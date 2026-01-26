Wszyscy znamy cię z TSA. Grasz superwściekłą solówkę w „Modlitwie”, którą moglibyśmy usłyszeć na płycie TSA, ale generalnie muzyka kieruje się w stronę nu metalu i zimniejszych brzmień. Miałeś ochotę wyjść z ramki rock-and-rolla i heavy metalu i poszybować w nieodwiedzane rejony?

Oczywiście, że miałem ochotę i nadal mam. Wciąż mam pragnienie penetrowania nieodwiedzonych jeszcze obszarów muzycznych. Myślę, że jeszcze niejeden raz uda mi się zaskoczyć swoimi pomysłami. Wynika to też z naszej zespołowej filozofii „sprawdźmy, kto posunie się dalej” albo „kto jest większym kosmitą i zaproponuje, żeby to zagrać na jednostrunowym banjo”. Nie chcemy na siłę udziwniać. Chcemy natomiast wyzwalać się z utartych kanonów i poszerzać paletę barw.

A kto nadał kierunek tekstom, które można określić jako nadzieje i rozczarowania faceta w kryzysie wieku średniego… Lub nawet później.

Teksty to domena Tomka, chociaż pracujemy zespołowo i wtedy następuje ostateczny szlif wersetów. Mnie zauroczył swoją poezją i uważam, że powinniśmy ją propagować, co niniejszym wydawnictwem czynimy. Nie zauważyłem u Tomka objawów typowych dla kryzysu wieku, a rozważania o miłości są przecież uniwersalne i dotyczą każdej grupy wiekowej. Myślę, że Tomek dojrzał, jak zresztą sam mówi, do śpiewania o tej sferze uczuć dla człowieka chyba najważniejszej. A może nabrał odwagi, by otwarcie o tym pisać.

Jaka czeka was przyszłość? Będziecie koncertować? Planujecie drugi album?

Przygotowania do koncertów są w toku, mamy jeszcze w tym miesiącu zaplanowane próby sceniczne i obiecujemy koncerty „Nie z tej ziemi”. Potrzebujemy też impresario odpornego na stres w dopasowaniu terminów członków aż czterech różnych zespołów. Materiał wyjściowy, czyli demo na drugi album już się wykluwa, a w Mystic mamy obietnicę, że to wydadzą. Mamy w zanadrzu spory zapas pomysłów, więc może starczy i na następne albumy.

Od czasu „Heavy Metal World” TSA się dzieliło, zmieniało składy. Jak z dzisiejszej perspektywy wytłumaczyłbyś to fanom?

Nie ma na to wytłumaczenia. Tarcia wewnątrz grupy osób są w pewnym sensie normalne. Akurat w przypadku TSA były dość gwałtowne i zaowocowały odejściami oraz zmianami składu, rozwiązywaniem zespołu i konfliktami o nazwę. Byliśmy chyba w Polsce nie tylko prekursorami metalu, ale i istnienia dwóch zespołów o tej samej nazwie. Teraz to jest norma i trudno znaleźć taki, który tego nie doświadczył. Dla mnie to trudne do zrozumienia, bo zawsze chciałem tylko grać i czerpać z tego radość niezależnie od profitów czy przerostu ambicji. A co na to fani? Jedni mówią, że to dobrze, bo co dwa zespoły to nie jeden i będzie więcej nowej muzyki, a inni mają pożywkę do niezbyt kulturalnego komentowania sporów, co jest już chyba polskim sportem narodowym.

"Nie ma nas", Kosmici, Mystic Production, 2026 Foto: Mat.Pras./Mystic

Śmierć Andrzeja Nowaka zasmuciła wszystkich. Rozstaliście się w zgodzie? Nie dziwiły was jego coraz bardziej prawicowe poglądy? A może wszyscy macie takie…

Źle się stało, że nie mamy już Andrzeja, bo były widoki na nowe piosenki, a jego wkład w brzmienie tego zespołu zawsze był znaczący. Nie dam się wciągnąć w komentowanie poglądów, a jedyne co mogę powiedzieć to, że: „dziwi mnie, że tak wiele osób z wiekiem skręca w prawo”. Mam wielką nadzieję, że mnie to nie dotknie.