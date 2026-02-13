Reklama
Rozwiń
Rzeczpospolita

Plus Minus
Reklama

Profesor Zbigniew Wójcik. Typowy naukowiec, płomienny publicysta

Polityka odciąga od spraw naukowych, a zarazem ukierunkowuje charakter oraz zainteresowania i pasje na sprawy błahe.

Publikacja: 13.02.2026 17:00

Profesor Zbigniew Wójcik. Typowy naukowiec, płomienny publicysta

Foto: mat.pras

Maciej J. Nowak

Kryteria doboru bohaterów biografii bywają zróżnicowane. Zazwyczaj przedmiotem zainteresowań ich autorów bywają wodzowie, politycy, artyści. Zdecydowanie rzadziej wybiera się naukowców, zwłaszcza tych bez dodatkowych, wyróżniających się także „pozanaukowo” cech. Dlatego za ciekawe i ambitne należy uznać przygotowanie (skierowanej do szerszego grona odbiorców) biografii typowego naukowca, prof. Zbigniewa Wójcika. Wspomnianego zadania podjął się Mariusz Kolmasiak.

Książka dostarcza licznych szczegółowych informacji nie tylko na temat prof. Wójcika, ale również tych dotyczących uwarunkowań pracy naukowej w PRL-u i wczesnej III RP. Za szczególnie interesujące pod tym względem należy uznać rozdziały dotyczące pracy typowo akademickiej. Wójcik to wybitny specjalista, który zajmował się okresem Wazów oraz Janem III Sobieskim. Ma na swoim koncie poważne osiągnięcia. Ciekawie poznaje się więc szczegółowe koleje jego naukowego losu: pomimo niesprzyjających okoliczności, obiektywnych trudności udało mu się nawiązać szersze kontakty i współpracę międzynarodową. Znamienne, że w tak ciężkich czasach cel ten bez nadmiernych barier zrealizowano. Można to uznać za znaczące memento dla współczesnych badaczy humanistycznych: w aktualnych czasach nie ma dobrej, ambitnej nauki bez znaczącego umiędzynarodowienia. Należy o tym pamiętać w codziennych działaniach badawczych, zwłaszcza tych ograniczanych do grona lokalnych odbiorców. Z zainteresowaniem czyta się także różne szczegółowe koleje losu profesora, choćby okoliczności niewybrania go na członka korespondenta Polskiej Akademii Nauk (w latach 80. poprzedniego wieku).

4 zł tygodniowo przez rok !

Promocja dotyczy rocznej subskrypcji pakietu RP.PL z The New York Times.

Autentyczne dziennikarstwo na cały rok.

Kliknij i poznaj szczegóły oferty

Subskrybuj teraz! Zaloguj się
Reklama
„Polska sarmacka. Historia zwykłych ludzi”: Dawna Polska jakiej nie znacie
Plus Minus
„Polska sarmacka. Historia zwykłych ludzi”: Dawna Polska jakiej nie znacie
Wyprzedaż rocznika 2025. Samochody dostawcze FORD PRO już od 64 900 zł
Materiał Promocyjny
Wyprzedaż rocznika 2025. Samochody dostawcze FORD PRO już od 64 900 zł
Advertisement
„Pisma zebrane. Tom 1. Rousseau – Literatura – Platon”: Eros umarł
Plus Minus
„Pisma zebrane. Tom 1. Rousseau – Literatura – Platon”: Eros umarł
„Prapuszcza. Ostatnie starcie”: Żubr kontra Niedźwiedź
Plus Minus
„Prapuszcza. Ostatnie starcie”: Żubr kontra Niedźwiedź
„Basement 626”: Fonograficzny dziennik wojenny
Plus Minus
„Basement 626”: Fonograficzny dziennik wojenny
Historyczne śródmieście Gdańska przyciąga klientów z całego kraju
Materiał Promocyjny
Historyczne śródmieście Gdańska przyciąga klientów z całego kraju
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama