4 zł tygodniowo przez rok !
Promocja dotyczy rocznej subskrypcji pakietu RP.PL z The New York Times.
Autentyczne dziennikarstwo na cały rok.
Kliknij i poznaj szczegóły oferty
Muzyka nagrana niemal pod ostrzałem w miejscu, będącym potencjalnym celem ataku. Improwizacja dwójki przyjaciół z Kijowa to świadectwo kulturalnego oporu, jaki stawiają agresorowi młodzi Ukraińcy. Chcą mówić własnym głosem i manifestować swoją tożsamość w czasie, kiedy inny naród tę tożsamość chce zniszczyć i wyrugować. Płyta „Basement 626” Hyphen Dash to żywy przykład tego, jak wojnie stawiają czoła młodzi ludzie i jak żywa jest w tym czasie ukraińska kultura.
Promocja dotyczy rocznej subskrypcji pakietu RP.PL z The New York Times.
Autentyczne dziennikarstwo na cały rok.
Kliknij i poznaj szczegóły oferty
Polityka odciąga od spraw naukowych, a zarazem ukierunkowuje charakter oraz zainteresowania i pasje na sprawy bł...
Chłopi napadający na szlachtę są, panowie znęcający się nad chłopami są, ale znajdziemy też wiele budujących prz...
Warto czytać Blooma i zalecane przez niego powieści: jestem pewien, że o erotyzmie i miłości możemy się bardzo w...
Przyda się umiejętność blefowania, choć ważna jest też cierpliwość.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas