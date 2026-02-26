Minister edukacji Barbara Nowacka poinformowała, że rząd pracuje nad rozwiązaniami, które realnie ograniczą korzystanie z popularnych platform przez osoby poniżej 15. roku życia. Jak podkreśla, obecny system oparty na zapisach regulaminowych jest w dużej mierze iluzoryczny.
Szefowa resortu edukacji zwróciła uwagę, że formalne granice wiekowe obowiązujące dziś na platformach społecznościowych nie są w praktyce egzekwowane. W efekcie nawet kilkuletnie dzieci bez większych przeszkód uzyskują dostęp do treści, które nie są dostosowane do ich wieku, wrażliwości ani etapu rozwoju. – To, co funkcjonuje obecnie, jest fikcją – oceniła minister.
Forsujący pomysł politycy wzorują się na rozwiązaniach, które niedawno wprowadzono w Australii, tyle że w wersji light, bo tam dotknęły one osób nieco starszych, tych, które nie skończyły 16 lat. Tym samym Australia stała się pierwszym na świecie krajem wprowadzającym takie obostrzenia i zapowiedziała, że firmy technologiczne, które się do nich nie dostosują, narażą się na wielomilionowe kary.
Respondentów zapytano: „Czy należy w Polsce wprowadzić zakaz korzystania z mediów społecznościowych dla dzieci poniżej 15. roku życia?”.
Odpowiedzi badanych wyraźnie przechylają się w stronę poparcia dla wprowadzenia zakazu. Opcję „zdecydowanie tak” wskazało 45,7 proc. respondentów, a kolejne 31,3 proc. wybrało odpowiedź „raczej tak”. Sprzeciw wobec takiego rozwiązania wyraziło łącznie 11,4 proc. ankietowanych – 5,4 proc. odpowiedziało „raczej nie”, a 6 proc. „zdecydowanie nie”. Jednocześnie 11,6 proc. badanych zadeklarowało brak jednoznacznej opinii, wskazując odpowiedź „nie wiem / trudno powiedzieć”.
Łącznie 77 proc. badanych popiera wprowadzenie zakazu. Przeciwnego zdania jest 11,4 proc., natomiast 11,6 proc. pozostaje niezdecydowanych.
Z badania wynika, że większe poparcie dla ograniczeń deklarują kobiety. Zakaz popiera 83 proc. respondentek oraz 70 proc. respondentów.
Przeciwnego zdania jest 9 proc. kobiet i 15 proc. mężczyzn. Taki sam odsetek w obu grupach – po 9 proc. – wskazał odpowiedź „nie wiem / trudno powiedzieć”.
Wyniki sondażu pokazują, że kwestia ograniczenia dostępu dzieci do mediów społecznościowych może łączyć wyborców różnych ugrupowań. Najniższy poziom poparcia dla zakazu odnotowano wśród wyborców Prawa i Sprawiedliwości – 67 proc. z nich opowiada się za wprowadzeniem ograniczeń, 15 proc. jest przeciw.
Wśród sympatyków Nowej Lewicy 70 proc. popiera zakaz, a 9 proc. jest mu przeciwne. W elektoracie Konfederacji 75 proc. badanych jest „za”, a 20 proc. – „przeciw”.
Najwyższe poparcie dla ograniczeń deklarują wyborcy Trzeciej Drogi (koalicji Polskiego Stronnictwa Ludowego i Polski 2050) – 85 proc. wskazań „tak” i 13 proc. „nie”.
Jeszcze wyższy odsetek zwolenników zakazu odnotowano wśród sympatyków Koalicji Obywatelskiej – 87 proc. z nich popiera wprowadzenie ograniczeń, 8 proc. jest przeciwnego zdania.
Ogólnopolskie badanie dla Radio ZET zostało przeprowadzone przez IBRiS metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI). Sondaż zrealizowano w dniach 13–14 lutego 2026 r. na próbie 1068 dorosłych respondentów.
