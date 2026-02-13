Muzyka nagrana niemal pod ostrzałem w miejscu, będącym potencjalnym celem ataku. Improwizacja dwójki przyjaciół z Kijowa to świadectwo kulturalnego oporu, jaki stawiają agresorowi młodzi Ukraińcy. Chcą mówić własnym głosem i manifestować swoją tożsamość w czasie, kiedy inny naród tę tożsamość chce zniszczyć i wyrugować. Płyta „Basement 626” Hyphen Dash to żywy przykład tego, jak wojnie stawiają czoła młodzi ludzie i jak żywa jest w tym czasie ukraińska kultura.