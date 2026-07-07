Reprezentacje Francji i Paragwaju zmierzyły się 4 lipca w 1/8 finału piłkarskich mistrzostw świata. W rozgrywanym w Filadelfii meczu mało było składnych akcji i udanych zagrań, a dużo fauli i prowokacji.

Zespół z Ameryki Południowej usiłował doprowadzić do rzutów karnych, grając twardo i nieustępliwie, a czasem posuwając się do niesportowych posunięć, jak przy rzucie karnym dla Francji, gdy jeden z Paragwajczyków próbował uszkodzić miejsce, z którego wykonywana była jedenastka.

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Mundial 2026. Brzydki mecz Paragwaj – Francja

Jak pisał po meczu Tomasz Wacławek, dla Francji był to być może najtrudniejszy mecz na mundialu. „Paragwajczycy nie chcieli grać w piłkę, urządzili za to polowanie na nogi swoich przeciwników” – relacjonował w RP.pl.

Krytykowany po meczu był sędzia lgiz Tantashev, który nie ukarał żadnego z paragwajskich piłkarzy, a Francuzom pokazał w sumie trzy żółte kartki. Jednym z prowokowanych piłkarzy był zdobywca jedynej bramki w meczu, Kylian Mbappé. Gwiazdor reprezentacji Francji zbywał prowokacje ironicznym uśmiechem, a po meczu zignorował wyciągniętą rękę bramkarza Orlando Gilla, który rzucił piłką w jego plecy.

Senator z Paragwaju atakuje i obraża Kyliana Mbappé

Napięcie nie skończyło się na boisku. Głos w sprawie meczu i napastnika Trójkolorowych zabrała w mediach społecznościowych Celeste Amarilla, senator z Partii Radykalno-Liberalnej. „Skolonizowany Kameruńczyk, desperacko udający Francuza, frustrat, nowobogacki, arogancki i brzydki. Przez cały mecz był zdenerwowany i przerażony, jak jego cała drużyna; nie potrafili strzelić ani jednej bramki, wygrali dzięki szczęściu...” – napisała w serwisie X polityk (jej wpis został już usunięty). Amarilla nazwała Kyliana Mbappé „prostakiem, który nie nauczył się pisać”. Napisała, iż jedyne, czego żałują w Paragwaju, to ot, że po meczu członkowie reprezentacji nie spoliczkowali Francuzów.

Kylian Mbappé podczas walki o pozycję z Juanem Jose Caceresem w meczu Paragwaj – Francja na Mistrzos

Kylian Mbappé podczas walki o pozycję z Juanem Jose Caceresem w meczu Paragwaj – Francja na Mistrzostwach Świata 2026

Foto: IMAGN IMAGES via Reuters/James Lang

Kylian Mbappé zareagował na słowa senator z Paragwaju. W skierowanym do niej oświadczeniu w mediach społecznościowych napisał, że jest ona nikczemną osobą, niegodną pełnienia swojej funkcji. „Nie reprezentuje Pani Paragwaju, kraju, który emanował pasją i honorem podczas rozgrywek” – dodał. Ocenił, że rasistowskie zachowanie Amarilli sprawi, iż świat zapomni o wysiłku, jaki w mundial włożyli paragwajscy piłkarze. „Zastąpiła ich niekompetentna kobieta, która przedstawia swój kraj w najgorszym możliwym świetle” – kontynuował zawodnik Realu Madryt, deklarując, że pozwoli, by tacy ludzie jak Amarilla „szerzyli nienawiść i rasizm na całym świecie”.

