Ministrowie rządu Brazylii zebrali się 16 lipca, by uzgodnić odpowiedź na nowe, 25-proc. cła na brazylijskie towary, ogłoszone przez administrację Donalda Trumpa. Władze Brazylii mają sięgnąć po środki odwetowe w oparciu o przyjętą wcześniej ustawę o wzajemności. Prezydent Brazylii Luiz Inacio Lula da Silva zapowiadał, że użyje tej ustawy w odpowiedzi na nowe cła Waszyngtonu, które mają zacząć obowiązywać 22 lipca.

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Brazylia szykuje odwet za cła USA. Uderzy w amerykańskie firmy audiowizualne?

Rozważane mają być m.in. restrykcje dotyczące amerykańskich firm audiowizualnych oraz zawieszenie patentów farmaceutycznych i rolniczych. Taka odpowiedź miałaby na celu wywarcie presji na Waszyngton bez narażania brazylijskich konsumentów na podwyżki cen.

Władze USA ogłosiły dodatkowe cła na wiele towarów z Brazylii, oskarżając południowoamerykański kraj o nieuczciwe praktyki w sprawach od handlu cyfrowego po nielegalne wylesianie. Decyzja zapadła po miesiącach bezowocnych negocjacji i ponad 30 spotkaniach urzędników z obu państw. Z nowych ceł wyłączono m.in. wołowinę, kawę, metale ziem rzadkich, samoloty i części lotnicze.

Marco Rubio o prezydencie Brazylii: Stawia ego wyżej niż porozumienie z USA. Szef MSZ Brazylii: Brutalny atak

Lula odrzucił oskarżenia o nieuczciwe praktyki handlowe i zapowiedział działania odwetowe. Podkreślił, że 75 proc. amerykańskiego eksportu nie jest w Brazylii objęte cłami. Sugerował też, że w działaniach przeciwko Brazylii brał udział syn byłego prezydenta Jaira Bolsonaro, Flavio, który będzie prawdopodobnie głównym rywalem Luli w nadchodzących wyborach.

Szef MSZ Brazylii Mauro Vieira oskarżył administrację Trumpa o wywieranie presji na jego kraj, by zapewnić amerykańskim firmom wyłączny dostęp do niektórych sektorów jego gospodarki. Dodał, że Brazylia nigdy nie odeszła od stołu negocjacyjnego.

Vieira skrytykował również wypowiedzi sekretarza stanu Marca Rubia, które określił jako „niemożliwe do zaakceptowania, obraźliwe dla Brazylijczyków i brazylijskiego rządu”. Rubio ocenił wcześniej na platformie X, że Lula „stawia swoje ego wyżej niż dojście do porozumienia” z USA.

– Rubio przypuścił brutalny i arogancki atak na szefa przyjaznego państwa, który kilkakrotnie osobiście zabiegał o otwarcie kanałów dialogu – powiedział brazylijski minister.