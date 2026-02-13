Reklama
Rozwiń
Rzeczpospolita

Plus Minus
Reklama

„Basement 626”: Fonograficzny dziennik wojenny

Album oddaje surową rzeczywistość życia w pobliżu linii frontu.

Publikacja: 13.02.2026 16:20

„Basement 626”: Fonograficzny dziennik wojenny

Foto: mat.pras.

Mery Zimny

Muzyka nagrana niemal pod ostrzałem w miejscu, będącym potencjalnym celem ataku. Improwizacja dwójki przyjaciół z Kijowa to świadectwo kulturalnego oporu, jaki stawiają agresorowi młodzi Ukraińcy. Chcą mówić własnym głosem i manifestować swoją tożsamość w czasie, kiedy inny naród tę tożsamość chce zniszczyć i wyrugować. Płyta „Basement 626” Hyphen Dash to żywy przykład tego, jak wojnie stawiają czoła młodzi ludzie i jak żywa jest w tym czasie ukraińska kultura.

4 zł tygodniowo przez rok !

Promocja dotyczy rocznej subskrypcji pakietu RP.PL z The New York Times.

Autentyczne dziennikarstwo na cały rok.

Kliknij i poznaj szczegóły oferty

Subskrybuj teraz! Zaloguj się
Reklama
Profesor Zbigniew Wójcik. Typowy naukowiec, płomienny publicysta
Plus Minus
Profesor Zbigniew Wójcik. Typowy naukowiec, płomienny publicysta
Wyprzedaż rocznika 2025. Samochody dostawcze FORD PRO już od 64 900 zł
Materiał Promocyjny
Wyprzedaż rocznika 2025. Samochody dostawcze FORD PRO już od 64 900 zł
Advertisement
„Polska sarmacka. Historia zwykłych ludzi”: Dawna Polska jakiej nie znacie
Plus Minus
„Polska sarmacka. Historia zwykłych ludzi”: Dawna Polska jakiej nie znacie
„Pisma zebrane. Tom 1. Rousseau – Literatura – Platon”: Eros umarł
Plus Minus
„Pisma zebrane. Tom 1. Rousseau – Literatura – Platon”: Eros umarł
„Prapuszcza. Ostatnie starcie”: Żubr kontra Niedźwiedź
Plus Minus
„Prapuszcza. Ostatnie starcie”: Żubr kontra Niedźwiedź
Historyczne śródmieście Gdańska przyciąga klientów z całego kraju
Materiał Promocyjny
Historyczne śródmieście Gdańska przyciąga klientów z całego kraju
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama