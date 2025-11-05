Hollywood w Polsce! Twórcy największych światowych produkcji, m. in. "Mandalorian", "Z Archiwum X" i "Doktor Who" wybiorą Najlepszy Polski Serial Roku 2025!

Nagrody zostaną przyznane w kategoriach:

Reklama Reklama

Najlepszy Serial Roku 2025,

Najlepsza rola męska,

Najlepsza rola żeńska,

Najlepsza reżyseria,

Najlepsze zdjęcia,

Najlepsza reżyseria obsady,

Najlepszy scenariusz oraz BNP Paribas Tomorrow’s Icon.

Foto: mat. prasowe

Barry “Baz” Idoine to wybitny operator filmowy i reżyser zdjęć, współpracujący z największymi światowymi studiami. Ma na koncie realizację zdjęć do głośnych produkcji takich jak „The Mandalorian” czy „Westoword”. Jego wizualna wrażliwość i doświadczenie w pracy nad serialami o międzynarodowym zasięgu wnoszą do obrad jury perspektywę najwyższych standardów realizacyjnych. Frank Spotnitz, scenarzysta i producent, to nazwisko, które zna każdy miłośnik telewizji. Jako współtwórca kultowego „Z Archiwum X” oraz producent „Człowieka z Wysokiego Zamku” dla Amazon Prime, Spotnitz od lat kształtuje oblicze światowej telewizji. Jego obecność w jury gwarantuje spojrzenie na polskie produkcje z punktu widzenia międzynarodowej narracji i storytellingu, który przekracza granice kulturowe. Susie Liggat – producentka kultowego serialu „Doktor Who” – jest jedną z najważniejszych postaci brytyjskiej telewizji. Jej doświadczenie w kreowaniu jakościowych, a jednocześnie przystępnych narracji czyni z niej ekspertkę w ocenie potencjału produkcji skierowanych do szerokiej publiczności. Edward K. Gibbon to kostiumograf, którego projekty zachwycają precyzją, stylem i zrozumieniem roli ubioru w budowaniu narracji. Pracował przy wielu europejskich i hollywoodzkich produkcjach (m.in. „Córka”, „Hoouse of Guinness”, „Skins”) w których kostium stawał się nośnikiem emocji i tożsamości postaci. Jego spojrzenie na detal i kontekst historyczno-estetyczny pozwoli ocenić, jak polscy twórcy wykorzystują kostium do opowiadania o współczesności i przeszłości. Richard Bullock to ceniony scenograf, który od lat współtworzy światowe produkcje filmowe i serialowe (m.in. „Peaky Blinders”, „Dzień Szakala”), łącząc funkcjonalność z artystyczną wizją. Jego prace charakteryzują się dbałością o przestrzeń narracyjną i atmosferę opowieści – od realizmu po stylizację. Do jury wniesie spojrzenie na to, jak przestrzeń filmowa może stać się pełnoprawnym bohaterem historii i elementem budującym emocjonalny ton serialu. Nad pracami jury czuwać będzie Łukasz Palkowski - reżyser takich hitów jak „Bogowie”, „Belfer” czy „Chyłka”. Jego twórczość, łącząca rozmach filmowy z emocjonalną prawdą, doskonale oddaje ambicje współczesnego polskiego serialu.

To, że polskie seriale oceni międzynarodowe jury, ma znaczenie nie tylko symboliczne. Włączenie uznanych twórców z zagranicy to sygnał, że polska produkcja serialowa stała się częścią globalnego rynku treści audiowizualnych. Dla rodzimych twórców to okazja, by skonfrontować swoje dzieła z kryteriami jakości obowiązującymi na świecie – od struktury scenariusza, poprzez warsztat operatorski, aż po uniwersalność i spójność przekazu.