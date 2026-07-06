Sieć regionalnych stacji telewizyjnych w Wielkiej Brytanii ITV żegna się ze swoimi działami mediów i rozrywki. Przejmie je niegdyś brytyjska, a obecnie amerykańska, grupa Sky, właściciel takich kanałów telewizyjnych jak Sky News i Sky One. Wartość transakcji opiewa na 1,6 mld funtów.

Reklama Reklama

Sprzedaż obejmuje kanały telewizyjne ITV oraz jej serwis streamingowy ITVX, co dyrektor generalna Sky, Dana Strong, nazwała „przełomowym momentem dla brytyjskich mediów”. Amerykańska firma Comcast rozpoczęła rozmowy w sprawie przejęcia już w listopadzie ubiegłego roku. Dzięki umowie Sky ma zyskać dostęp do milionów nowych widzów. Jak podkreśla, fuzja utworzy silnego rywala dla globalnych gigantów streamingowych.

Sky przyjmuje działy mediów i rozrywki ITV. ITV Studios pozostanie niezależną firmą

Transakcja nie obejmuje działu produkcyjnego ITV Studios, który tworzy popularne programy takie jak Love Island czy I'm a Celebrity... Get Me Out of Here. Na mocy umowy, ITV dostanie 1,2 mld funtów w gotówce oraz należącą do Sky firmę Love Productions. Dodatkowo ITV otrzyma kolejne 200 mln funtów w 2028 roku, jeśli osiągnie wyznaczone cele dotyczące przychodów z reklam.

Grupa Sky przekazała w oświadczeniu, że nie będzie żadnych natychmiastowych zmian w popularnych programach, a widzowie nie powinni zauważyć różnicy. Przejęcie nie doprowadzi bowiem na razie do przeniesienia programów ITV za tzw. paywall, czyli płatny dostęp, ponieważ ITV jest prawnie zobowiązane do świadczenia bezpłatnych usług telewizyjnych co najmniej do 2034 roku na mocy koncesji nadawcy publicznego.

„Brytyjski rynek medialny przechodzi głęboką i szybką transformację, a w miarę nasilania się konkurencji o widzów, skala ma większe znaczenie niż kiedykolwiek, aby móc konkurować z globalnymi gigantami streamingowymi i YouTube’em w Wielkiej Brytanii” – zaznaczyło Sky.

„Widzowie nadal będą mogli cieszyć się programami, które znają i kochają, takimi jak Coronation Street, Emmerdale, Love Island, I'm a Celebrity... Get Me Out of Here!, This Morning, Loose Women, Lorraine i News at Ten – a także najważniejszymi wydarzeniami sportowymi na żywo” – dodała firma.

Przejęcie wciąż wymaga zatwierdzenia przez organy regulacyjne, ale po jego sfinalizowaniu ITV Studios stanie się samodzielną firmą.