„Wraca nowe!” – pod takim przewrotnym hasłem Konsorcjum FMR, nowy organizator Jarocin Festiwal, rozpoczyna komunikację i ogłasza pierwszych artystów przyszłorocznej edycji wydarzenia. Kluczową rolę w kształtowaniu programu Jarocin Festiwal 2026 odgrywa Michał Wiraszko – muzyk, autor tekstów i doświadczony dyrektor artystyczny. Doskonale zna on jarocińskie DNA – był współtwórcą programu festiwalu w latach 2008–2010 oraz 2017–2018, czyli edycji wyróżniających się spójną wizją, odwagą programową i dialogiem między muzycznymi legendami a współczesnością. To właśnie on sprowadził do Jarocina m.in. Johnny’ego Rottena, wokalistę Sex Pistols, a także zespoły Editors i Bad Brains. Jego powrót to gwarancja wyrazistego podejścia oraz przeciwwaga dla kopiowanych formatów festiwalowych.

Reklama Reklama

– „Wraca nowe!„ Co to znaczy? Chcemy jeszcze bardziej podkreślić legendę festiwalu, jego wielopokoleniową tradycję i siłę. Dlaczego „wraca”? Bo mapa, format i miejsce Jarocin Festiwal pozostają bez zmian. Dlaczego „nowe”? Bo chcemy, aby Jarocin był festiwalem jeszcze bardziej otwartym na głosy ludzi i bieżące zjawiska artystyczne, festiwalem jeszcze bardziej zintegrowanym z Rytmami Młodych. Z pewnością program będzie nawiązywał do najlepszych jarocińskich tradycji i z pewnością nie zabraknie w nim tego, co świeże, ciekawe i aktualne. Wraca energia i młodość w legendarnym wydaniu – zapowiada Michał Wiraszko, dyrektor artystyczny Jarocin Festiwal 2026.

Jarocin Festiwal 2026 – pierwsi artyści, bilety i szczegóły jubileuszowej edycji

W piątek, 19 grudnia, Jarocin Festiwal ujawnił pierwszych artystów edycji 2026. Tego samego dnia ruszyła sprzedaż biletów z pierwszej puli w cenie 269 zł. Organizatorzy pamiętali również o lokalnej społeczności – mieszkanki i mieszkańcy Jarocina będą mogli skorzystać z 20 proc. zniżki.