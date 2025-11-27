Najlepsi z najlepszych. Poznaliśmy laureatów pierwszej edycji e-Board of Directors

Poranek pełen wiedzy, wieczór pełen emocji

Zanim uczestnicy zasiedli do stołów, by poznać tegorocznych Most Wanted, dzień rozpoczął się merytorycznym akcentem. mBank, Przelewy24, Mastercard oraz Performics poprowadzili serię szkoleń, które wyznaczyły ton całemu spotkaniu: konkretnie, nowocześnie i z perspektywą na jutro.

W tym czasie Kapituła konkursu, pracując za zamkniętymi drzwiami i pod czujnym okiem audytora BHR, analizowała zgłoszenia tych, którzy w minionych miesiącach odważnie przesuwali granice cyfrowego handlu. Po zakończeniu obrad na członków Kapituły czekał jeszcze blok szkoleń AI, przygotowany specjalnie dla nich.

Raport, na który czekała branża

Podczas wydarzenia Uczestnicy mieli także możliwość pobrania najnowszego raport e-Izby „Lojalność w e-commerce 2025”. To pierwsze miejsce, gdzie można było go otrzymać. Raport powstał dzięki współpracy z partnerami merytorycznymi PayU i Przelewy24, a jego wykonawcą jest Mobile Institute. To kompas dla wszystkich, którzy chcą zrozumieć, jak zmienia się lojalność klientów w świecie coraz szybszych decyzji i coraz wyższych oczekiwań. Raport dostępny jest pod linkiem: https://bit.ly/raport-eizby-lojalnosc-w-ecommerce-2025

Wieczór, w którym zapadły decyzje

Kulminacją był moment, na który czekała cała branża. Przy światłach gali ogłoszono nazwiska tych, którzy w 2025 roku wyznaczają kierunek rozwoju nowoczesnego handlu. Laureatów tytułu Most Wanted wyłoniono w dziesięciu kluczowych kategoriach – od technologii, przez logistykę, po omnichannel.

Pełna lista zwycięzców: https://ebod.pl/laureaci-e-bod-2025/