W opublikowanym przez europosła Piotra Müllera liście członkowie stowarzyszenia Rozwój Plus przekonują, że o przyszłości środowiska politycznego decyduje dziś przede wszystkim zdolność do współpracy ludzi połączonych „troską o Polskę i przywiązaniem do wartości, które od lat pozostają fundamentem obozu prawicy”.

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Autorzy podkreślają, że ich nadrzędnym celem jest utrzymanie jedności Prawa i Sprawiedliwości.

„Uważamy, że to ona pozwoli odsunąć od władzy antypolski rząd Donalda Tuska i przywrócić Rzeczypospolitej właściwy kierunek. Jednocześnie mamy świadomość, że sama jedność nie wystarczy – równie ważne jest ponowne dotarcie do tych grup, które w ostatnich latach od nas odeszły, i odzyskanie ich zaufania” - czytamy.

List do prezesa PiS podpisało 45 polityków, głównie członków stowarzyszenia Rozwój Plus, wśród nich m.in. Mateusz Morawiecki, Ryszard Terlecki, Łukasz Schreiber, Marcin Horała, Szymon Szynkowski vel Sęk, Daniel Obajtek i Marek Jakubiak.

Przepychanki w Prawie i Sprawiedliwości. Członkowie stowarzyszeń dostali ultimatum

List opublikowany przez Piotra Müllera pojawia się w momencie narastającego sporu wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości o działalność stowarzyszeń tworzonych przez polityków partii. 15 lipca prezydium Komitetu Politycznego PiS przyjęło uchwałę zakazującą członkom ugrupowania uczestnictwa w stowarzyszeniach, fundacjach i innych organizacjach prowadzących działalność polityczną. Jak tłumaczył rzecznik PiS Rafał Bochenek, decyzja ma służyć zachowaniu jedności ideowej i organizacyjnej partii.

Decyzja dotyczyła stowarzyszenia Rozwój Plus, związanego z byłym premierem Mateuszem Morawieckim, oraz stowarzyszenia Po Pierwsze Polska, którego inicjatorem był Jacek Sasin. To ostatnie jednak rozwiązał w środę 15 lipca sam założyciel. Były premier natomiast zapowiedział: – Robimy dalej swoje.

W czwartek 16 lipca parlamentarzyści i europosłowie Prawa i Sprawiedliwości otrzymali do podpisania oświadczenia dotyczące braku przynależności do określonych stowarzyszeń i organizacji o charakterze politycznym. Na złożenie podpisów mają czas do 23 lipca.