Minister edukacji Barbara Nowacka poinformowała, że rząd pracuje nad rozwiązaniami, które realnie ograniczą korzystanie z popularnych platform przez osoby poniżej 15. roku życia. Jak podkreśla, obecny system oparty na zapisach regulaminowych jest w dużej mierze iluzoryczny.

Szefowa resortu edukacji zwróciła uwagę, że formalne granice wiekowe obowiązujące dziś na platformach społecznościowych nie są w praktyce egzekwowane. W efekcie nawet kilkuletnie dzieci bez większych przeszkód uzyskują dostęp do treści, które nie są dostosowane do ich wieku, wrażliwości ani etapu rozwoju. – To, co funkcjonuje obecnie, jest fikcją – oceniła minister.

Forsujący pomysł politycy wzorują się na rozwiązaniach, które niedawno wprowadzono w Australii, tyle że w wersji light, bo tam dotknęły one osób nieco starszych, tych, które nie skończyły 16 lat. Tym samym Australia stała się pierwszym na świecie krajem wprowadzającym takie obostrzenia i zapowiedziała, że firmy technologiczne, które się do nich nie dostosują, narażą się na wielomilionowe kary.

