Całkowite wydatki na 2027 rok planowane przez Niemcy wynoszą 555,5 mld euro – wynika z projektu.

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Wicekanclerz Niemiec: Zrównoważony budżet nie obroni nas przed Władimirem Putinem

– Nie możemy bronić się przed Władimirem Putinem za pomocą zrównoważonego budżetu – powiedział w Berlinie niemiecki wicekanclerz i minister finansów Lars Klingbeil, prezentując projekt budżetu federalnego na 2027 rok. – Musimy w jak najkrótszym czasie nadrobić trzy dekady, podczas których nasza armia była hamowana z powodu ograniczeń budżetowych – dodał.

Procent niemieckich wydatków na obronność ma rosnąć w kolejnych latach. W 2030 roku na zbrojenia Niemcy mają przeznaczać 183,7 mld euro z prognozowanych łącznych wydatków w wysokości 635,4 mld euro.

Szacuje się, że w celu finansowania zbrojeń w latach 2027–2030 Niemcy zaciągną pożyczki o wysokości ok. 838 mld euro.

Projekt budżetu na 2027 rok musi jeszcze zostać zatwierdzony przez niemiecki parlament. Głosowanie to odbędzie się jesienią.

Niemcy przedstawiły budżet z wysokimi wydatkami na obronność przed szczytem NATO w Ankarze

Plany niemieckiego rządu zostały przedstawione przed rozpoczynającym się we wtorek szczytem NATO w Ankarze. Europejscy przywódcy zamierzają przekonywać w Turcji prezydenta USA Donalda Trumpa, że w ostatnich latach zwiększyli wydatki na obronność i biorą większą odpowiedzialność za bezpieczeństwo kontynentu.