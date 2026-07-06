Kosiniak-Kamysz mówił o tym podczas uroczystości podpisania w Bydgoszczy umowy dotyczącej produkcji amerykańskich pocisków manewrujących firmy Anduril.

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W maju Amerykanie zdecydowali o wstrzymaniu rotacji żołnierzy do Polski. Potem był wpis Donalda Trumpa

Wicepremier i minister obrony narodowej podziękował stronie amerykańskiej, podkreślając, że jest to „niezwykle pozytywny sygnał”. – Wraca rotacja, która została wstrzymana kilka tygodni temu, będzie kontynuowana i w ciągu najbliższych tygodni wypełni się rotacja wojsk amerykańskich w Polsce – podkreślił. Kosiniak-Kamysz ocenił, że wznowienie rotacji wpisuje się w rozwój współpracy polsko-amerykańskiej w dziedzinie bezpieczeństwa i przemysłu obronnego.

W połowie czerwca szef Pentagonu Pete Hegseth zapowiedział przegląd obecności sił zbrojnych i baz USA w Europie, który – zgodnie z jego słowami – potrwać ma do sześciu miesięcy. Zapowiedziany przegląd powiązał z koncepcją zakładającą przekształcenie Sojuszu Północnoatlantyckiego w model, w którym Europa przejmuje główną odpowiedzialność za swoją obronę konwencjonalną – tzw. NATO 3.0.

Już 1 maja Pentagon zapowiedział wycofanie 5 tys. żołnierzy z Niemiec. W tym samym czasie Hegseth anulował plany rotacyjnego przemieszczenia 4 tys. amerykańskich żołnierzy do Polski, a decyzja ta była częścią serii ruchów mających zredukować liczbę sił USA w Europie. Jednak po kilku dniach prezydent Donald Trump zadeklarował – powołując się na dobre relacje z prezydentem Karolem Nawrockim – wysłanie do Polski dodatkowych 5 tys. amerykańskich żołnierzy.

Polska chce utworzenia w naszym kraju stałej bazy wojsk USA

Tematem rozmów między władzami Polski a USA jest również stała obecność wojsk amerykańskich w Polsce. Jak relacjonował prezydencki Szef Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz podczas rozmowy z polskimi mediami w USA, w trakcie około godzinnej rozmowy z nim, sekretarz stanu USA Marco Rubio zadeklarował, że jest „absolutnie zwolennikiem” zmiany charakteru obecności amerykańskich sił zbrojnych na terytorium Polski z rotacyjnej na stałą.

Amerykańscy żołnierze w Polsce Foto: PAP

Przydacz zaznaczył wówczas, że Rubio podtrzymał deklarację prezydenta Trumpa o wysłaniu do Polski dodatkowych 5 tys. żołnierzy, lecz zaznaczył, że chodzi prawdopodobnie o 5 tys. żołnierzy zamiast a nie w dodatku do wstrzymanej rotacyjnej brygady pancernej liczącej 4 tys. żołnierzy.

Foto: rp.pl/Weronika Porębska

W Polsce obecnie stacjonuje, rotacyjnie i w ramach stałej obecności, ok. 10 tys. żołnierzy amerykańskich (zdecydowana większość w formule rotacyjnej). Kluczowe elementy ich rozmieszczenia to stałe Wysunięte Dowództwo V Korpusu Sił Lądowych USA w Camp Kościuszko w Poznaniu oraz Garnizon Armii Stanów Zjednoczonych (również w Poznaniu), który zapewnia wsparcie administracyjne i logistyczne.