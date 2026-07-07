Projekt nowelizacji ustawy o cudzoziemcach, który właśnie trafił do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych, przygotowało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Resort uzasadnia go przede wszystkim przewlekłością postępowań pobytowych, a także potrzebą ułatwienia funkcjonowania w Polsce tym cudzoziemcom, których profesje są istotne z punktu widzenia gospodarki – specjalistom, menedżerom czy inżynierom.

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„Zidentyfikowanym problemem jest przewlekłość postępowań wizowych i pobytowych w stosunku do cudzoziemców uzupełniających niedobory na polskim rynku pracy, co jest związane z inwestycjami zagranicznymi realizowanymi w Polsce. Wpływa to także na atrakcyjność Polski w zakresie przyciągania inwestycji zagranicznych i tworzenie nowych miejsc pracy” – czytamy w uzasadnieniu projektu.

Wojewodowie nie nadążają z legalizacją pobytu

Problemem pozostaje przewlekłość postępowań pobytowych prowadzonych przez wojewodów, także wobec obywateli państw wysokorozwiniętych ważnych dla inwestycji. W ocenie skutków regulacji (OSR) projektu czytamy, że w 2025 r. średni czas rozpatrywania wniosków o zezwolenia pobytowe wynosił np. w województwie lubuskim 469 dni, kujawsko-pomorskim – 514 dni, pomorskim – 543 dni, opolskim – 610 dni, a w śląskim najdłużej, bo 633 dni. Z kolei najszybciej wnioski w ubiegłym roku rozpatrywano w województwie małopolskim – było to 175 dni.

ponad 560 tys. tyle wniosków o legalizację pobytu złożono w Polsce w ub.r.

„W latach 2014-2025 był obserwowany dynamiczny przyrost spraw z zakresu legalizacji pobytu obywateli państw trzecich załatwianych przez wojewodów. W 2025 r. złożono ponad 560 tys. wniosków o legalizację pobytu. Co prawda w roku 2023 takich wniosków było ponad 615 tys., to jednak trend obserwowany przez ostatnie 10 lat jest jednoznaczny” – podkreśla MSWiA i zwraca uwagę, że wzrost ten doprowadził do „strukturalnego problemu przewlekłości postępowań legalizacyjnych”.

Opinia dla „Rzeczpospolitej” dr Tomasz Sieniow z KUL, prezes Instytutu na rzecz Państwa Prawa Nowelizacja przepisów ustawy o cudzoziemców nie wydaje się kontrowersyjna. Przyspieszenie postępowań legalizacyjnych wobec cudzoziemców z państw wysoko rozwiniętych nie rozwiązuje jednak systemowego problemu przewlekłości postępowań pobytowych. Według uzasadnienia projektu – ma dotyczyć ok. 1 proc. wniosków. To oznacza, że nie wpłynie realnie na pozostałe 99 proc. spraw, w których cudzoziemcy nadal będą czekać miesiącami, a często latami, na decyzje wojewodów. Sam kierunek nie jest dla mnie szczególnie kontrowersyjny, bo chodzi o obywateli państw uznanych za nieproblematyczne migracyjnie i gospodarczo ważne, m.in. specjalistów z obszaru energetyki czy nowych technologii. Obecnie długość postępowań jest poważnym czynnikiem zniechęcającym ich do podejmowania pracy w Polsce. Zasadnicze pytanie brzmi jednak, czy przy okazji nie zostaną do projektu dopisane rozwiązania niezwiązane bezpośrednio z tym celem. W przeszłości przy okazji nowelizacji ustawy o cudzoziemcach wprowadzono możliwość umieszczania w strzeżonych ośrodkach dzieci bez opieki w procedurach uchodźczych, mimo że regulowała to inna ustawa. Jeżeli zakres regulacji rzeczywiście pozostanie tak wąski, to będzie to raczej punktowe ułatwienie dla wybranej grupy cudzoziemców niż poważna reforma systemu legalizacji pobytu, która jest niezbędna.

Milcząca zgoda po 60 dniach

Rozwiązaniem ma być tzw. milcząca zgoda na legalizację pobytu ograniczona wyłącznie dla obywateli wybranych państw wysokorozwiniętych, spełniających kryteria tzw. niskiego ryzyka migracyjnego, czyli małego prawdopodobieństwa naruszania zasad pobytowych. Z uzasadnienia projektu wynika, że chodzi o Stany Zjednoczone, Japonię, Koreę Południową, Wielką Brytanię i Australię.

Wejście w życie nowych przepisów oznaczałoby, że jeżeli wojewoda w ciągu 60 dni nie wyda decyzji ani postanowienia kończącego sprawę, wniosek cudzoziemca zostanie uznany za uwzględniony. Gdyby zaś miał braki formalne, to wskazany termin biegłby od momentu ich usunięcia.

„Celem projektu jest zatem znaczące skrócenie realnego okresu oczekiwania przez obywateli wybranych państw trzecich, z których pobytem nie wiąże się ryzyko migracyjne, na rozpatrzenie wniosku złożonego do właściwego miejscowo wojewody o wydanie zezwolenia na pobyt czasowy, jednak z zachowaniem dotychczasowego standardu sprawdzeń z zakresu bezpieczeństwa” – podkreślono w dokumencie.

Ograniczenia ze względów bezpieczeństwa

Mechanizm ten – jak podkreśla w swojej propozycji resort – nie oznacza rezygnacji z zabezpieczeń przed masowym napływem migrantów. Nowelizacja ma bowiem obejmować tylko obywateli państw wpisanych na listę określoną przez Radę Ministrów w rozporządzeniu. Chodzi o państwa, których obywatele m.in. korzystają z ruchu bezwizowego do Unii Europejskiej, należą do OECD, a także mają wysoki poziom PKB na mieszkańca.

W uzasadnieniu wyraźnie też wskazano, że zmiany przepisów nie obejmą państw, wobec których pojawiłyby się zastrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa (chodzi np. o zwiększone zagrożenie terroryzmem), współpracy przy powrotach cudzoziemców, interesu RP lub zobowiązań międzynarodowych. W praktyce oznacza to, że rozwiązanie nie obejmie obywateli wielu państw, w tym np. Ukrainy czy Gruzji, lecz tylko wąską grupę krajów uznanych przez rząd za najmniej ryzykowne migracyjnie.

Etap legislacyjny: konsultacje publiczne