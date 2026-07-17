12,5 mld zł – tyle deficytu w handlu towarami nagromadziło się w polskiej gospodarce od początku roku. Wyliczenia Głównego Urzędu Statystycznego za okres styczeń-maj (bo tego okresu dotyczy ta wartość) wskazują, że ten rok, podobnie jak poprzedni, zapewne również zakończymy pod kreską.

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Tak duży minus to przede wszystkim efekt bardzo niekorzystnej relacji handlowej od lat utrzymywanej z Chinami. Z 680 mld zł zakupów, jakich Polska dokonała za granicą od stycznia do maja, aż 106 mld zł to zakupy z „największej fabryki świata” (15,6 proc. ogółu). Do kwestii nierównowagi handlowej z Chinami odnosił się w rozmowie z „Rz” przedstawiciel tamtejszego MSZ, zapewniając, że Pekin „rozumie obawy Polski”.





Od nadwyżki do deficytu

Więcej niż w drugiej gospodarce świata, bo 129 mld zł, wydaliśmy wprawdzie w Niemczech, ale na tym kierunku od lat utrzymujemy dodatnie saldo, bo. W przypadku ChRL, eksport nie zakopuje importowego kanionu.

Choć bycie na minusie z Chinami jest niejako wpisane w DNA naszej gospodarki (jak i większości innych krajów korzystających z niskich cen towarów z Azji), to wcześniej udawało się utrzymywać całościowo dodatni bilans handlowy. Na plusie kończyliśmy m.in. lata 2016, 2017, 2019, 2020, 2023 i 2024.

Od trzech lat widać jednak sukcesywne pogarszanie się polskiego salda handlu zagranicznego:

2020: plus 53,7 mld zł

2021: minus 2,9 mld zł

2022: minus 92,5 mld zł

2023: plus 48,6 mld zł

2024: plus 3,0 mld zł

2025: minus 26,3 mld zł

Pięć miesięcy tego roku potwierdza trwałość tego trendu:

I-V 2023: plus 24,6 mld zł

I-V 2024: plus 18,1 mld zł

I-V 2025: minus 13,0 mld zł

I-V 2026: minus 12,5 mld zł

Taka trajektoria krzywej saldowej skłania ekonomistów do stawiania prognoz mówiących o dalszym pogłębianiu deficytu. Tak przewiduje m.in. Erste Bank Polska i PKO BP.

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Dlaczego tyle importujemy?

Marcin Luziński, ekonomista Erste Bank Polska, jako główny powód rosnącego deficytu wskazuje cykl gospodarczy, w który weszła gospodarka – przyspieszenie wzrostu PKB i poprawa krajowej koniunktury sprzyja popytowi wewnętrznemu, który z kolei jest zaspokajany towarami zagranicznymi.

– Drugim czynnikiem jest słabość koniunktury w Europie Zachodniej, zwłaszcza w Niemczech. Nasza gospodarka eksportuje przede wszystkim do Europy, więc przy słabszym popycie u naszych głównych sąsiadów, polski eksport radzi sobie słabiej – przypomina Luziński.

Negatywnie na polskim rachunku odbija się też konflikt na Bliskim Wschodzie, bo ceny dóbr energetycznych – których nasza gospodarka pozostaje importerem – poszły w górę.

– Warto jeszcze pamiętać o zwiększonych krajowych wydatkach zbrojeniowych, które w znacznej mierze opierają się na imporcie. To oznacza, że wzrost deficytu handlowego jest częściowo pokłosiem decyzji politycznych – dodaje Luziński.

Struktura deficytu ważniejsza niż jego głębokość

Jak wskazują ekonomiści, sama wartość deficytu niekoniecznie musi być dla gospodarki szkodliwa – ważniejsza jest struktura relacji handlowych, a więc nie to, ile importujemy, lecz co importujemy oraz w jaki sposób ten import zwiększa przyszły potencjał gospodarczy, o ile w ogóle.

– Zakupy maszyn, technologii, komputerów i półproduktów mogą być ceną modernizacji firm oraz budowy nowych zdolności produkcyjnych. Dane za 2025 r. i początek 2026 r. wskazują, że część wzrostu importu ma właśnie taki inwestycyjny charakter – zauważa Szymon Fabiański, ekonomista PKO Bank Polski.

– Z kolei droższe paliwa, samochody, sprzęt zbrojeniowy oraz rosnący napływ towarów konsumpcyjnych z Chin mogą pogarszać saldo bez proporcjonalnego wzrostu potencjału eksportowego, a niekiedy także wypierać krajową produkcję – dodaje.

Struktura polskiego importu wskazuje raczej na ten pierwszy przypadek, czyli zakupy stymulujące gospodarkę. Dominuje bowiem kategoria „maszyny, urządzenia i sprzęt transportowy”, odpowiadająca za ponad 1/3, bo 35,6 proc. importu. Z kolei typowo konsumpcyjne towary – będące bezpośrednią konkurencją dla produkcji krajowej – stanowią niewielką część zakupów za granicą. Tu przoduje żywność z 8,3-proc. udziałem.

– Obecny deficyt jest zatem bardziej kosztem szybkiego wzrostu i inwestycji i odzwierciedleniem relacji cen w eksporcie i imporcie niż sygnałem narastającego kryzysu – podsumowuje ekspert PKO Bank Polski.

Ryzyko odpływu kapitału

Marcin Luziński z Erste Bank Polska, który również podkreśla, że samo ujemne saldo handlowe – w oderwaniu od jego struktury – nie musi być dla gospodarki szkodliwe, wskazuje jednak, że deficyt ma prawo budzić niepokój. W połączeniu z innymi zjawiskami ekonomicznymi może bowiem prowadzić do nagłego odpływu kapitału.

– Lampka alarmowa powinna się zapalać, gdy dochodzi do zjawiska podwójnych deficytów – wysokiego deficytu obrotów bieżących oraz finansów publicznych i jednocześnie wyraźnej obecności funduszy inwestycyjnych w finansowaniu zagranicznym – mówi Luziński.

– W takiej sytuacji, przy wzroście obaw rynkowych, może dojść do nagłego odpływu kapitału, który utrudnia reakcję polityki fiskalnej i ma ujemne skutki gospodarcze – tłumaczy.

W Polsce mamy już wysoki deficyt finansów publicznych oraz ujemne saldo handlowe. Natomiast deficyt obrotów bieżących – jak ocenia ekonomista Erste Bank Polska – pozostaje „umiarkowany”, a struktura finansowania jest „stabilna”.