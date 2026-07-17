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Michał Szułdrzyński: Kto chce zabronić porównywania UPA z wyklętymi, chce zabronić nam myśleć

Nie wolno porównywać upowców z wyklętymi? No właśnie wolno, bo na tym polega rozumowanie. Właśnie na porównywaniu. Kto chce nam zabronić porównywać, chce nam zabronić myśleć.

Publikacja: 17.07.2026 12:00

Obchody Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”

Obchody Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”

Foto: PAP/Marian Zubrzycki

Michał Szułdrzyński

„Nie wierz we wszystko, co przeczytasz w internecie” – brzmiał podpis pod zdjęciem Mikołaja Kopernika sygnowany: „Adam Małysz, założyciel Microsoft”. Taki billboard jakiś czas temu miał nas skłaniać do krytycznego myślenia. Z kolei podobno Joseph Conrad miał przekonywać, że jeden z najostrzejszych przejawów ludzkiego intelektu, ironia, wcale nie przechodzi przez ekran urządzeń cyfrowych.

To prawda, szczególnie w internecie wszystko jest dosłowne. Tam wszystko jest jak w wierszu Tuwima o strasznych mieszczanach. „I oto idą, zapięci szczelnie/ Patrzą na prawo, patrzą na lewo/ A patrząc – widzą wszystko oddzielnie/ Że dom... że Stasiek... że koń... że drzewo...”.

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