Embraer znów walczy o polski rynek. Geopolityka bardzo mu pomaga

– Jesteśmy już mocno osadzeni na tym rynku – mówi Joao Bosco Costa Jr., prezes Embraer Defence&Security (EDS), który to stanowisko objął 2 lata temu.
Brazylijczycy rozumieją, że napięcia geopolityczne, jakich jesteśmy świadkami obecnie, przede wszystkim w Europie spowodowały, że politycy zdali sobie sprawę, że przyszedł czas na inwestycje w obronność. I już z tego korzystają.
Europa stała się dzisiaj ważnym miejscem dla rozwoju biznesu. Europejskie kraje dążą do modernizacji swoich systemów obronnych. I są zdeterminowane teraz, żeby zrobić to tak szybko, jak tylko jest to możliwe.
Brazylijczycy szukają na naszym kontynencie nowych klientów i zamierzają mocno wejść na polski rynek. Chcieliby także rozwijać polski potencjał przemysłowy i wspierać polskich inżynierów. I proponują to na specjalnych warunkach. Wyraźnie nie zraziła ich przegrana w przetargu na samoloty dla LOT-u. Bo mają do zaoferowania więcej niż samoloty cywilne.
– Polska pozostała dla nas krajem strategicznym – zapewnia Joao Bosco w rozmowie z „Rzeczpospolitą”. I dodaje: – Polska to dzisiaj przykład dla innych krajów, jak zarządzać obronnością. Sytuacja na linii Europa–Rosja pogorszyła się. Rządy teraz muszą się zaadaptować do tej nowej sytuacji. A my jesteśmy zaangażowani we wspieranie Europy i gotowi przyspieszyć cały proces – mówi Bosco.
Teraz EDS oferuje polskiej armii cysternę powietrzną/samolot transportowy KC-390 Millennium oraz samolot szturmowo-zwiadowczy A-29.
– Nie proponujemy wyłącznie produktu końcowego. W naszym planie jest kupowanie części i systemów od polskich firm. Szukamy partnera do serwisowania samolotów i chcielibyśmy tu zbudować centra szkoleniowe. Mamy już portfel zamówień z innych krajów europejskich. Sądzę, że bylibyśmy w stanie zapewnić ponad 1 mld euro dodatkowych korzyści dla Polski, tworząc ponad 600 bezpośrednich miejsc pracy w ramach całego projektu. Prowadzimy już rozmowy z kluczowymi lokalnymi interesariuszami i firmami z branży lotniczej, kosmicznej i badawczo-rozwojowej, aby umieścić Polskę w sercu ekosystemu, który budujemy z KC-390 w Europie – tłumaczy prezes EDS.
– KC-390 jest w pełni przygotowany do współpracy z wszystkimi samolotami wojskowymi, jakie Polska ma w swojej flocie. Jest także w pełni elastyczny. Może polecieć jako cysterna, wrócić na lotnisko i po zmianie konfiguracji służyć do transportu osób. Polskie wojsko kupiło koreańskie myśliwce. Jesteśmy gotowi do zintegrowania KC-390 z tymi maszynami – mówi prezes EDS.
– Polska skorzystałaby także z interoperacyjności z sojusznikami w Europie i NATO, takimi jak Szwecja, Holandia, Czechy, Litwa i Portugalia – wylicza Bosco.
Jakie musiałaby być wartość zamówienia, żeby uzasadniało to postawienie linii montażowej? – Minimum to 20 samolotów. Ale to nie muszą być KC-390 zamówione tylko przez Polskę – wspominałem o zaawansowanych rozmowach z innymi krajami w regionie. Ten samolot ma olbrzymi, bo aż 75-procentowy, udział komponentów amerykańskich i europejskich – dodaje Bosco.
A cena? – Nie komentujemy cen. Ale nasze maszyny wybrały już Austria, Szwecja, Holandia, Czechy, Węgry, Portugalia. To nie może być przypadek. Wszędzie tam mieliśmy konkurencję, tak jak w Polsce. Więc odpowiem tak: jestem spokojny o naszą cenę – mówi Bosco. I podkreśla, że nie chodzi tutaj o pojedynczy produkt. – To również transfer technologii w celu zapewnienia nieprzerwanej i suwerennej zdolności operacyjnej Sił Powietrznych RP, zwiększonego bezpieczeństwa poprzez wspólne standardy europejskie i NATO oraz lokalnej produkcji – dodaje.
Joao Bosco zapewnia, że wszystko, co firma oferuje dzisiaj w Europie, jest sprawdzone tak w czasie konfliktów, jak i w czasie pokoju. – Nasze platformy nadają się do wykorzystania nie tylko w czasie konfliktów zbrojnych, ale i podczas lotów zwiadowczych, klęsk żywiołowych, takich jak powodzie czy pożary – zapewnia.
W dzisiejszych konfliktach zbrojnych coraz częściej wykorzystywane są drony. Doskonale widać to zwłaszcza podczas obecnej wojny w Ukrainie.
– Bardzo poważnie podchodzimy do zagrożenia, jakim mogą być drony w obecnej sytuacji na polach walki. I rozumiemy potrzeby naszych klientów. W tym przypadku także mamy efektywne cenowo rozwiązanie. Zamiast wykorzystywać do zwalczania dronów kosztownych w eksploatacji myśliwców, bądź również drogich rakiet powietrze-powietrze, sprawdza się tu nasz lekki samolot szturmowo-rozpoznawczy A-29 – mówi prezes EDS. – Sprzedaliśmy już 300 egzemplarzy tych maszyn – dodaje.
Joao Bosco Costa Jr. nie ukrywa, że jeszcze w połowie roku Embraer dość pesymistyczne postrzegał rynek ze względu na cła, które zwłaszcza w przypadku handlu z USA potężnie uderzyły w jego biznes. – Jakoś poradziliśmy sobie z nowymi cłami, które oczywiście wpływają negatywnie na biznes. Tym osobiście zajmuje się prezes Grupy Embraer, Francisco Gomes Neto. – Jesteśmy zdeterminowani, żeby w kwestii ceł porozumieć się ze Stanami Zjednoczonymi. Jeśli chodzi o Embraer Defence nie mamy tego problemu – mówi.
Zapytany o to, gdzie Embraer Defence widzi się za 5-8 lat, prezes firmy odpowiada: – Widzimy się, ze skonsolidowaną, wiodącą pozycją na rynku takich platform, jak KC-390 i A-29. Widzimy także firmę pracującą nad nowymi technologiami i powiększającą bazę klientów, przede wszystkim w krajach członkowskich NATO. – Taka strategia daje nam możliwość otwarcia na formy partnerstwa, jakie dzisiaj oferujemy Polsce. A w sytuacji, kiedy rozwój technologii tak bardzo przyspiesza, przewidujemy większą interoperacyjność naszych platform, przy ograniczaniu czynnika ludzkiego – tłumaczy prezes EDS.
