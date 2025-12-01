Reklama
Rzeczpospolita
Ekonomia
11 min. 51 sek.

Polacy doceniają UE, Czechy w projekcie Gigafabryki AI i wyższy CIT dla banków

Większość Polaków dostrzega korzyści gospodarcze z członkostwa w UE, Bruksela znosi cła na amerykańskie produkty, a Czechy dołączają do projektu Gigafabryki AI. Prezydent Nawrocki akceptuje podwyżkę CIT dla banków, mimo protestów sektora.

Publikacja: 01.12.2025 07:00

Bartłomiej Kawałek

W dzisiejszym podcaście „Twój Biznes” między innymi:

Polacy pozytywnie oceniają członkostwo w Unii Europejskiej

Z badania IBRIS dla „Rzeczpospolitej” wynika, że aż 70 proc. Polaków widzi korzyści gospodarcze wynikające z obecności w UE. 37 proc. uważa, że Unia zdecydowanie wzmocniła polską gospodarkę, a 33 proc. ocenia wpływ raczej pozytywnie. W miastach odsetek ten sięga 76 proc., na wsiach 62 proc. Największe różnice widać między sympatykami partii politycznych. 97 proc. wyborców obozu rządzącego widzi korzyści, podczas gdy wśród zwolenników opozycji to 55 proc. Prof. Witold Orłowski ocenia te wyniki jako zaskakująco dobre, wskazując jednocześnie, że świadomość realnych ekonomicznych korzyści ze wspólnego rynku wciąż jest zbyt niska.

Państwa członkowskie za zniesieniem ceł na amerykańskie produkty

Po trudnych rozmowach z przedstawicielami USA, Unia Europejska przyjęła decyzję o zniesieniu ceł na amerykańskie produkty. To reakcja na zarzuty Waszyngtonu o zbyt wolny postęp prac po lipcowej umowie podpisanej przez Donalda Trumpa i Ursulę von der Leyen. Teraz Parlament Europejski przyspiesza proces wdrożenia pełnego porozumienia, na co liczą europejscy producenci stali.

Czechy dołączają do projektu Baltic AI Gigafactory

Polska, Litwa, Łotwa i Estonia zyskały ważnego partnera. Czechy oficjalnie przystępują do projektu Baltic AI Gigafactory, zwiększając szanse na uzyskanie kluczowego dofinansowania. Ministerstwo Cyfryzacji podkreśla, że wspólne działania mają stworzyć europejskie centrum produkcji infrastruktury dla sztucznej inteligencji.

Prezydent Nawrocki podpisuje ustawę o wyższym podatku CIT dla banków

Prezydent Karol Nawrocki zaakceptował ustawę podwyższającą CIT dla banków z 19 proc. do 30 proc. od 2025 r. Ministerstwo Finansów szacuje, że w 2026 r. budżet zyska dodatkowe 7 mld zł. Związek Banków Polskich ostrzega jednak, że konsekwencje mogą uderzyć w inwestorów, oszczędzających, a nawet w państwo jako udziałowca największych instytucji finansowych.

„Twój Biznes” to codzienny podcast ekonomiczny tworzony przez redakcje „Rzeczpospolitej” i „Parkietu”. Od poniedziałku do piątku o 7:30 Bartłomiej Kawałek przedstawia najnowsze wiadomości gospodarcze oraz aktualne informacje z rynków finansowych w Polsce i na świecie.

Źródło: rp.pl

W dzisiejszym podcaście „Twój Biznes” między innymi:

Polacy pozytywnie oceniają członkostwo w Unii Europejskiej

