto razy ciągle pozostaje złym prawem – dodał.
Dalej stwierdził, iż jeśli rzeczywiście rządowi zależało na podpisie, to powinien uwzględnić zgłoszone wcześniej zastrzeżenia. – Tak się nie stało. W sprawach tak poważnych potrzebna jest odpowiedzialność, a nie legislacyjne przeciąganie liny. Dlatego decyzja mogła być tylko jedna – drugi raz weto do tego samego złego prawa – podkreślił prezydent.
Jednocześnie zwrócił się do rządu o merytoryczną współpracę przy przygotowaniu nowej ustawy, która „zapewni bezpieczeństwo obrotu, jasność podatkową i warunki do rozwoju nowoczesnych technologii”.
Druga zawetowana ustawa dotyczy języka śląskiego. Prezydent podkreślił, iż szanuje i bardzo ceni tradycję i kulturę Śląska, jednak jak stwierdził, faktów naukowych nie ustala się głosowaniem w Sejmie, trzeba słuchać, co o tej sprawie mówią specjaliści. – Eksperci i językoznawcy wskazują, że mowa śląska jest dialektem języka polskiego. Nie możemy tworzyć precedensu, w którym większość polityczna rozstrzyga kwestie naukowe – wskazał Karol Nawrocki.
Jego zdaniem ustawa była również niedopracowana finansowo i administracyjnie, przekazywała zadania dla samorządów bez ich adekwatnego sfinansowania. – Jako Prezydent Rzeczypospolitej nie zgodzę się na rozwiązania, które mogą budować sztuczne podziały w naszej narodowej wspólnocie – podkreślił Nawrocki, który zaapelował o prace nad złożonym już w Sejmie projektem ustawy o wspieraniu kultury śląskiej i gwary śląskiej. – Taką ustawę podpiszę, bo chcę realnie wspierać tradycję, kulturę i badania naukowe oraz umożliwić naukę gwary jako zajęć dodatkowych finansowanych przez państwo czy samorząd – zapowiedział prezydent.
W czwartek prezydent poinformował też o podpisaniu ośmiu nowych aktów prawnych. Wśród nich jest m.in. ustawa o zawodzie psychologa. Jak mówił Karol Nawrocki, ustawa ta kończy „okres niebezpiecznej dowolności w obszarze świadczenia wsparcia psychologicznego” i „wprowadza jasne zasady wykonywania zawodu, odpowiedzialność dyscyplinarną oraz samorząd zawodowy – zgodnie z Konstytucją”.
Prezydent podpisał też nowelizację kodeksu wyborczego, która pozwala udzielać poparcia kandydatom w wyborach z użyciem podpisu elektronicznego. Jednocześnie Nawrocki zaznaczył, że ustawa ta wymaga pilnego uzupełnienia. „Obecna ustawa pozwala wykorzystać elektroniczny podpis tylko przy okazji wyborów prezydenckich i parlamentarnych. Oczekuję, że zbiórka podpisów w takiej postaci będzie możliwa także w inicjatywach referendalnych, w tym w referendach lokalnych, a także w obywatelskich inicjatywach ustawodawczych. Zostałem Prezydentem jako kandydat obywatelski i uważam, że głos obywateli należy wzmacniać” – wskazał prezydent.
