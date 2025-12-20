Aktualizacja: 20.12.2025 19:57 Publikacja: 20.12.2025 18:59
Acid Drinkers
„Wraca nowe!” – pod takim przewrotnym hasłem Konsorcjum FMR, nowy organizator Jarocin Festiwal, rozpoczyna komunikację i ogłasza pierwszych artystów przyszłorocznej edycji wydarzenia. Kluczową rolę w kształtowaniu programu Jarocin Festiwal 2026 odgrywa Michał Wiraszko – muzyk, autor tekstów i doświadczony dyrektor artystyczny. Doskonale zna on jarocińskie DNA – był współtwórcą programu festiwalu w latach 2008–2010 oraz 2017–2018, czyli edycji wyróżniających się spójną wizją, odwagą programową i dialogiem między muzycznymi legendami a współczesnością. To właśnie on sprowadził do Jarocina m.in. Johnny’ego Rottena, wokalistę Sex Pistols, a także zespoły Editors i Bad Brains. Jego powrót to gwarancja wyrazistego podejścia oraz przeciwwaga dla kopiowanych formatów festiwalowych.
– „Wraca nowe!„ Co to znaczy? Chcemy jeszcze bardziej podkreślić legendę festiwalu, jego wielopokoleniową tradycję i siłę. Dlaczego „wraca”? Bo mapa, format i miejsce Jarocin Festiwal pozostają bez zmian. Dlaczego „nowe”? Bo chcemy, aby Jarocin był festiwalem jeszcze bardziej otwartym na głosy ludzi i bieżące zjawiska artystyczne, festiwalem jeszcze bardziej zintegrowanym z Rytmami Młodych. Z pewnością program będzie nawiązywał do najlepszych jarocińskich tradycji i z pewnością nie zabraknie w nim tego, co świeże, ciekawe i aktualne. Wraca energia i młodość w legendarnym wydaniu – zapowiada Michał Wiraszko, dyrektor artystyczny Jarocin Festiwal 2026.
W piątek, 19 grudnia, Jarocin Festiwal ujawnił pierwszych artystów edycji 2026. Tego samego dnia ruszyła sprzedaż biletów z pierwszej puli w cenie 269 zł. Organizatorzy pamiętali również o lokalnej społeczności – mieszkanki i mieszkańcy Jarocina będą mogli skorzystać z 20 proc. zniżki.
Closterkeller
Wśród pierwszych ogłoszonych wykonawców znalazła się czołówka polskiej sceny muzycznej: Acid Drinkers, Dezerter, Farben Lehre, Happysad, Closterkeller, Kasia Lins oraz Wojtek Szumański i Leniwiec. Zestawienie to podkreśla programową różnorodność oraz międzypokoleniowy dialog – znaki rozpoznawcze Jarocina. Dezerter będzie miał okazję świętować na jarocińskiej scenie 45-lecie działalności. W 2026 r. swoje jubileusze na Maratońskiej obchodzić będą także Farben Lehre (40-lecie) oraz Happysad (25-lecie). Leniwiec zabierze festiwalową publiczność w podróż przez całą dyskografię, eksponując przy tym świeżo wydany album „Świat nie jest gotowy na Polskę”. Kasia Lins przyjedzie natomiast do Jarocina z projektem „Obywatelka K.L.” – pełnym pasji hołdem dla Grzegorza Ciechowskiego i zespołu Republika.
To dopiero pierwsze ogłoszenia zapowiadające 56. edycję najstarszego festiwalu rockowego w Polsce. Jarocin Festiwal 2026 odbędzie się w dniach 16–19 lipca 2026 r.. Szczegóły oraz bilety dostępne są na stronie jarocinfestiwal.pl.
