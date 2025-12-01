Embraer znów walczy o polski rynek. Geopolityka bardzo mu pomaga

Brazylijczycy szukają na naszym kontynencie nowych klientów i zamierzają mocno wejść na polski rynek. Chcieliby także rozwijać polski potencjał przemysłowy i wspierać polskich inżynierów. I proponują to na specjalnych warunkach. Wyraźnie nie zraziła ich przegrana w przetargu na samoloty dla LOT-u. Bo mają do zaoferowania więcej niż samoloty cywilne.

– Polska pozostała dla nas krajem strategicznym – zapewnia Joao Bosco w rozmowie z „Rzeczpospolitą”. I dodaje: – Polska to dzisiaj przykład dla innych krajów, jak zarządzać obronnością. Sytuacja na linii Europa–Rosja pogorszyła się. Rządy teraz muszą się zaadaptować do tej nowej sytuacji. A my jesteśmy zaangażowani we wspieranie Europy i gotowi przyspieszyć cały proces – mówi Bosco.

Teraz EDS oferuje polskiej armii cysternę powietrzną/samolot transportowy KC-390 Millennium oraz samolot szturmowo-zwiadowczy A-29.

– Nie proponujemy wyłącznie produktu końcowego. W naszym planie jest kupowanie części i systemów od polskich firm. Szukamy partnera do serwisowania samolotów i chcielibyśmy tu zbudować centra szkoleniowe. Mamy już portfel zamówień z innych krajów europejskich. Sądzę, że bylibyśmy w stanie zapewnić ponad 1 mld euro dodatkowych korzyści dla Polski, tworząc ponad 600 bezpośrednich miejsc pracy w ramach całego projektu. Prowadzimy już rozmowy z kluczowymi lokalnymi interesariuszami i firmami z branży lotniczej, kosmicznej i badawczo-rozwojowej, aby umieścić Polskę w sercu ekosystemu, który budujemy z KC-390 w Europie – tłumaczy prezes EDS.

– KC-390 jest w pełni przygotowany do współpracy z wszystkimi samolotami wojskowymi, jakie Polska ma w swojej flocie. Jest także w pełni elastyczny. Może polecieć jako cysterna, wrócić na lotnisko i po zmianie konfiguracji służyć do transportu osób. Polskie wojsko kupiło koreańskie myśliwce. Jesteśmy gotowi do zintegrowania KC-390 z tymi maszynami – mówi prezes EDS.

– Polska skorzystałaby także z interoperacyjności z sojusznikami w Europie i NATO, takimi jak Szwecja, Holandia, Czechy, Litwa i Portugalia – wylicza Bosco.