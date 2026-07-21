W środę po południu w siedzibie PiS przy ul. Nowogrodzkiej w Warszawie zebrały się władze partii. Po zakończonym posiedzeniu rzecznik ugrupowania Rafał Bochenek przekazał, że prezydium przyjęło uchwałę dotyczącą „zakazu działania oraz uczestnictwa członków partii PiS w stowarzyszeniach, fundacjach i innych organizacjach o charakterze politycznym”. Decyzja ta dotyczy między innymi stowarzyszenia Mateusza Morawieckiego „Rozwój Plus” oraz konkurencyjnego stowarzyszenia środowiska tzw. maślarzy – „Po pierwsze Polska”. Druga z organizacji przestanie funkcjonować, Mateusz Morawiecki przekazał jednak, że „Rozwój Plus” wciąż będzie działać.

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W piątek Piotr Müller opublikował w mediach społecznościowych treść listu skierowanego do prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. Jego autorzy apelują o jedność w Prawie i Sprawiedliwości oraz podkreślają konieczność odzyskania wyborców, którzy w ostatnich latach odwrócili się od partii. Apel do swoich kolegów i koleżanek z ugrupowania wystosował też Jarosław Kaczyński. „Wróg jest w innym miejscu, a widząc tego rodzaju publiczne dyskusje, zaciera ręce. Czy naprawdę chcemy dostarczać naszym oponentom powodów do satysfakcji?” – zaznaczał we wpisie opublikowanym w mediach społecznościowych.

„To był wspólny dorobek”. Były premier reaguje na spory w PiS

Teraz do sporów w PiS po raz kolejny odniósł się Mateusz Morawiecki. Były premier i prezes Stowarzyszenia Rozwój Plus opublikował w mediach społecznościowych oświadczenie.

- Rządy Zjednoczonej Prawicy zmieniły Polskę. Dały milionom Polaków nadzieję, że państwo może być po ich stronie. Przywróciły godność rodzinom, pracownikom i mieszkańcom miejscowości, o których wcześniej Warszawa przypominała sobie tylko przed wyborami. Zbudowaliśmy Polskę ambitną, bezpieczną i rozwijającą się szybciej, niż większość państw Europy – Polskę, która potrafiła wspierać rodziny, naprawiać budżet, inwestować w armię, wzmacniać rodzimy kapitał, budować drogi oraz skutecznie upominać się o własne interesy – powiedział Mateusz Morawiecki w nagraniu opublikowanym w serwisie X.

Jak zauważył były premier, „to był wspólny dorobek całego obozu PiS”. – Rządu Beaty Szydło, mojego gabinetu, przywództwa Jarosława Kaczyńskiego oraz pracy ministrów, parlamentarzystów, samorządowców, ekspertów i tysięcy ludzi oddanych Polsce. Miałem zaszczyt kierować rządem przez sześć lat. Braliśmy odpowiedzialność za państwo podczas pandemii, podczas kryzysu energetycznego, podczas wojny za naszą granicą i największych wstrząsów gospodarczych od dziesięcioleci. Chroniliśmy miejsca pracy, firmy, rodziny, bezpieczeństwo i stabilność państwa, dlatego nie pozwolę, żeby osiem lat wielkiej zmiany zostało sprowadzone do personalnych porachunków i wewnętrznych ambicji – zaznaczył.

Zdaniem Morawieckiego „PiS stoi dziś przed wyborem”. - Możemy zamknąć się w coraz mniejszym kręgu, mówić wyłącznie do już przekonanych i utracić zdolność zdobywania większości. Albo możemy ponownie stać się wielką partią, wielkim obozem polskiej prawicy i centroprawicy. Nie musimy mówić wszyscy tym samym językiem – możemy docierać do różnych grup wyborców. Jedni mogą skuteczniej walczyć o wyborców prawej flanki, inni mogą skutecznie rozmawiać z przedsiębiorcami, pracownikami, młodymi, samorządowcami, NGO-sami czy mieszkańcami wielkich miast – powiedział polityk.

Były premier stwierdził: „Nasi konkurenci potrafią działać różnymi skrzydłami, my również nie powinniśmy bać się różnorodności”. - Różne skrzydła, ale jeden wielki obóz patriotyczny. Różne temperamenty, ale jeden cel – podkreślił były premier.

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