Najbardziej oczekiwaną przez wielu obywateli jest nowelizacja Prawa o ruchu drogowym uchwalona przez Sejm 7 listopada. Jej przepisy pozwolą uprościć i skrócić proces rejestracji samochodów – wniosek o rejestrację można będzie złożyć bez wychodzenia z domu poprzez usługę udostępnioną przez Ministra Cyfryzacji, a także za pośrednictwem aplikacji mObywatel.

Reklama Reklama

Uproszczenia dla właścicieli aut z podpisem prezydenta

Innym uproszczeniem będzie zniesienie obowiązku legalizacji dotychczasowych tablic rejestracyjnych w przypadku zachowania dotychczasowego numeru rejestracyjnego. Właściciel pojazdu nie będzie już musiał przynosić tablic do urzędu. Zamiast tego złoży oświadczenie, że tablice są czytelne i nieuszkodzone.

Przepisy doprecyzowują, że nie trzeba składać wniosku o rejestrację pojazdu w sytuacji, gdy zostanie on sprzedany przed upływem terminu, w którym wniosek o rejestrację powinien zostać złożony. W przypadku sprowadzonego pojazdu standardowo mamy na to 30 dni i 90 dni dla przedsiębiorców zajmujących się obrotem pojazdami. Zmiana ta była szczególnie oczekiwana przez przedsiębiorców zajmujących się obrotem pojazdami.

Będzie można też uzyskać bez dodatkowych badań technicznych potwierdzenie w dowodzie rejestracyjnym, że samochód jest przystosowany do ciągnięcia przyczepy, jeżeli informacja o tym jest zawarta w dokumentach homologacyjnych pojazdu.