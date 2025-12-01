Rzeczpospolita
Prawo
Reklama

Prezydent Karol Nawrocki podpisał cztery ustawy, jedną zawetował

W poniedziałek 1 grudnia prezydent Karol Nawrocki podpisał cztery ustawy, w tym nowelizację Prawa o ruchu drogowym. Odmówił podpisania ustawy o rynku kryptoaktywów, gdyż zdaniem prezydenta „zagraża wolnościom Polaków”.

Publikacja: 01.12.2025 21:11

Prezydent RP Karol Nawrocki przemawia podczas uroczystości z okazji Dnia Podchorążego i 195. rocznic

Prezydent RP Karol Nawrocki przemawia podczas uroczystości z okazji Dnia Podchorążego i 195. rocznicy wybuchu Powstania Listopadowego

Foto: PAP/Radek Pietruszka

Dorota Gajos-Kaniewska

Najbardziej oczekiwaną przez wielu obywateli jest nowelizacja Prawa o ruchu drogowym uchwalona przez Sejm 7 listopada. Jej przepisy pozwolą uprościć i skrócić proces rejestracji samochodów – wniosek o rejestrację można będzie złożyć bez wychodzenia z domu poprzez usługę udostępnioną przez Ministra Cyfryzacji, a także za pośrednictwem aplikacji mObywatel.

Uproszczenia dla właścicieli aut z podpisem prezydenta

Innym uproszczeniem będzie zniesienie obowiązku legalizacji dotychczasowych tablic rejestracyjnych w przypadku zachowania dotychczasowego numeru rejestracyjnego. Właściciel pojazdu nie będzie już musiał przynosić tablic do urzędu. Zamiast tego złoży oświadczenie, że tablice są czytelne i nieuszkodzone.

Przepisy doprecyzowują, że nie trzeba składać wniosku o rejestrację pojazdu w sytuacji, gdy zostanie on sprzedany przed upływem terminu, w którym wniosek o rejestrację powinien zostać złożony. W przypadku sprowadzonego pojazdu standardowo mamy na to 30 dni i 90 dni dla przedsiębiorców zajmujących się obrotem pojazdami. Zmiana ta była szczególnie oczekiwana przez przedsiębiorców zajmujących się obrotem pojazdami.

Czytaj więcej

Samochód zarejestrujemy przez Internet. Sejm przyjął ustawę
Prawo drogowe
Samochód zarejestrujemy przez Internet. Sejm przyjął ustawę

Będzie można też uzyskać bez dodatkowych badań technicznych potwierdzenie w dowodzie rejestracyjnym, że samochód jest przystosowany do ciągnięcia przyczepy, jeżeli informacja o tym jest zawarta w dokumentach homologacyjnych pojazdu.

Reklama
Reklama

Większość przepisów ustawy wejdzie w życie po sześciu miesiącach od dnia ogłoszenia ustawy w Dzienniku Ustaw.

Na publikację w Dz.U. czeka też ustawa zmieniająca ustawę o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz ustawę o ochronie ludności i obronie cywilnej. Wprowadza ona system EPS (Ewidencja Potencjału Świadczeniodawcy) - nowy, centralny system monitorowania w czasie rzeczywistym stanu łóżek szpitalnych, dostępności personelu medycznego, kluczowego sprzętu (np. respiratorów, tomografów) i zapasów (np. środków ochrony indywidualnej, gazów medycznych). System ma ułatwić zarządzanie w sytuacjach kryzysowych, zmniejszyć obciążenie personelu i poprawić opiekę przedszpitalną.

Podpis prezydenta uzyskały również ustawy nowelizujące przepisy o ochronie roślin przed agrofagami oraz o produktach biobójczych. 

Dlaczego Karol Nawrocki zawetował ustawę o kryptoaktywach?

