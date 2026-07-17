Służba Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) poinformowała o przeprowadzeniu specjalnej operacji na wojskowym lotnisku Engels w obwodzie saratowskim w Rosji. Jak przekazano w komunikacie, celem działań był strategiczny bombowiec Tu-95, który – według wstępnych informacji podanych przez SBU – został zniszczony w wyniku ataku przeprowadzonego z użyciem bezzałogowych statków powietrznych dalekiego zasięgu.

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Ukraińska służba podała, że drony pokonały około 800 kilometrów, aby dotrzeć do wyznaczonego celu.

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SBU: Rosyjski bombowiec doznał krytycznych uszkodzeń

Według wstępnych danych przekazanych przez SBU samolot odniósł krytyczne uszkodzenia. Jak poinformowano, bombowiec miał całkowicie utracić tylną część kadłuba. „Służba Bezpieczeństwa Ukrainy przeprowadziła udaną operację specjalną, w wyniku której zniszczono strategiczny bombowiec Tu-95 na lotnisku wojskowym Engels w obwodzie saratowskim Federacji Rosyjskiej. Drony typu Trucker UA pokonały ok. 800 km, aby dotrzeć do celu” – czytamy w komunikacie.

W oświadczeniu SBU podkreślono również, że samolot ten miał być regularnie wykorzystywany do przeprowadzania zmasowanych ataków rakietowych na Ukrainę.

Operacja miała ograniczyć potencjał wojskowy Rosji. SBU: Każdy zniszczony bombowiec to mniej rakiet wystrzelonych w Ukrainę

Służba Bezpieczeństwa Ukrainy poinformowała, że operacja została przeprowadzona w ramach realizacji zadań wyznaczonych przez prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, których celem jest ograniczanie potencjału wojskowego i gospodarczego Rosji.

W komunikacie SBU podkreślono też, że konsekwentnie prowadzone są działania wymierzone w kluczowe elementy rosyjskiej infrastruktury wojskowej.

Jak zaznaczono w oświadczeniu, każdy wyeliminowany strategiczny bombowiec oznacza – według oceny SBU – dziesiątki niewystrzelonych rakiet skierowanych przeciwko ukraińskim miastom, uratowane życie mieszkańców Ukrainy oraz straty finansowe dla Rosji liczone w dziesiątkach milionów dolarów.

Służba Bezpieczeństwa Ukrainy oceniła również, że rosyjskie lotnictwo strategiczne nie może już czuć się bezpieczne nawet na najbardziej oddalonych wojskowych lotniskach.

Tu-95 to jeden z filarów rosyjskiego lotnictwa strategicznego

Media zauważają, że bombowiec Tupolew Tu-95 został wprowadzony do służby w 1956 r. i pozostaje jednym z najważniejszych samolotów rosyjskiego lotnictwa strategicznego.

Maszyna o rozpiętości skrzydeł wynoszącej około 50 metrów może przenosić do 15 ton uzbrojenia i jest wykorzystywana jako platforma do odpalania różnego rodzaju pocisków przeciwko celom lądowym i morskim.

Rosja nie produkuje już nowych egzemplarzy tych bombowców, dlatego dysponuje ograniczoną liczbą takich maszyn i koncentruje się na ich modernizacji. Obejmuje ona m.in. montaż nowego radaru, systemu kierowania lotem, systemu walki elektronicznej Meteor-NM2, zmodernizowanego systemu kontroli uzbrojenia oraz ulepszonych silników. Zgodnie z rosyjskimi planami Tu-95 mają pozostać w służbie do około 2040 r.

Lotnisko wojskowe Engels znajduje się w obwodzie saratowskim, w pobliżu miasta Engels, nad Wołgą. Leży około 800 km od granicy z Ukrainą. To główna baza operacyjna rosyjskiego lotnictwa dalekiego zasięgu w europejskiej części Rosji. Stacjonować tam mają jedne z najważniejszych bombowców strategicznych: Tu-95MS oraz naddźwiękowe Tu-160.