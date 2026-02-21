A Jezus? W pewnym momencie mojego życia rozmyślałem sobie dużo na temat tego, że pewnie byłby dla mnie autorytetem, gdybym Go poznał. W jakiś sposób Go poznaję, ale przez filtr zapisków Nowego Testamentu, które zostały poczynione przez ludzi, więc nie wiadomo, co jest prawdą, a co z tą prawdą się mija. Bez względu na to Jezus mógłby dawać dziś wzorce etyczne, absolutnie byłby autorytetem.

Śpiewasz też o Bogu, którego trudno przetłumaczyć na polski, zaś dzieło stworzenia nie mówi nam w oczywisty sposób, co autor miał na myśli. Cieszysz się, że zabiłeś Bogu ćwieka?

Jeśli ten Bóg istnieje, to dlaczego nie? Dlaczego miałbym się nie cieszyć? Może taki rodzaj prowokacji byłby na tyle skuteczny, że Bóg przestałby nabierać wody w usta i może wypowiedziałby się. Oczywiście, wszystko to są gry słowne i zabawy, a jeśli Bóg istnieje, pewnie się wypowiada, ale niekoniecznie w taki sposób, jakiego byśmy sobie życzyli. Są to rzeczy imponderabilne, trudno je zważyć, zmierzyć. Jednocześnie wydaje mi się, że jeśli Bóg istnieje, to jest na tyle demokratyczną postacią, że trafia pod każdą strzechę.

Również w „Zapaleniu Przedrostka” udowodniasz, jak zabawnie można wykorzystać rapową nawijkę. Pamiętasz moment, kiedy odkryłeś dla siebie jej walor i zacząłeś eksplorować, co robisz do dziś z wdziękiem i humorem charakterystycznym dla gier słownych?

Ja nie jestem raperem, ale do rapu czuję miętę absolutnie. Jest to gatunek, który mnie zafascynował wiele lat temu, w drugiej połowie lat dziewięćdziesiątych, i do tego stopnia, że właściwie mój debiut fonograficzny z grupą Koli, czyli płyta „Szemrany” z 1999 r., to było właśnie puszczenie oka w kierunku hip-hopu i nawijki w tym rodzaju. Takie rzeczy są fajne, zwłaszcza jeśli się gra słowem i tej gry nigdy dość. Rap jest takim gatunkiem, który pozwala bawić się słowami trochę jak instrumentem.

Jednak „Palipuenta” to zwierzenie wątpliwości, czy aby twoje pisanie ma wartość? Nachodzą cię takie wątpliwości, bywa, że męczysz się nad kartką papieru lub nad komputerem?

Oczywiście, że tak. Choć może to nie jest oczywiste, może są tacy twórcy, którzy siadają i zwykle wstając od stołu, komputera czy kartki mają wiersz. I ten wiersz jest dobry. Ja muszę trenować pisanie, bo nie robię tego na co dzień, dlatego jestem zmuszony najpierw się rozgrzać, a taka rozgrzewka trwa dosyć długo. Miesiącami czasami. To jest nierówna walka i czasami frustracja jest ogromna, bo jeśli przez rok nie dzieje się nic fajnego na kartce – mimo tego, że próbuję coś napisać, to jest – podkreślam! – frustrujące.

Właściwie wszystkie teksty, które są napisane z myślą o nowej płycie, były białymi wierszami napisanymi spontanicznie – bez konceptu i wbrew temu, jak piszę, a staram się pisać powoli, czasami przesadnie długo myśląc nad tekstem. Teraz popełniałem teksty spontanicznie, właśnie w postaci białych wierszy i to mnie uwolniło od presji. Puściłem też oko do siebie, bo jeśli nie idzie mi pisanie, to jestem palipuentą, której się wszystko rozsypuje, a każde zdanie staje się rzeczą niewartą tego, żeby ją utrwalić.