Władze francuskiej piłki i Emmanuel Macron wstawiają się za Mbappé

Do dyskusji włączyła się Francuska Federacja Piłkarska (FFF), która w wydanym komunikacie oświadczyła, że uwagi senator z Paragwaju były „karalne i naganne” oraz „muszą być ścigane”. Związek poinformował, że podejmie kroki prawne i złoży do prokuratury odpowiednie zawiadomienie. „Federacja udziela pełnego wsparcia swojemu kapitanowi, swoim zawodnikom oraz szerzej wszystkim ofiarom takich odrażających wypowiedzi. Teraz bardziej niż kiedykolwiek FFF jest zaangażowana w walkę z rasizmem i wszelkimi formami dyskryminacji” – czytamy. „Takie uwagi hańbią tych, którzy je formułują, oraz tych, którzy je rozpowszechniają. Piłkarze reprezentacji Francji reprezentują Francję; to nasz kraj jest obrażany” – głosi tekst.

Do sprawy odniósł się również prezydent Francji Emmanuel Macron. Polityk zamieścił w mediach społecznościowych wpis, w którym stwierdził, że Kylian Mbappé zdobył kolejnego gola, „tym razem przeciwko rasizmowi”. Macron zadeklarował pełne wsparcie dla piłkarza. „Kiedy słowa oczerniają, nasze wartości odpowiadają: godność, szacunek, braterstwo” – napisał.

Rząd Paragwaju odcina się od Celeste Amarilli

Senator Amarilla w odpowiedzi oświadczyła, zwracając się do Mbappé, że sprawa dotyczy tylko jej i jego. „Nigdy nic nie powiedziałam przeciwko Francji” – zadeklarowała, podkreślając jednocześnie swoje związki z Francją i to, że od najmłodszych lat uczyła się francuskiego.

Polityk odniosła się też do słów Mbappé, który w pomeczowym wywiadzie mówił: – Pokazaliśmy, że nie jesteśmy tylko drużyną, która potrafi grać ofensywnie. Jeśli trzeba ubrudzić sobie ręce, zrobimy to. Myśleli, że zjawimy się na meczu w smokingach, ale my też umiemy grać nieczysto.

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„Twoja arogancja i pogarda irytowały mnie na długo przed meczem” – stwierdziła. „Gdy mówiłeś o brudzeniu sobie rąk, nie jesteśmy głupi, doskonale zrozumieliśmy, że tym »brudem« była drużyna Paragwaju i paragwajski naród”– dodała, przekonując, że słowa piłkarza o „usuwaniu makijażu” sprawiły, że cały Paragwaj poczuł się zaatakowany. Senator twierdziła też, że Kylian Mbappé na boisku okazywał pogardę zawodnikom z Paragwaju.

Jednocześnie Celeste Amarilla przyznała, że jej pierwotny wpis powstał pod wpływem emocji, że był niestosowny i że go usunęła, zaapelowała jednocześnie do francuskiego napastnika, by wycofał swoje uwagi i ją przeprosił.

Rząd Paragwaju odciął się od słów senator pod adresem Mbappé, wyrażając ubolewanie i podkreślając, że wypowiedzi polityk nie są stanowiskiem władz ani narodu Paragwaju. „Rząd Paragwaju potwierdza swoje zdecydowane zaangażowanie w promowanie praw człowieka, równości i wzajemnego szacunku między wszystkimi ludźmi, a także w walkę z rasizmem, ksenofobią, nietolerancją i wszelkimi formami nienawiści lub dyskryminacji” – czytamy.

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Kylian Mbappé walczy o tytuł najlepszego strzelca Mistrzostw Świata 2026

Kylian Mbappé urodził się w 1998 r. w Paryżu. Jego ojciec jest Kameruńczykiem, który przeniósł się do Francji i uzyskał francuskie obywatelstwo, z kolei matka pochodzi z Algierii, ale urodziła się we Francji. Na rozgrywanych w Meksyku, USA i Kanadzie Mistrzostwach Świata 2026 napastnik zdobył już siedem bramek i zaliczył dwie asysty, co czyni go najskuteczniejszym piłkarzem turnieju (po siedem trafień mają też Argentyńczyk Lionel Messi i Norweg Erling Haaland).

W walce o półfinał mundialu Francja zagra 9 lipca z Marokiem. Początek rozgrywanego w Bostonie meczu zaplanowano na godz. 22.00 czasu polskiego.