11 min. 51 sek.
Aktualizacja: 01.12.2025 07:36 Publikacja: 01.12.2025 07:00
W dzisiejszym podcaście „Twój Biznes” między innymi:
Z badania IBRIS dla „Rzeczpospolitej” wynika, że aż 70 proc. Polaków widzi korzyści gospodarcze wynikające z obecności w UE. 37 proc. uważa, że Unia zdecydowanie wzmocniła polską gospodarkę, a 33 proc. ocenia wpływ raczej pozytywnie. W miastach odsetek ten sięga 76 proc., na wsiach 62 proc. Największe różnice widać między sympatykami partii politycznych. 97 proc. wyborców obozu rządzącego widzi korzyści, podczas gdy wśród zwolenników opozycji to 55 proc. Prof. Witold Orłowski ocenia te wyniki jako zaskakująco dobre, wskazując jednocześnie, że świadomość realnych ekonomicznych korzyści ze wspólnego rynku wciąż jest zbyt niska.
Czytaj więcej
Obecność w UE pomogła polskiej gospodarce – ocenia zdecydowana większość badanych. – Najważniejsz...
Po trudnych rozmowach z przedstawicielami USA, Unia Europejska przyjęła decyzję o zniesieniu ceł na amerykańskie produkty. To reakcja na zarzuty Waszyngtonu o zbyt wolny postęp prac po lipcowej umowie podpisanej przez Donalda Trumpa i Ursulę von der Leyen. Teraz Parlament Europejski przyspiesza proces wdrożenia pełnego porozumienia, na co liczą europejscy producenci stali.
Czytaj więcej
Stany Zjednoczone zażądały w poniedziałek, aby Unia Europejska zmieniła swoje regulacje dotyczące...
Polska, Litwa, Łotwa i Estonia zyskały ważnego partnera. Czechy oficjalnie przystępują do projektu Baltic AI Gigafactory, zwiększając szanse na uzyskanie kluczowego dofinansowania. Ministerstwo Cyfryzacji podkreśla, że wspólne działania mają stworzyć europejskie centrum produkcji infrastruktury dla sztucznej inteligencji.
Czytaj więcej
Polskie firmy technologiczne, wraz z organizacjami branżowymi z Bułgarii, Czech i Słowacji, apelu...
Prezydent Karol Nawrocki zaakceptował ustawę podwyższającą CIT dla banków z 19 proc. do 30 proc. od 2025 r. Ministerstwo Finansów szacuje, że w 2026 r. budżet zyska dodatkowe 7 mld zł. Związek Banków Polskich ostrzega jednak, że konsekwencje mogą uderzyć w inwestorów, oszczędzających, a nawet w państwo jako udziałowca największych instytucji finansowych.
„Twój Biznes” to codzienny podcast ekonomiczny tworzony przez redakcje „Rzeczpospolitej” i „Parkietu”. Od poniedziałku do piątku o 7:30 Bartłomiej Kawałek przedstawia najnowsze wiadomości gospodarcze oraz aktualne informacje z rynków finansowych w Polsce i na świecie.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
W dzisiejszym podcaście „Twój Biznes” między innymi:
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas