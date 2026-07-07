Zaatakowane statki zostały uszkodzone, ale nie ma informacji o ofiarach ataku. Wcześniej brytyjska agencja monitorująca bezpieczeństwo żeglugi, UKMTO podała, że otrzymała informacje o uszkodzeniu tankowca płynącego blisko wybrzeża Omanu. Statek, w wyniku ataku, miał stanąć w ogniu.

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Pierwszy atak Iranu na statki w cieśninie Ormuz od 27 czerwca

Ataki Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej na dwa statki były pierwszymi od 27 czerwca. Poprzednie ataki sprowokowały ataki odwetowe USA, zagrażając utrzymaniu zawieszenia broni, które trwa od 7 kwietnia, a zostało potwierdzone wstępnym porozumieniem kończącym wojnę USA i Izraela z Iranem podpisanym przez Donalda Trumpa 17 czerwca w Wersalu.

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Po ostatniej wymianie ciosów między USA a Iranem w związku z atakiem na statki w cieśninie Ormuz, Axios podawał, że obie strony miały zawrzeć tygodniowy rozejm. USA i Iran odbyły potem rundę pośrednich rozmów w Katarze na temat cieśniny, lecz nie przyniosły one rezultatów. Rozmowy są obecnie wstrzymane na czas trwających tydzień uroczystości pogrzebowych najwyższego przywódcy duchowego Iranu, ajatollaha Alego Chameneiego, który zginął w pierwszym dniu wojny USA i Izraela z Iranem.

Cieśnina Ormuz Foto: PAP

Irańskie władze wydawały w ostatnich tygodniach ostrzeżenia wobec statków płynących przez cieśninę Ormuz innym niż preferowanym i regulowanym przez nie szlakiem, grożąc im w takim przypadku atakami. Chodziło przede wszystkim o wyznaczony przez USA, wolny od min południowy korytarz, prowadzący blisko wybrzeża Omanu.

Atak Iranu na statki w cieśninie Ormuz zagraża porozumieniu między Waszyngtonem a Teheranem

Najnowszy atak na statki – jak zauważa Axios – zagraża tymczasowemu porozumieniu zawartemu między USA a Iranem. Jednym z punktów tego porozumienia jest powstrzymanie się Teheranu od ataków w rejonie cieśniny, która odgrywa kluczową rolę w eksporcie bliskowschodniej ropy.

Zawarcie tymczasowego porozumienia rozpoczęło 60-dniowy czas, jaki obie strony dają sobie na wynegocjowanie pełnego porozumienia, które dotyczyć ma m.in. kwestii irańskiego porozumienia nuklearnego.