Chiny pozostają drugim po Niemczech największym partnerem handlowym Polski. To, co jednak wyróżnia ten kierunek względem choćby niemieckiego, to ogromny deficyt na rachunku handlowym po stronie Polski.

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Dane GUS pokazują, że w 2025 r. sprzedaliśmy do Chin towary za 13,2 mld zł, a sprowadziliśmy dobra warte 232,4 mld zł. Oznacza to, że w handlu z Państwem Środka na koniec zeszłego roku byliśmy na minusie na kwotę 232,4 mld zł. Dla porównania – deficyt w handlu z USA sięgał 16 mld zł, a z Włochami 3,5 mld zł.

Saldo w wymianie towarowej z Chinami w ostatnich 20 latach:

• 2005: -15,9 mld zł

• 2010: -45,5 mld zł

• 2015: -78,1 mld zł

• 2020: -133,3 mld zł

• 2025: -232,4 mld zł

Na bilans handlowy Polski z Chinami należy patrzeć kompleksowo

Pierwsze dane za 2026 r. wskazują, że prawdopodobnie również i w tym roku nastąpi pogłębienie przewagi importu z Chin nad eksportem do Chin. Po pierwszym kwartale deficyt wynosi bowiem 60 mld zł. Tak niekorzystny bilans oraz postępująca zależność od chińskich producentów budzi wśród polskich ekonomistów i przedsiębiorców uzasadnione obawy.

Jak jednak mówi w rozmowie z „Rz” Chen Guoyou, specjalny przedstawiciel platformy Chiny–Europa Środkowa i Wschodnia (China–CEEC) powołanej przy chińskim Ministerstwie Spraw Zagranicznych, na bilans handlowy należy patrzeć kompleksowo. Nasz rozmówca zauważa, że wzmożony import chińskich towarów do Polski wspomaga nasz sektor przetwórczy i umożliwia polskim firmom sprzedawanie swoich produktów dalej do partnerów z Europy Zachodniej.

– Znaczną część chińskiego eksportu do Polski stanowią dobra pośrednie i komponenty, które nie tylko zaspokajają potrzeby polskiej produkcji i konsumentów, ale są również montowane lub dalej przetwarzane przez polskie przedsiębiorstwa przed ich sprzedażą na rynki zewnętrzne – mówi Chen Guoyou

– Dlatego chińsko–polskich relacji gospodarczych i handlowych nie należy oceniać wyłącznie przez pryzmat danych dotyczących deficytu handlowego, lecz z perspektywy kompleksowej, zrównoważonej i przyszłościowej – dodaje przedstawiciel chińskiego MSZ.

Platforma China–CEEC (China – Central and Eastern European Countries) została powołana przy chińskim Ministerstwie Spraw Zagranicznych w 2012 r. Ma wzmacniać relacje między Państwem Środka a krajami naszego regionu Europy w takich obszarach jak gospodarka, handel, rolnictwo, nauka i technologia.

Pekin rozumie obawy Warszawy

Nierównowaga handlowa to niejedyny obszar współpracy gospodarczej między Polską a drugą największą gospodarką świata. Polski biznes zwraca też uwagę na silną konkurencję z Azji, wspieraną subsydiami rządowymi, na rynkach Europy – szacuje się, że straty polskiej gospodarki w tym wymiarze przekraczają 11 mld euro.

W rozmowie z nami Chen Guoyou podkreśla, że strona chińska rozumie obawy Polski dotyczące nierównowagi handlowej. Zauważa jednocześnie, że rosnąca skala praktycznej współpracy przynosi „wymierne korzyści obu narodom”.

– Chiny rozumieją obawy Polski dotyczące nierównowagi handlowej i mamy nadzieję, że problem ten będzie postrzegany obiektywnie, ponieważ wynika on z międzynarodowego podziału pracy i komplementarnych atutów obu gospodarek – mówi przedstawiciel China–CEEC.

Zgodnie z oficjalnymi chińskimi danymi import z Polski w okresie styczeń–maj 2026 r. odnotował wzrost o 15,1 proc.

– To wskazuje na obiecujący potencjał wzrostu – komentuje nasz rozmówca.

Jeśli jednak spojrzymy na bilans całego zeszłego roku, to dostrzeżemy odwrotny trend. Dane GUS – które różnią się metodologią od statystyki prowadzonej przez stronę chińską – pokazują, że w 2025 r. nastąpił spadek eksportu z Polski do Chin o 9,3 proc. W 2025 r. Chiny kupiły od nas towary za 13,2 mld zł, a rok wcześniej za 14,2 mld zł.

Niemniej tendencja długoletnia, jeśli chodzi o nasz eksport, jest wzrostowa – jeszcze w 2005 r. do Państwa Środka wysyłaliśmy towary za mniej niż 2 mld zł, a w 2010 r. za mniej niż 5 mld zł.