Jednocześnie prezydent odmówił podpisania ustawy z 7 listopada 2025 r. o rynku kryptoaktywów, która miała implementować przepisy unijnego rozporządzenie MiCA (The Markets in Crypto-Assets Regulation). O podpis prezydenta apelowali polscy przedsiębiorcy – bez ustawy nie będzie możliwe rejestrowanie u nas działalności pośrednictwa w kryptoaktywach. Polskich inwestorów będą obsługiwać wyłącznie firmy z innych unijnych państw, w których takiej implementacji dokonano. 

Karol Nawrocki odmówił podpisu, gdyż jego zdaniem nowe przepisy „realnie zagrażają wolnościom Polaków, ich majątkowi i stabilności państwa”.

„Ustawa o rynku kryptoaktywów przewiduje możliwość wyłączania przez rząd stron internetowych firm działających na rynku kryptowalut jednym kliknięciem. Przepisy dotyczące blokowania domen są nieprzejrzyste i mogą prowadzić do nadużyć. Drugim problemem jest rozmiar tej regulacji, a tym samym brak przejrzystości w przyjętych rozwiązaniach. Podczas gdy Czechy, Słowacja czy Węgry wdrożyły przepisy liczące kilka lub kilkanaście stron, polska ustawa ma ich ponad sto. Nadregulacja to prosta droga do wypychania firm za granicę – do Czech, na Litwę czy na Maltę – zamiast tworzenia warunków, by zarabiały i płaciły podatki w Polsce” - czytamy na stronie prezydent.pl.

Reklama
Reklama

Trzecim powodem weta ma być wysokość opłat nadzorczych. W ocenie Prezydenta RP, zostały one ustalone na poziomie, który uniemożliwi rozwój małym firmom i startupom, a faworyzować będzie zagraniczne korporacje i banki. „To odwrócenie logiki, zabicie konkurencyjnego rynku i poważne zagrożenie dla innowacji” - uważa Karol Nawrocki.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Kryptowaluty Prawo Drogowe

Najbardziej oczekiwaną przez wielu obywateli jest nowelizacja Prawa o ruchu drogowym uchwalona przez Sejm 7 listopada. Jej przepisy pozwolą uprościć i skrócić proces rejestracji samochodów – wniosek o rejestrację można będzie złożyć bez wychodzenia z domu poprzez usługę udostępnioną przez Ministra Cyfryzacji, a także za pośrednictwem aplikacji mObywatel.

Uproszczenia dla właścicieli aut z podpisem prezydenta

Pozostało jeszcze 90% artykułu
/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Przeciętny Europejczyk rocznie produkuje 11 kg odpadów tekstylnych. Problemem jest ich zagospodarowa
Prawo w Polsce
Gdzie wyrzucać stare ubrania? Od 1 stycznia nie wszyscy będą musieli wozić je na PSZOK
W grudniu terminy wypłat 800 plus ulegną zmianie. Jak wygląda nowy harmonogram?
Praca, Emerytury i renty
Aż cztery zmiany w grudniu 2025. Nowy harmonogram wypłat 800 plus
Pierwsza wolna Wigilia dla większości pracowników
Praca, Emerytury i renty
Nowy dzień wolny od pracy jeszcze w 2025 roku. Ale nie wszyscy z niego skorzystają
Kilka grup seniorów otrzyma emerytury wcześniej w grudniu. Zmiany w terminach wypłat
Praca, Emerytury i renty
Grudzień 2025 przyniesie dużo zmian na kontach emerytów. Powodem nie tylko święta
Startupy poszukiwane — dołącz do Platform startowych w Polsce Wschodniej i zyskaj nowe możliwości!
Materiał Promocyjny
Startupy poszukiwane — dołącz do Platform startowych w Polsce Wschodniej i zyskaj nowe możliwości!
Ile będzie wynosiła płaca minimalna od 2026?
Praca, Emerytury i renty
Ile wyniesie płaca minimalna w 2026 roku? Ile razy się zmieni?
Nowa era budownictwa: roboty w służbie ludzi i środowiska
Materiał Promocyjny
Nowa era budownictwa: roboty w służbie ludzi i środowiska
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama