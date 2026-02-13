To kolejne weto do ustawy dotyczącej rynku kryptowalut. – Otrzymałem po raz drugi projekt praktycznie identyczny jak ten, który już wcześniej zawetowałem. Zmieniono jeden detal, nie usunięto zasadniczych błędów – stwierdził w opublikowanym oświadczeniu prezydent Karol Nawrocki. – Nie podpiszę złego prawa tylko dlatego, że zostało przegłosowane ponownie przez parlamentarną większość – złe prawo przegłosowane nawet sto razy ciągle pozostaje złym prawem – dodał.

Dalej stwierdził, iż jeśli rzeczywiście rządowi zależało na podpisie, to powinien uwzględnić zgłoszone wcześniej zastrzeżenia. – Tak się nie stało. W sprawach tak poważnych potrzebna jest odpowiedzialność, a nie legislacyjne przeciąganie liny. Dlatego decyzja mogła być tylko jedna – drugi raz weto do tego samego złego prawa – podkreślił prezydent.

Jednocześnie zwrócił się do rządu o merytoryczną współpracę przy przygotowaniu nowej ustawy, która „zapewni bezpieczeństwo obrotu, jasność podatkową i warunki do rozwoju nowoczesnych technologii”.

Karol Nawrocki o języku śląskim: Nie możemy tworzyć precedensu

Druga zawetowana ustawa dotyczy języka śląskiego. Prezydent podkreślił, iż szanuje i bardzo ceni tradycję i kulturę Śląska, jednak jak stwierdził, faktów naukowych nie ustala się głosowaniem w Sejmie, trzeba słuchać, co o tej sprawie mówią specjaliści. – Eksperci i językoznawcy wskazują, że mowa śląska jest dialektem języka polskiego. Nie możemy tworzyć precedensu, w którym większość polityczna rozstrzyga kwestie naukowe – wskazał Karol Nawrocki.