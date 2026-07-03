Colby ocenił przeprowadzoną 2 lipca rozmowę z szefem prezydenckiego Biura Bezpieczeństwa Narodowego Bartoszem Grodeckim jako „bardzo owocną”. Dodał, że przedmiotem dyskusji było m.in. wzmocnienie obecności wojskowej USA w Polsce.

Reklama Reklama

Podsekretarz obrony rozmawiał z szefem BBN o „wzmocnieniu obecności sił zbrojnych USA w Polsce”

„Odbyliśmy bardzo owocną dyskusję na wielu frontach, między innymi na temat wzmocnienia obecności sił zbrojnych USA w Polsce i postępów w realizacji NATO 3.0. Polska nadal jest wzorowym sojusznikiem i bardzo cenimy jej przywództwo i partnerstwo” – napisał Colby na platformie X.

Colby to kluczowy decydent w Pentagonie w kontekście trwającego przeglądu sił USA na świecie, który ma doprowadzić do zmian w rozmieszczeniu wojsk w Europie. Jest też głównym zwolennikiem redukcji wojsk USA na kontynencie, choć – jak wynika z komunikatu – nie w Polsce.

Amerykańscy żołnierze w Polsce Foto: PAP

Kolejna deklaracja USA ws. stałej bazy amerykańskich wojsk w Polsce

Po rozmowie z amerykańskim urzędnikiem szef polskiego BBN powiedział dziennikarzom, że Colby wyraził otwartość na ustanowienie stałej bazy wojsk USA w Polsce. Zaznaczył też, że nagle wstrzymany przyjazd rotacyjnej brygady wojsk USA zostanie dokończony, choć jeszcze nie wiadomo, w jakiej formie.

– Jeśli chodzi o dokończenie rotacji, wciąż czekamy na zakończenie prac planistycznych. Tutaj nie padł ani termin, ani (informacja), jakiej dokładnie jednostki możemy się spodziewać na terytorium Polski, ale – co jest istotne – kwestia tego, czy ta jednostka przyjedzie, nie jest w ogóle (...) kwestionowana – powiedział. Dodał, że o szczegółach zdecydują planiści „najszybciej, jak to tylko jest możliwe”.

Słowa te padły po tym, jak zaledwie dzień wcześniej, po spotkaniu z szefem dyplomacji USA Markiem Rubio szef Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta Marcin Przydacz sugerował, że nagle wstrzymany w maju przerzut rotacyjnej brygady pancernej z Teksasu do Polski nie zostanie wznowiony.

Według szefa BBN sprawa dokończenia rotacji w Polsce jest traktowana odrębnie od sprawy stałej bazy USA w Polsce, jednak zaznaczył, że Polska musi złożyć teraz konkretną ofertę w tej sprawie.