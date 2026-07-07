Friedrich Merz
Całkowite wydatki na 2027 rok planowane przez Niemcy wynoszą 555,5 mld euro – wynika z projektu.
– Nie możemy bronić się przed Władimirem Putinem za pomocą zrównoważonego budżetu – powiedział w Berlinie niemiecki wicekanclerz i minister finansów Lars Klingbeil, prezentując projekt budżetu federalnego na 2027 rok. – Musimy w jak najkrótszym czasie nadrobić trzy dekady, podczas których nasza armia była hamowana z powodu ograniczeń budżetowych – dodał.
Czytaj więcej
Niemiecki TKMS najprawdopodobniej zdobył wielomiliardowy kontrakt na budowę 12 okrętów podwodnych dla Kanady. Zamówienie może wzmocnić strategiczne...
Procent niemieckich wydatków na obronność ma rosnąć w kolejnych latach. W 2030 roku na zbrojenia Niemcy mają przeznaczać 183,7 mld euro z prognozowanych łącznych wydatków w wysokości 635,4 mld euro.
Szacuje się, że w celu finansowania zbrojeń w latach 2027–2030 Niemcy zaciągną pożyczki o wysokości ok. 838 mld euro.
Projekt budżetu na 2027 rok musi jeszcze zostać zatwierdzony przez niemiecki parlament. Głosowanie to odbędzie się jesienią.
Plany niemieckiego rządu zostały przedstawione przed rozpoczynającym się we wtorek szczytem NATO w Ankarze. Europejscy przywódcy zamierzają przekonywać w Turcji prezydenta USA Donalda Trumpa, że w ostatnich latach zwiększyli wydatki na obronność i biorą większą odpowiedzialność za bezpieczeństwo kontynentu.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas