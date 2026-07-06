Był to jeden z najdalszych ukraińskich ataków od początku wojny z Rosją.

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Ukraiński cios w serce syberyjskiego giganta. Pożar na terenie rafinerii w Omsku

„To ostatni z 11 największych producentów benzyny w Federacji Rosyjskiej, który został zaatakowany przez siły ukraińskie” – oświadczył Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy, dodając, że nalot dronów spowodował pożar na terenie zakładu.

Obiekt jest największą rafinerią ropy naftowej w Rosji i specjalizuje się w produkcji szerokiej gamy paliw, środków smarnych i produktów petrochemicznych – przekazały władze ukraińskie.

Gubernator obwodu omskiego Witalij Chocenko, cytowany przez Reutersa, poinformował, że kilka dronów dotarło do „centrum przemysłowego w północnej części Omska” – miasta położonego w pobliżu granicy z Kazachstanem. Dodał, że skutki ataku są obecnie ustalane.

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Płonęły nie tylko zakłady na Syberii

Wcześniej rosyjskie władze, na które powoływały się agencje AFP i Reutera, poinformowały, że w poniedziałek naloty ukraińskich dronów uszkodziły obiekty w portach Wysock i Ust-Ługa nad Bałtykiem, a także doprowadziły do przerw w dostawach energii elektrycznej na okupowanym Krymie. Mianowany przez Rosję szef władz okupacyjnych Krymu Siergiej Aksjonow przekazał, że w Kerczu w wyniku ataku drona zginęła kobieta, a dwie osoby zostały ranne.

W obwodzie jarosławskim, położonym na północny wschód od Moskwy, dwie osoby zostały ranione odłamkami w wyniku ataku ukraińskiego drona – powiadomił szef władz tego regionu Michaił Jewrajew.

Władisław Szapsza, gubernator obwodu kałuskiego, położonego na południe od Moskwy, przekazał, że drony uderzyły w teren przemysłowy w rejonie (powiecie) dzierżyńskim, powodując pożar.

Rosja w kryzysie paliwowym

Rosja atakuje Ukrainę codziennie od 24 lutego 2022 r., czyli początku inwazji na pełną skalę.

W ostatnich miesiącach ukraińska armia regularnie przeprowadza ataki dronowe na Rosję, celując głównie w infrastrukturę energetyczną, która umożliwia Kremlowi finansowanie działań wojennych. Jak zauważył Reuters, nasilone ataki ukraińskie na rosyjskie rafinerie spowodowały dotkliwe niedobory paliwa w niemal wszystkich regionach kraju. Negocjacje w celu zakończenia wojny, prowadzone przy udziale Stanów Zjednoczonych, znajdują się obecnie w impasie.