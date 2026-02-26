Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

Czy Polacy chcą ograniczenia dostępu do internetu? Odpowiedzieli w sondażu

Zdecydowana większość Polaków opowiada się za wprowadzeniem w Polsce zakazu korzystania z mediów społecznościowych przez dzieci poniżej 15. roku życia – wynika z badania przeprowadzonego przez IBRiS na zlecenie Radio ZET.

Publikacja: 26.02.2026 08:11

Czy Polacy chcą ograniczenia dostępu do internetu? Odpowiedzieli w sondażu

Foto: Adobe Stock

Przemysław Malinowski

Minister edukacji Barbara Nowacka poinformowała, że rząd pracuje nad rozwiązaniami, które realnie ograniczą korzystanie z popularnych platform przez osoby poniżej 15. roku życia. Jak podkreśla, obecny system oparty na zapisach regulaminowych jest w dużej mierze iluzoryczny. 

Szefowa resortu edukacji zwróciła uwagę, że formalne granice wiekowe obowiązujące dziś na platformach społecznościowych nie są w praktyce egzekwowane. W efekcie nawet kilkuletnie dzieci bez większych przeszkód uzyskują dostęp do treści, które nie są dostosowane do ich wieku, wrażliwości ani etapu rozwoju. – To, co funkcjonuje obecnie, jest fikcją – oceniła minister.

Czytaj więcej

Nowacka: dostęp do mediów społecznościowych dla osób do 15. roku życia zostanie ograniczony
Edukacja i wychowanie
Nowacka: dostęp do mediów społecznościowych dla osób do 15. roku życia zostanie ograniczony

Forsujący pomysł politycy wzorują się na rozwiązaniach, które niedawno wprowadzono w Australii, tyle że w wersji light, bo tam dotknęły one osób nieco starszych, tych, które nie skończyły 16 lat. Tym samym Australia stała się pierwszym na świecie krajem wprowadzającym takie obostrzenia i zapowiedziała, że firmy technologiczne, które się do nich nie dostosują, narażą się na wielomilionowe kary.

Zakaz mediów społecznościowych dla dzieci do 15. roku życia? 77 proc. badanych popiera pomysł

Respondentów zapytano: „Czy należy w Polsce wprowadzić zakaz korzystania z mediów społecznościowych dla dzieci poniżej 15. roku życia?”. 

Reklama
Reklama

Odpowiedzi badanych wyraźnie przechylają się w stronę poparcia dla wprowadzenia zakazu. Opcję „zdecydowanie tak” wskazało 45,7 proc. respondentów, a kolejne 31,3 proc. wybrało odpowiedź „raczej tak”. Sprzeciw wobec takiego rozwiązania wyraziło łącznie 11,4 proc. ankietowanych – 5,4 proc. odpowiedziało „raczej nie”, a 6 proc. „zdecydowanie nie”. Jednocześnie 11,6 proc. badanych zadeklarowało brak jednoznacznej opinii, wskazując odpowiedź „nie wiem / trudno powiedzieć”.

Łącznie 77 proc. badanych popiera wprowadzenie zakazu. Przeciwnego zdania jest 11,4 proc., natomiast 11,6 proc. pozostaje niezdecydowanych.

Czytaj więcej

Australijskiemu zakazowi i jego skutkom przyglądają się uważnie inne kraje
Globalne Interesy
Australia zakazała social mediów dla nastolatków. Widać już skutki

Ograniczenia w internecie. Kobiety bardziej zdecydowane niż mężczyźni

Z badania wynika, że większe poparcie dla ograniczeń deklarują kobiety. Zakaz popiera 83 proc. respondentek oraz 70 proc. respondentów.

Przeciwnego zdania jest 9 proc. kobiet i 15 proc. mężczyzn. Taki sam odsetek w obu grupach – po 9 proc. – wskazał odpowiedź „nie wiem / trudno powiedzieć”.

Zakaz mediów społecznościowych a preferencje partyjne

Wyniki sondażu pokazują, że kwestia ograniczenia dostępu dzieci do mediów społecznościowych może łączyć wyborców różnych ugrupowań. Najniższy poziom poparcia dla zakazu odnotowano wśród wyborców Prawa i Sprawiedliwości – 67 proc. z nich opowiada się za wprowadzeniem ograniczeń, 15 proc. jest przeciw.

Reklama
Reklama

Wśród sympatyków Nowej Lewicy 70 proc. popiera zakaz, a 9 proc. jest mu przeciwne. W elektoracie Konfederacji 75 proc. badanych jest „za”, a 20 proc. – „przeciw”.

Czytaj więcej

Konta na „socialach” mają 10-latki. Czy podniesienie granicy wieku coś da?
Edukacja i wychowanie
Konta na „socialach” mają 10-latki. Czy podniesienie granicy wieku coś da?

Najwyższe poparcie dla ograniczeń deklarują wyborcy Trzeciej Drogi (koalicji Polskiego Stronnictwa Ludowego i Polski 2050) – 85 proc. wskazań „tak” i 13 proc. „nie”.

Jeszcze wyższy odsetek zwolenników zakazu odnotowano wśród sympatyków Koalicji Obywatelskiej – 87 proc. z nich popiera wprowadzenie ograniczeń, 8 proc. jest przeciwnego zdania.

Ogólnopolskie badanie dla Radio ZET zostało przeprowadzone przez IBRiS metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI). Sondaż zrealizowano w dniach 13–14 lutego 2026 r. na próbie 1068 dorosłych respondentów.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Polityka Sondaże i badania Miejsca Polska Technologie Internet dzieci
Nietykalna sierżant „Doris”. Drugie życie tajnej policjantki
Policja
Nietykalna sierżant „Doris”. Drugie życie tajnej policjantki
Centralny magazyn OMODA & JAECOO w Duchnicach rośnie wraz z rekordową sprzedażą w Polsce
Materiał Promocyjny
Rekordy sprzedaży i większy magazyn w Duchnicach
Czy urządzenia typu smart home są bezpieczne?
Społeczeństwo
Kupiłeś inteligentny odkurzacz? Co naprawdę dzieje się z twoimi danymi?
Wiemy, ilu Polaków zostało deportowanych z USA pod rządami administracji Donalda Trumpa
Społeczeństwo
ICE wyłapuje w USA także Polaków. Ludzkie dramaty po latach życia w Ameryce
W najbliższych dniach czeka nas ocieplenie
Społeczeństwo
Wiosenne temperatury zawitają do Polski. Kiedy zrobi się cieplej?
Dove Self-Esteem: Wsparcie dla nastolatków
Materiał Promocyjny
Dove Self-Esteem: Wsparcie dla nastolatków
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama