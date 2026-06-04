Zaproponował w nim bezpośrednie spotkanie obu przywódców w celu uzgodnienia warunków zakończenia trwającej od ponad czterech lat wojny. Jednocześnie ostrzegł, że jeśli do porozumienia nie dojdzie, Kijów jest gotowy kontynuować walkę.

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W liście, który – jak poinformowało biuro prezydenta Ukrainy – został przekazany również innym państwom, w tym Stanom Zjednoczonym, Zełenski napisał, że większość Rosjan ma już dość skutków wojny, takich jak ukraińskie ataki rakietowe i dronowe, inflacja oraz niedobory paliwa i jest gotowa na pokój.

Wołodymyr Zełenski pisze list do Władimira Putina

Zełenski stwierdził również, że wobec rosnącego zaangażowania Stanów Zjednoczonych w konflikt z Iranem „błędem byłoby po prostu czekać, aż wojna w Europie ponownie znajdzie się w centrum ich uwagi”.

Jak podkreślił, droga do pokoju musi rozpoczynać się na linii frontu – „linii, od której musi zaczynać się dyplomacja”. Dodał, że Ukraina opowiada się za „pełnym zawieszeniem broni na czas trwania negocjacji. To standardowa praktyka”.

Prezydent Ukrainy zaproponował ustalenie konkretnego terminu spotkania. Zaznaczył przy tym, że istnieje kilka państw, które „tradycyjnie gościły przywódców w celu rozwiązywania kwestii wojny i pokoju”, wskazując m.in. Szwajcarię, Turcję oraz kraje arabskie.

„Nie bójcie się wybrać drogi wyjścia z tej wojny. To jest najważniejsze, czego się od was teraz wymaga” – napisał Zełenski.

Zełenski sugeruje, że Putin może stracić władzę

„Ukraina proponuje zakończenie tej wojny poprzez bezpośrednie zaangażowanie między nami – a wami. Proponuję spotkanie… Jeśli osobiście nie dojdziecie do wniosku, że nadszedł czas, aby zakończyć tę wojnę, Ukraina będzie nadal walczyć o swoje istnienie” – dodał.

Zełenski zasugerował również, że przedłużanie konfliktu może zagrozić osobistej pozycji Putina.

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„To fakt z rosyjskiej historii, który dobrze znacie: gdy Rosja się męczy, nadchodzi zmiana” – napisał.

Jak podaje agencja Reutera, Kreml poinformował, że zapoznał się z listem Zełenskiego i że jego treść zostanie przedstawiona Władimirowi Putinowi.