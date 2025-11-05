Reklama
Rozwiń
Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

Hollywood w Polsce! Twórcy największych światowych produkcji, m. in. "Mandalorian", "Z Archiwum X" i "Doktor Who" wybiorą Najlepszy Polski Serial Roku 2025!

W skład międzynarodowego jury wchodzą m.in. Barry „Baz” Idoine – operator „The Mandalorian”, Frank Spotnitz – producent legendarnego „Z Archiwum X”, Susie Liggat – producentka „Doktora Who”, Edward K. Gibbon – kostiumograf z „Dyplomatki” i Richard Bullock, scenograf odpowiedzialny za „Dzień Szakala”. Pracom jury przewodniczyć będzie Łukasz Palkowski, reżyser kultowych „Bogów”. To on razem z hollywoodzkimi twórcami zdecyduje, który polski serial zasłuży na miano najlepszego i nagrodzi największe talenty – od scenariusza, przez reżyserię, po role aktorskie!

Publikacja: 05.11.2025 13:49

Hollywood w Polsce! Twórcy największych światowych produkcji, m. in. "Mandalorian", "Z Archiwum X" i "Doktor Who" wybiorą Najlepszy Polski Serial Roku 2025!

Foto: mat. prasowe

Patronat Rzeczpospolitej

Nagrody zostaną przyznane w kategoriach:

Najlepszy Serial Roku 2025,
Najlepsza rola męska,
Najlepsza rola żeńska,
Najlepsza reżyseria,
Najlepsze zdjęcia,
Najlepsza reżyseria obsady,
Najlepszy scenariusz oraz BNP Paribas Tomorrow’s Icon.

Foto: mat. prasowe

Barry “Baz” Idoine to wybitny operator filmowy i reżyser zdjęć, współpracujący z największymi światowymi studiami. Ma na koncie realizację zdjęć do głośnych produkcji takich jak „The Mandalorian” czy „Westoword”. Jego wizualna wrażliwość i doświadczenie w pracy nad serialami o międzynarodowym zasięgu wnoszą do obrad jury perspektywę najwyższych standardów realizacyjnych. Frank Spotnitz, scenarzysta i producent, to nazwisko, które zna każdy miłośnik telewizji. Jako współtwórca kultowego „Z Archiwum X” oraz producent „Człowieka z Wysokiego Zamku” dla Amazon Prime, Spotnitz od lat kształtuje oblicze światowej telewizji. Jego obecność w jury gwarantuje spojrzenie na polskie produkcje z punktu widzenia międzynarodowej narracji i storytellingu, który przekracza granice kulturowe. Susie Liggat – producentka kultowego serialu „Doktor Who” – jest jedną z najważniejszych postaci brytyjskiej telewizji. Jej doświadczenie w kreowaniu jakościowych, a jednocześnie przystępnych narracji czyni z niej ekspertkę w ocenie potencjału produkcji skierowanych do szerokiej publiczności. Edward K. Gibbon to kostiumograf, którego projekty zachwycają precyzją, stylem i zrozumieniem roli ubioru w budowaniu narracji. Pracował przy wielu europejskich i hollywoodzkich produkcjach (m.in. „Córka”, „Hoouse of Guinness”, „Skins”) w których kostium stawał się nośnikiem emocji i tożsamości postaci. Jego spojrzenie na detal i kontekst historyczno-estetyczny pozwoli ocenić, jak polscy twórcy wykorzystują kostium do opowiadania o współczesności i przeszłości. Richard Bullock to ceniony scenograf, który od lat współtworzy światowe produkcje filmowe i serialowe (m.in. „Peaky Blinders”, „Dzień Szakala”), łącząc funkcjonalność z artystyczną wizją. Jego prace charakteryzują się dbałością o przestrzeń narracyjną i atmosferę opowieści – od realizmu po stylizację. Do jury wniesie spojrzenie na to, jak przestrzeń filmowa może stać się pełnoprawnym bohaterem historii i elementem budującym emocjonalny ton serialu. Nad pracami jury czuwać będzie Łukasz Palkowski - reżyser takich hitów jak „Bogowie”, „Belfer” czy „Chyłka”. Jego twórczość, łącząca rozmach filmowy z emocjonalną prawdą, doskonale oddaje ambicje współczesnego polskiego serialu.

To, że polskie seriale oceni międzynarodowe jury, ma znaczenie nie tylko symboliczne. Włączenie uznanych twórców z zagranicy to sygnał, że polska produkcja serialowa stała się częścią globalnego rynku treści audiowizualnych. Dla rodzimych twórców to okazja, by skonfrontować swoje dzieła z kryteriami jakości obowiązującymi na świecie – od struktury scenariusza, poprzez warsztat operatorski, aż po uniwersalność i spójność przekazu.

Reklama
Reklama

Foto: mat. prasowe

Nagrody zostaną przyznane serialom fabularnym, które miały swoje premiery w 2024 lub 2025 roku. Laureaci i laureatki konkursu otrzymają nagrody pieniężne w wysokości:

●         Najlepszy Polski Serial Roku 2025 – 25.000,00 zł

●         Najlepsza rola żeńska – 10.000,00 zł

●         Najlepsza rola męska – 10.000,00 zł

●         Najlepsza reżyseria – 10.000,00 zł

Reklama
Reklama

●         Najlepsze zdjęcia – 10.000,00 zł

●         Najlepsza reżyseria obsady – 10.000,00 zł

●         Najlepszy scenariusz – 10.000,00 zł

●         Nagroda BNP Paribas Tomorrow’s Icon – 10.000,00 zł

Laureatów konkursu poznamy 30 listopada 2025 roku podczas gali zamknięcia II BNP Paribas Warsaw SerialCon.

Patronat Rzeczpospolitej

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Film Seriale Kino Patronat Rzeczpospolitej

Nagrody zostaną przyznane w kategoriach:

Najlepszy Serial Roku 2025,
Najlepsza rola męska,
Najlepsza rola żeńska,
Najlepsza reżyseria,
Najlepsze zdjęcia,
Najlepsza reżyseria obsady,
Najlepszy scenariusz oraz BNP Paribas Tomorrow’s Icon.

Pozostało jeszcze 94% artykułu
Reklama
Diane Ladd
Film
Nie żyje Diane Ladd
Aneta Grzegorzewska, Gedeon Richter: Leki generyczne też mogą być innowacyjne
Materiał Promocyjny
Aneta Grzegorzewska, Gedeon Richter: Leki generyczne też mogą być innowacyjne
Steven Soderbergh
Film
Rodzina pełna bólu i Steven Soderbergh na karuzeli kina
Michelle Fairley
Patronat Rzeczpospolitej
Gwiazda serialu HBO ORGINAL "Gra o Tron", Michelle Fairley, po raz pierwszy w Polsce!
Michał Sikorski
Film
Wampiry i ludzie, czyli horror „Życie dla początkujących” już w kinach
Osiedle Zdrój – zielona inwestycja w sercu Milanówka i… Polski
Materiał Promocyjny
Osiedle Zdrój – zielona inwestycja w sercu Milanówka i… Polski
EDUKINO Empowering Film Festival: Żyj pięknie i mądrze (XV Edycja)
Materiał Promocyjny
EDUKINO Empowering Film Festival: Żyj pięknie i mądrze (XV Edycja)
Citi Handlowy: Lokaty 6,2% na łączną kwotę do 420 000 zł. Ważne do 12.11.2025
Materiał Promocyjny
Citi Handlowy: Lokaty 6,2% na łączną kwotę do 420 000 zł. Ważne do 12.11.2025
Advertisement
Reklama
Reklama
e-Wydanie