Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

Jarocin Festiwal 2026: „Wraca nowe!” Ogłoszenie pierwszych artystów

Jubileuszowe sety, nowe płyty i wyjątkowe projekty – tak wygląda pierwsze ogłoszenie Jarocin Festiwal 2026. Bilety już w sprzedaży.

Publikacja: 20.12.2025 18:59

Acid Drinkers

Acid Drinkers

Foto: Materiały Prasowe

mz

„Wraca nowe!” – pod takim przewrotnym hasłem Konsorcjum FMR, nowy organizator Jarocin Festiwal, rozpoczyna komunikację i ogłasza pierwszych artystów przyszłorocznej edycji wydarzenia. Kluczową rolę w kształtowaniu programu Jarocin Festiwal 2026 odgrywa Michał Wiraszko – muzyk, autor tekstów i doświadczony dyrektor artystyczny. Doskonale zna on jarocińskie DNA – był współtwórcą programu festiwalu w latach 2008–2010 oraz 2017–2018, czyli edycji wyróżniających się spójną wizją, odwagą programową i dialogiem między muzycznymi legendami a współczesnością. To właśnie on sprowadził do Jarocina m.in. Johnny’ego Rottena, wokalistę Sex Pistols, a także zespoły Editors i Bad Brains. Jego powrót to gwarancja wyrazistego podejścia oraz przeciwwaga dla kopiowanych formatów festiwalowych.

Czytaj więcej

Foo Fighters
Muzyka popularna
Foo Fighters w 2026 roku wystąpią na PGE Narodowym

– „Wraca nowe!„ Co to znaczy? Chcemy jeszcze bardziej podkreślić legendę festiwalu, jego wielopokoleniową tradycję i siłę. Dlaczego „wraca”? Bo mapa, format i miejsce Jarocin Festiwal pozostają bez zmian. Dlaczego „nowe”? Bo chcemy, aby Jarocin był festiwalem jeszcze bardziej otwartym na głosy ludzi i bieżące zjawiska artystyczne, festiwalem jeszcze bardziej zintegrowanym z Rytmami Młodych. Z pewnością program będzie nawiązywał do najlepszych jarocińskich tradycji i z pewnością nie zabraknie w nim tego, co świeże, ciekawe i aktualne. Wraca energia i młodość w legendarnym wydaniu – zapowiada Michał Wiraszko, dyrektor artystyczny Jarocin Festiwal 2026.

Jarocin Festiwal 2026 – pierwsi artyści, bilety i szczegóły jubileuszowej edycji

W piątek, 19 grudnia, Jarocin Festiwal ujawnił pierwszych artystów edycji 2026. Tego samego dnia ruszyła sprzedaż biletów z pierwszej puli w cenie 269 zł. Organizatorzy pamiętali również o lokalnej społeczności – mieszkanki i mieszkańcy Jarocina będą mogli skorzystać z 20 proc. zniżki.

Closterkeller

Closterkeller

Foto: Materiały Prasowe

Reklama
Reklama

Wśród pierwszych ogłoszonych wykonawców znalazła się czołówka polskiej sceny muzycznej: Acid Drinkers, Dezerter, Farben Lehre, Happysad, Closterkeller, Kasia Lins oraz Wojtek Szumański i Leniwiec. Zestawienie to podkreśla programową różnorodność oraz międzypokoleniowy dialog – znaki rozpoznawcze Jarocina. Dezerter będzie miał okazję świętować na jarocińskiej scenie 45-lecie działalności. W 2026 r. swoje jubileusze na Maratońskiej obchodzić będą także Farben Lehre (40-lecie) oraz Happysad (25-lecie). Leniwiec zabierze festiwalową publiczność w podróż przez całą dyskografię, eksponując przy tym świeżo wydany album „Świat nie jest gotowy na Polskę”. Kasia Lins przyjedzie natomiast do Jarocina z projektem „Obywatelka K.L.” – pełnym pasji hołdem dla Grzegorza Ciechowskiego i zespołu Republika.

To dopiero pierwsze ogłoszenia zapowiadające 56. edycję najstarszego festiwalu rockowego w Polsce. Jarocin Festiwal 2026 odbędzie się w dniach 16–19 lipca 2026 r.. Szczegóły oraz bilety dostępne są na stronie jarocinfestiwal.pl.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Muzyka Muzyka Współczesna Jarocin
Nietykalna sierżant „Doris”. Drugie życie tajnej policjantki
Policja
Nietykalna sierżant „Doris”. Drugie życie tajnej policjantki
Karambol na drodze ekspresowej S19. Zderzyło się kilkadziesiąt aut
Społeczeństwo
Karambol na drodze ekspresowej S19. Zderzyło się kilkadziesiąt aut
4 złote dziennie na jedzenie. Dieta więźniów pod lupą
Społeczeństwo
4 złote dziennie na jedzenie. Dieta więźniów pod lupą
Kryzys gospodarczy w Turcji napędza emigrację do Polski
Społeczeństwo
Dwunarodowe pary i ich dzieci w Polsce. W czołówce zaskoczenie
Dostawcza Kia PV5 - International Van of the Year 2026. Sprawdź ratę!
Materiał Promocyjny
Dostawcza Kia PV5 - International Van of the Year 2026. Sprawdź ratę!
Advertisement
Posłanka Polski 2050 Ewa Szymanowska na sali obrad Sejmu
Społeczeństwo
Ustawa łańcuchowa. Sejm podjął decyzję w sprawie prezydenckiego weta. Jak głosowali posłowie?
Działamy zgodnie z duchem zrównoważonego rozwoju
Materiał Promocyjny
Działamy zgodnie z duchem zrównoważonego rozwoju
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama