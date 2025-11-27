Najlepsi z najlepszych. Poznaliśmy laureatów pierwszej edycji e-Board of Directors

Aktualizacja: 27.11.2025 14:50 Publikacja: 27.11.2025 14:35
Zanim uczestnicy zasiedli do stołów, by poznać tegorocznych Most Wanted, dzień rozpoczął się merytorycznym akcentem. mBank, Przelewy24, Mastercard oraz Performics poprowadzili serię szkoleń, które wyznaczyły ton całemu spotkaniu: konkretnie, nowocześnie i z perspektywą na jutro.
W tym czasie Kapituła konkursu, pracując za zamkniętymi drzwiami i pod czujnym okiem audytora BHR, analizowała zgłoszenia tych, którzy w minionych miesiącach odważnie przesuwali granice cyfrowego handlu. Po zakończeniu obrad na członków Kapituły czekał jeszcze blok szkoleń AI, przygotowany specjalnie dla nich.
Podczas wydarzenia Uczestnicy mieli także możliwość pobrania najnowszego raport e-Izby „Lojalność w e-commerce 2025”. To pierwsze miejsce, gdzie można było go otrzymać. Raport powstał dzięki współpracy z partnerami merytorycznymi PayU i Przelewy24, a jego wykonawcą jest Mobile Institute. To kompas dla wszystkich, którzy chcą zrozumieć, jak zmienia się lojalność klientów w świecie coraz szybszych decyzji i coraz wyższych oczekiwań. Raport dostępny jest pod linkiem: https://bit.ly/raport-eizby-lojalnosc-w-ecommerce-2025
Kulminacją był moment, na który czekała cała branża. Przy światłach gali ogłoszono nazwiska tych, którzy w 2025 roku wyznaczają kierunek rozwoju nowoczesnego handlu. Laureatów tytułu Most Wanted wyłoniono w dziesięciu kluczowych kategoriach – od technologii, przez logistykę, po omnichannel.
Pełna lista zwycięzców: https://ebod.pl/laureaci-e-bod-2025/
— Most Wanted in Marketing – Dorota Bachman, Przelewy24
— Most Wanted in Omnichannel – Michał Pachnik, Grupa CCC
— Most Wanted in Retail – Karol Robaczewski, x-kom / NEONET / Neolog
— Most Wanted in e-Commerce – Jan Banaś, Koceo
— Most Wanted Producer – Daniel Wojciechowski, Romet
— Most Wanted in B2B e-Commerce – Mateusz Zemczak, mBank
— Most Wanted in Logistics – Piotr Dąbrowski, Orlen Paczka
— Most Wanted in Sales – Magdalena Stranz-Sobalkowska, Tpay
— Most Wanted in Cross-Border – Piotr Kiljański, Strefa Tenisa
— Most Wanted in Technology – Jarosław Wójciński, Benefit Systems
Partnerzy Główni konkursu: Mastercard, mBank oraz Przelewy24 Audytor: BHR Adwokaci Radomski i Partnerzy
Patronat Rzeczpospolitej
