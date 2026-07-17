Brenda Fricker, która zdobyła międzynarodową sławę dzięki roli w filmie „Moja lewa stopa”, miała 81 lat.

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Nie żyje Brenda Fricker. Irlandzka aktorka miała 81 lat

Agent aktorki, Phil Belfield, informując o śmierci artystki, podkreślił wyjątkową pozycję Fricker w świecie filmu i telewizji. „Nigdy więcej nie zobaczymy kogoś takiego, a świat jest uboższy z powodu jej odejścia” – napisał w wydanym oświadczeniu. Dodał również, że „miał zaszczyt ją poznać, kochać i z nią pracować”. Zaznaczył też, że artystka „na zawsze pozostanie w jego sercu oraz w sercach wielu fanów filmu i telewizji na całym świecie”.

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Oscar za rolę w filmie „Moja lewa stopa”. Brenda Fricker przeszła do historii

Największy sukces w karierze Brenda Fricker odniosła dzięki roli matki bohatera granego przez Daniela Day-Lewisa w filmie „Moja lewa stopa” z 1989 r. Za tę kreację otrzymała w 1990 r. Oscara dla najlepszej aktorki drugoplanowej.

Nagroda miała historyczne znaczenie – Fricker została bowiem pierwszą irlandzką aktorką wyróżnioną Nagrodą Akademii Filmowej. W walce o statuetkę pokonała wówczas między innymi Julię Roberts i Anjelicę Huston.

Miliony widzów pamiętają Fricker także z produkcji „Kevin sam w Nowym Jorku”, który trafił do kin w 1992 r. Artystka zagrała w niej kobietę opiekującą się gołębiami w nowojorskim Central Parku. W filmie zaprzyjaźnia się z głównym bohaterem Kevinem, granym przez Macaulaya Culkina.

Brenda Fricker przez wiele lat była także związana z brytyjskim serialem medycznym „Na sygnale”. W postać pielęgniarki Megan Roach wcielała się od 1986 r. Po regularnych występach do 1990 r. wielokrotnie wracała do serialu, a ostatni raz pojawiła się w nim w 2010 r.

Fricker karierę rozpoczęła w Dublinie

Brenda Fricker urodziła się w Dublinie. Swoją karierę aktorską rozpoczęła od występów w telewizji i teatrze.

W 1977 r. zagrała w brytyjskiej operze mydlanej „Coronation Street”, a rok później wystąpiła w telewizyjnej produkcji „Licking Hitler”, napisanej przez Davida Hare'a w ramach cyklu „Play For Today”.