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Czy Polska stanie się państwem podmiotowym. Przeszkoda tkwi w naszym… sukcesie

Nasz kraj odniósł ogromny sukces dzięki przyjętemu cztery dekady temu modelowi rozwoju – państwa absorpcyjnego. Ten sukces staje się jednak największą przeszkodą w przejściu do tak wymarzonego przez wielu nowego, lepszego modelu. Dopiero jej pokonanie otworzy drogę do wymarzonej polskiej podmiotowości.

Publikacja: 17.07.2026 07:00

Czy Polska stanie się państwem podmiotowym. Przeszkoda tkwi w naszym… sukcesie

Foto: Konrad Siuda/Weronika Porębska

Krzysztof Mazur

Istotą naszej transformacji i integracji z Zachodem w ciągu ostatnich czterech dekad była wyjątkowa zdolność do absorpcji zewnętrznych impulsów rozwojowych. Kapitał zagraniczny, zachodnie know-how, technologie, regulacje europejskie, fundusze unijne, modele zarządzania, standardy instytucjonalne, a nawet kody kulturowe – potrafiliśmy je nie tylko przyjmować, lecz także skutecznie adaptować i wykorzystywać na rzecz własnego rozwoju. Taki model można nazwać państwem absorpcyjnym: państwem, które rzadko komponuje własną muzykę, za to znakomicie potrafi zagrać melodię napisaną przez innych.

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