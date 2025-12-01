11 min. 51 sek.

Polacy doceniają UE, Czechy w projekcie Gigafabryki AI i wyższy CIT dla banków

Większość Polaków dostrzega korzyści gospodarcze z członkostwa w UE, Bruksela znosi cła na amerykańskie produkty, a Czechy dołączają do projektu Gigafabryki AI. Prezydent Nawrocki akceptuje podwyżkę CIT dla banków, mimo protestów sektora.

W dzisiejszym podcaście „Twój Biznes” między innymi:

Polacy pozytywnie oceniają członkostwo w Unii Europejskiej

Z badania IBRIS dla „Rzeczpospolitej” wynika, że aż 70 proc. Polaków widzi korzyści gospodarcze wynikające z obecności w UE. 37 proc. uważa, że Unia zdecydowanie wzmocniła polską gospodarkę, a 33 proc. ocenia wpływ raczej pozytywnie. W miastach odsetek ten sięga 76 proc., na wsiach 62 proc. Największe różnice widać między sympatykami partii politycznych. 97 proc. wyborców obozu rządzącego widzi korzyści, podczas gdy wśród zwolenników opozycji to 55 proc. Prof. Witold Orłowski ocenia te wyniki jako zaskakująco dobre, wskazując jednocześnie, że świadomość realnych ekonomicznych korzyści ze wspólnego rynku wciąż jest zbyt niska.

Państwa członkowskie za zniesieniem ceł na amerykańskie produkty

Po trudnych rozmowach z przedstawicielami USA, Unia Europejska przyjęła decyzję o zniesieniu ceł na amerykańskie produkty. To reakcja na zarzuty Waszyngtonu o zbyt wolny postęp prac po lipcowej umowie podpisanej przez Donalda Trumpa i Ursulę von der Leyen. Teraz Parlament Europejski przyspiesza proces wdrożenia pełnego porozumienia, na co liczą europejscy producenci stali.